https://ria.ru/20240912/briks-1972220453.html
В БРИКС призвали к свободе от неоколониальных практик
В БРИКС призвали к свободе от неоколониальных практик - РИА Новости, 12.09.2024
В БРИКС призвали к свободе от неоколониальных практик
Общий интерес стран БРИКС и друзей объединения заключается в том, чтобы формируемый миропорядок был свободен от неоколониальных практик, сообщается в справочных РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T09:29
2024-09-12T09:29
2024-09-12T09:29
санкт-петербург
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972041834_0:264:3118:2018_1920x0_80_0_0_3303d0c97ef3d8536461ddeee0e6b580.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Общий интерес стран БРИКС и друзей объединения заключается в том, чтобы формируемый миропорядок был свободен от неоколониальных практик, сообщается в справочных материалах, подготовленных к встрече высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности. "Общий интерес государств БРИКС и друзей объединения заключается в том, чтобы формируемый миропорядок был свободен от неоколониальных практик, опирался на подлинный баланс интересов, выработанный с участием максимально широкого круга государств в универсальных форматах. Для наших стран важно, чтобы в его основе была синергия различных моделей развития, национальных культур и традиций, укрепление полицентричности при центральной координирующей роли Организации Объединенных Наций", - говорится в документе. Встреча высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, проходит в Санкт-Петербурге с 10 по 12 сентября. На мероприятии обсуждаются подходы государств БРИКС относительно параметров будущего мироустройства и совместные усилия по отстаиванию фундаментальных установок в условиях навязывания отдельными странами односторонних подходов в рамках "порядка, основанного на правилах".
https://ria.ru/20240911/brics-1972030663.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972041834_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_e0565bd9d0c272760cd715008fc0a461.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, брикс
В БРИКС призвали к свободе от неоколониальных практик
Документ БРИКС: миропорядок должен быть свободен от неоколониальных практик
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Общий интерес стран БРИКС и друзей объединения заключается в том, чтобы формируемый миропорядок был свободен от неоколониальных практик, сообщается в справочных материалах, подготовленных к встрече высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности.
"Общий интерес государств БРИКС и друзей объединения заключается в том, чтобы формируемый миропорядок был свободен от неоколониальных практик, опирался на подлинный баланс интересов, выработанный с участием максимально широкого круга государств в универсальных форматах. Для наших стран важно, чтобы в его основе была синергия различных моделей развития, национальных культур и традиций, укрепление полицентричности при центральной координирующей роли Организации Объединенных Наций", - говорится в документе.
Встреча высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, проходит в Санкт-Петербурге
с 10 по 12 сентября. На мероприятии обсуждаются подходы государств БРИКС относительно параметров будущего мироустройства и совместные усилия по отстаиванию фундаментальных установок в условиях навязывания отдельными странами односторонних подходов в рамках "порядка, основанного на правилах".