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Российский бомбардировщик уничтожил десятки украинских националистов - РИА Новости, 12.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:13 12.09.2024 (обновлено: 14:52 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/bombardirovschik-1972259973.html
Российский бомбардировщик уничтожил десятки украинских националистов
Российский бомбардировщик уничтожил десятки украинских националистов - РИА Новости, 12.09.2024
Российский бомбардировщик уничтожил десятки украинских националистов
Экипаж бомбардировщика Су-34 ВКС России уничтожил десятки военнослужащих ВСУ ударом бомб ФАБ-500 на Купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T12:13
2024-09-12T14:52
специальная военная операция на украине
россия
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы украины
су-34
безопасность
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Экипаж бомбардировщика Су-34 ВКС России уничтожил десятки военнослужащих ВСУ ударом бомб ФАБ-500 на Купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ. "Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России нанес удар по пункту временной дислокации ВСУ в населенном пункте Петропавловка на Купянском направлении СВО", - говорится в сообщении. Как уточняет военное ведомство, для уничтожения выявленных целей экипаж Су-34 применил авиационные бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. "В результате точного попадания ФАБ уничтожено несколько десятков украинских националистов. Результативность авиаудара подтверждается кадрами объективного контроля, полученными в режиме реального времени", - сообщили в Министерстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Удар по пункту дислокации ВСУ в Петропавловке на купянском направлении
Российский Су-34 нанес удар по пункту дислокации ВСУ в Петропавловке на купянском направлении, уничтожено несколько десятков националистов, сообщили в Минобороны.
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россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, су-34, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, Су-34, Безопасность
Российский бомбардировщик уничтожил десятки украинских националистов

Минобороны: Су-34 уничтожил десятки украинских националистов ударом бомб ФАБ-500

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Экипаж бомбардировщика Су-34 ВКС России уничтожил десятки военнослужащих ВСУ ударом бомб ФАБ-500 на Купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ.
"Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России нанес удар по пункту временной дислокации ВСУ в населенном пункте Петропавловка на Купянском направлении СВО", - говорится в сообщении.
Как уточняет военное ведомство, для уничтожения выявленных целей экипаж Су-34 применил авиационные бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.
"В результате точного попадания ФАБ уничтожено несколько десятков украинских националистов. Результативность авиаудара подтверждается кадрами объективного контроля, полученными в режиме реального времени", - сообщили в Министерстве.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВоздушно-космические силы РоссииВооруженные силы УкраиныСу-34Безопасность
 
 
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