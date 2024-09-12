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Мужа Блиновской задержали в зоне СВО - РИА Новости, 12.09.2024
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09:24 12.09.2024 (обновлено: 10:22 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/blinovskiy-1972219741.html
Мужа Блиновской задержали в зоне СВО
Мужа Блиновской задержали в зоне СВО - РИА Новости, 12.09.2024
Мужа Блиновской задержали в зоне СВО
Супруга "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексея задержали в зоне специальной военной операции, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T09:24
2024-09-12T10:22
происшествия
елена блиновская
алексей блиновский
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Супруга "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексея задержали в зоне специальной военной операции, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Блиновский задержан", — сказал собеседник агентства, не уточнив деталей и причин задержания.Дело против ее мужа выделили в отдельное производство. Алексею Блиновскому вменили пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. С апреля этого года он находится в зоне СВО. При этом МВД объявило Блиновского в федеральный розыск из-за того, что он не пришел к следователю знакомиться с материалами дела.
https://ria.ru/20240801/blinovskaya-1963457962.html
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происшествия, елена блиновская, алексей блиновский
Происшествия, Елена Блиновская, Алексей Блиновский
Мужа Блиновской задержали в зоне СВО

Мужа Блиновской Алексея задержали в зоне СВО

© Фотография со страницы в социальной сети Алексея БлиновскогоАлексей Блиновский
Алексей Блиновский - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© Фотография со страницы в социальной сети Алексея Блиновского
Алексей Блиновский. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Супруга "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексея задержали в зоне специальной военной операции, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Блиновский задержан", — сказал собеседник агентства, не уточнив деталей и причин задержания.
Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
На имущество Блиновской и ее родственников наложили арест
1 августа, 15:33

Блиновскую обвиняют в неуплате налогов на сумму 918 миллионов рублей и отмывании доходов. В апреле 2023 года ее отправили под домашний арест, но из-за нарушений перевели в СИЗО. Блогерша подала заявление о банкротстве, суд рассмотрит его в ноябре.

Дело против ее мужа выделили в отдельное производство. Алексею Блиновскому вменили пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. С апреля этого года он находится в зоне СВО. При этом МВД объявило Блиновского в федеральный розыск из-за того, что он не пришел к следователю знакомиться с материалами дела.
Блогер Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
Елена Блиновская: чем известна "королева марафонов" и за что ее задержали
28 августа, 12:48
 
ПроисшествияЕлена БлиновскаяАлексей Блиновский
 
 
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