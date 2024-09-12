https://ria.ru/20240912/bezopasnost-1972385774.html
Шойгу рассказал о встрече по безопасности представителей БРИКС
Шойгу рассказал о встрече по безопасности представителей БРИКС - РИА Новости, 12.09.2024
Шойгу рассказал о встрече по безопасности представителей БРИКС
Участники прошедшей в Санкт-Петербурге встречи высоких представителей стран БРИКС и БРИКС+, курирующих вопросы безопасности, были едины в поиске путей... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T20:58
2024-09-12T20:58
2024-09-12T20:58
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Участники прошедшей в Санкт-Петербурге встречи высоких представителей стран БРИКС и БРИКС+, курирующих вопросы безопасности, были едины в поиске путей достижения многополярного мира и ухода от гегемонии тех государств, которые навязывают другим свою агрессивную идеологию, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. "Самое главное - все страны совместно ищут пути решения всех проблем и вопросов, и взгляды у всех одни - это создание многополярного мира и, конечно, уход от гегемонии тех государств, которые всячески навязывают свою не просто идеологию, а такую агрессивную идеологию", - прокомментировал Шойгу телеканалу "Россия 1" итоги встречи.
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санкт-петербург, россия, сергей шойгу, брикс, в мире
Санкт-Петербург, Россия, Сергей Шойгу, БРИКС, В мире
Шойгу рассказал о встрече по безопасности представителей БРИКС
Шойгу: на встрече по безопасности БРИКС обсуждали уход от агрессивной гегемонии
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Участники прошедшей в Санкт-Петербурге встречи высоких представителей стран БРИКС и БРИКС+, курирующих вопросы безопасности, были едины в поиске путей достижения многополярного мира и ухода от гегемонии тех государств, которые навязывают другим свою агрессивную идеологию, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.
"Самое главное - все страны совместно ищут пути решения всех проблем и вопросов, и взгляды у всех одни - это создание многополярного мира и, конечно, уход от гегемонии тех государств, которые всячески навязывают свою не просто идеологию, а такую агрессивную идеологию", - прокомментировал Шойгу телеканалу "Россия 1" итоги встречи.