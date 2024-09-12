https://ria.ru/20240912/briks-1972247084.html

Желание подключиться к работе БРИКС выразили 34 государства, сообщил Путин

Желание подключиться к работе БРИКС выразили 34 государства, сообщил Путин - РИА Новости, 12.09.2024

Желание подключиться к работе БРИКС выразили 34 государства, сообщил Путин

Десятки государств хотят участвовать в работе БРИКС, сообщил Владимир Путин на встрече высоких представителей стран объединения по вопросам безопасности. РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T11:33

2024-09-12T11:33

2024-09-12T11:57

россия

владимир путин

брикс

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен — РИА Новости. Десятки государств хотят участвовать в работе БРИКС, сообщил Владимир Путин на встрече высоких представителей стран объединения по вопросам безопасности. "На сегодня желание в той или иной форме подключиться к деятельности нашего объединения (БРИКС. — Прим. ред.) заявило уже свыше трех десятков стран, точнее 34 государства", — сказал президент.Он отметил, что Россия как действующий председатель с ответственностью подошла к организации совместной работы. Так, она содействовала максимально быстрой и органичной интеграции новых стран — участниц во все механизмы БРИКС."Российским председательством инициированы новые сферы взаимодействия. В их числе встречи министров транспорта, глав геологических служб, Форум БРИКС по ядерной медицине. На культурно-гуманитарном треке большой резонанс имели Гражданский и Академический форумы БРИКС, спортивные игры дружбы, а также тематические фестивали и выставки в разных городах России", — добавил Путин.Саммит объединения в этом году пройдет в Казани 22-24 октября. Президент попросил передать главам государств, что их ждут на этой встрече, где планируется "предметно обсудить перспективы дальнейшего наращивания всестороннего партнерства".Годовое председательство в БРИКС перешло к России 1 января. Год начался с присоединения новых членов к группе — помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, по итогам встречи глав МИД БРИКС было решено взять паузу в приеме новых членов. По словам замминистра Сергея Рябкова, сейчас разрабатываются критерии новой категории стран-партнеров. Ожидается, что такие критерии вместе со списком стран, которые могли бы ими стать, представят на утверждение лидеров БРИКС к саммиту в Казани.

https://ria.ru/20240912/putin-1972247643.html

https://ria.ru/20240911/belgrad-1972090597.html

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россия, владимир путин, брикс, вэф — 2024 (восточный экономический форум)