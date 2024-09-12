Мужа Блиновской задержали в зоне СВО
Мужа Блиновской Алексея задержали в зоне СВО
© Фотография со страницы в социальной сети Алексея БлиновскогоАлексей Блиновский
© Фотография со страницы в социальной сети Алексея Блиновского
Алексей Блиновский. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Супруга "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексея задержали в зоне специальной военной операции, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Блиновский задержан", — сказал собеседник агентства, не уточнив деталей и причин задержания.
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Блиновскую обвиняют в неуплате налогов на сумму 918 миллионов рублей и отмывании доходов. В апреле 2023 года ее отправили под домашний арест, но из-за нарушений перевели в СИЗО. Блогерша подала заявление о банкротстве, суд рассмотрит его в ноябре.
Дело против ее мужа выделили в отдельное производство. Алексею Блиновскому вменили пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. С апреля этого года он находится в зоне СВО. При этом МВД объявило Блиновского в федеральный розыск из-за того, что он не пришел к следователю знакомиться с материалами дела.