Рейтинг@Mail.ru
Шойгу рассказал о встрече по безопасности представителей БРИКС - РИА Новости, 12.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:58 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/bezopasnost-1972385774.html
Шойгу рассказал о встрече по безопасности представителей БРИКС
Шойгу рассказал о встрече по безопасности представителей БРИКС - РИА Новости, 12.09.2024
Шойгу рассказал о встрече по безопасности представителей БРИКС
Участники прошедшей в Санкт-Петербурге встречи высоких представителей стран БРИКС и БРИКС+, курирующих вопросы безопасности, были едины в поиске путей... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T20:58
2024-09-12T20:58
санкт-петербург
россия
сергей шойгу
брикс
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972011486_0:240:3215:2048_1920x0_80_0_0_54f201f2a3c4c7d021a3bd65df6a2871.jpg
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Участники прошедшей в Санкт-Петербурге встречи высоких представителей стран БРИКС и БРИКС+, курирующих вопросы безопасности, были едины в поиске путей достижения многополярного мира и ухода от гегемонии тех государств, которые навязывают другим свою агрессивную идеологию, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. "Самое главное - все страны совместно ищут пути решения всех проблем и вопросов, и взгляды у всех одни - это создание многополярного мира и, конечно, уход от гегемонии тех государств, которые всячески навязывают свою не просто идеологию, а такую агрессивную идеологию", - прокомментировал Шойгу телеканалу "Россия 1" итоги встречи.
https://ria.ru/20240912/putin-1972370616.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972011486_292:0:3023:2048_1920x0_80_0_0_293168afd1c3f2d2ad757dbb38daa9cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, россия, сергей шойгу, брикс, в мире
Санкт-Петербург, Россия, Сергей Шойгу, БРИКС, В мире
Шойгу рассказал о встрече по безопасности представителей БРИКС

Шойгу: на встрече по безопасности БРИКС обсуждали уход от агрессивной гегемонии

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече Высоких представителей государств БРИКС и БРИКС плюс, курирующих вопросы безопасности
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече Высоких представителей государств БРИКС и БРИКС плюс, курирующих вопросы безопасности - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече Высоких представителей государств БРИКС и БРИКС плюс, курирующих вопросы безопасности
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Участники прошедшей в Санкт-Петербурге встречи высоких представителей стран БРИКС и БРИКС+, курирующих вопросы безопасности, были едины в поиске путей достижения многополярного мира и ухода от гегемонии тех государств, которые навязывают другим свою агрессивную идеологию, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.
"Самое главное - все страны совместно ищут пути решения всех проблем и вопросов, и взгляды у всех одни - это создание многополярного мира и, конечно, уход от гегемонии тех государств, которые всячески навязывают свою не просто идеологию, а такую агрессивную идеологию", - прокомментировал Шойгу телеканалу "Россия 1" итоги встречи.
Владимир Путин выступает на пленарном заседании X Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
Путин назвал один из приоритетов председательства России в БРИКС
Вчера, 19:15
 
Санкт-ПетербургРоссияСергей ШойгуБРИКСВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала