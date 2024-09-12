https://ria.ru/20240912/blinovskiy-1972219741.html

Мужа Блиновской задержали в зоне СВО

Мужа Блиновской задержали в зоне СВО - РИА Новости, 12.09.2024

Мужа Блиновской задержали в зоне СВО

Супруга "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексея задержали в зоне специальной военной операции, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T09:24

2024-09-12T09:24

2024-09-12T10:22

происшествия

елена блиновская

алексей блиновский

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Супруга "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексея задержали в зоне специальной военной операции, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Блиновский задержан", — сказал собеседник агентства, не уточнив деталей и причин задержания.Дело против ее мужа выделили в отдельное производство. Алексею Блиновскому вменили пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. С апреля этого года он находится в зоне СВО. При этом МВД объявило Блиновского в федеральный розыск из-за того, что он не пришел к следователю знакомиться с материалами дела.

https://ria.ru/20240801/blinovskaya-1963457962.html

https://ria.ru/20240828/blinovskaya-1869748332.html

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2024

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происшествия, елена блиновская, алексей блиновский