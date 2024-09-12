https://ria.ru/20240912/bombardirovschik-1972259973.html
Российский бомбардировщик уничтожил десятки украинских националистов
Российский бомбардировщик уничтожил десятки украинских националистов - РИА Новости, 12.09.2024
Российский бомбардировщик уничтожил десятки украинских националистов
Экипаж бомбардировщика Су-34 ВКС России уничтожил десятки военнослужащих ВСУ ударом бомб ФАБ-500 на Купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T12:13
2024-09-12T12:13
2024-09-12T14:52
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россия
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вооруженные силы украины
су-34
безопасность
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Экипаж бомбардировщика Су-34 ВКС России уничтожил десятки военнослужащих ВСУ ударом бомб ФАБ-500 на Купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ. "Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России нанес удар по пункту временной дислокации ВСУ в населенном пункте Петропавловка на Купянском направлении СВО", - говорится в сообщении. Как уточняет военное ведомство, для уничтожения выявленных целей экипаж Су-34 применил авиационные бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. "В результате точного попадания ФАБ уничтожено несколько десятков украинских националистов. Результативность авиаудара подтверждается кадрами объективного контроля, полученными в режиме реального времени", - сообщили в Министерстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Удар по пункту дислокации ВСУ в Петропавловке на купянском направлении
Российский Су-34 нанес удар по пункту дислокации ВСУ в Петропавловке на купянском направлении, уничтожено несколько десятков националистов, сообщили в Минобороны.
2024-09-12T12:13
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, су-34, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, Су-34, Безопасность
Российский бомбардировщик уничтожил десятки украинских националистов
Минобороны: Су-34 уничтожил десятки украинских националистов ударом бомб ФАБ-500