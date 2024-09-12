https://ria.ru/20240912/bombardirovschik-1972259973.html

Российский бомбардировщик уничтожил десятки украинских националистов

Российский бомбардировщик уничтожил десятки украинских националистов - РИА Новости, 12.09.2024

Российский бомбардировщик уничтожил десятки украинских националистов

Экипаж бомбардировщика Су-34 ВКС России уничтожил десятки военнослужащих ВСУ ударом бомб ФАБ-500 на Купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T12:13

2024-09-12T12:13

2024-09-12T14:52

специальная военная операция на украине

россия

воздушно-космические силы россии

вооруженные силы украины

су-34

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972259661_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9c811d7988281d7d40ed28f1b088863a.jpg

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Экипаж бомбардировщика Су-34 ВКС России уничтожил десятки военнослужащих ВСУ ударом бомб ФАБ-500 на Купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ. "Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России нанес удар по пункту временной дислокации ВСУ в населенном пункте Петропавловка на Купянском направлении СВО", - говорится в сообщении. Как уточняет военное ведомство, для уничтожения выявленных целей экипаж Су-34 применил авиационные бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. "В результате точного попадания ФАБ уничтожено несколько десятков украинских националистов. Результативность авиаудара подтверждается кадрами объективного контроля, полученными в режиме реального времени", - сообщили в Министерстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Удар по пункту дислокации ВСУ в Петропавловке на купянском направлении Российский Су-34 нанес удар по пункту дислокации ВСУ в Петропавловке на купянском направлении, уничтожено несколько десятков националистов, сообщили в Минобороны. 2024-09-12T12:13 true PT0M25S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, су-34, безопасность