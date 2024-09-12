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В БРИКС призвали к свободе от неоколониальных практик - РИА Новости, 12.09.2024
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09:29 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/briks-1972220453.html
В БРИКС призвали к свободе от неоколониальных практик
В БРИКС призвали к свободе от неоколониальных практик - РИА Новости, 12.09.2024
В БРИКС призвали к свободе от неоколониальных практик
Общий интерес стран БРИКС и друзей объединения заключается в том, чтобы формируемый миропорядок был свободен от неоколониальных практик, сообщается в справочных РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T09:29
2024-09-12T09:29
санкт-петербург
брикс
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Общий интерес стран БРИКС и друзей объединения заключается в том, чтобы формируемый миропорядок был свободен от неоколониальных практик, сообщается в справочных материалах, подготовленных к встрече высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности. "Общий интерес государств БРИКС и друзей объединения заключается в том, чтобы формируемый миропорядок был свободен от неоколониальных практик, опирался на подлинный баланс интересов, выработанный с участием максимально широкого круга государств в универсальных форматах. Для наших стран важно, чтобы в его основе была синергия различных моделей развития, национальных культур и традиций, укрепление полицентричности при центральной координирующей роли Организации Объединенных Наций", - говорится в документе. Встреча высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, проходит в Санкт-Петербурге с 10 по 12 сентября. На мероприятии обсуждаются подходы государств БРИКС относительно параметров будущего мироустройства и совместные усилия по отстаиванию фундаментальных установок в условиях навязывания отдельными странами односторонних подходов в рамках "порядка, основанного на правилах".
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санкт-петербург, брикс
Санкт-Петербург, БРИКС
В БРИКС призвали к свободе от неоколониальных практик

Документ БРИКС: миропорядок должен быть свободен от неоколониальных практик

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкВстреча Высоких представителей государств БРИКС и БРИКС плюс, курирующих вопросы безопасности
Встреча Высоких представителей государств БРИКС и БРИКС плюс, курирующих вопросы безопасности - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Встреча Высоких представителей государств БРИКС и БРИКС плюс, курирующих вопросы безопасности
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Общий интерес стран БРИКС и друзей объединения заключается в том, чтобы формируемый миропорядок был свободен от неоколониальных практик, сообщается в справочных материалах, подготовленных к встрече высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности.
"Общий интерес государств БРИКС и друзей объединения заключается в том, чтобы формируемый миропорядок был свободен от неоколониальных практик, опирался на подлинный баланс интересов, выработанный с участием максимально широкого круга государств в универсальных форматах. Для наших стран важно, чтобы в его основе была синергия различных моделей развития, национальных культур и традиций, укрепление полицентричности при центральной координирующей роли Организации Объединенных Наций", - говорится в документе.
Встреча высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, проходит в Санкт-Петербурге с 10 по 12 сентября. На мероприятии обсуждаются подходы государств БРИКС относительно параметров будущего мироустройства и совместные усилия по отстаиванию фундаментальных установок в условиях навязывания отдельными странами односторонних подходов в рамках "порядка, основанного на правилах".
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