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Эксперт НТИ оценил рост рынка морских беспилотников в России - РИА Новости, 12.09.2024
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07:52 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/bespilotniki-1972210259.html
Эксперт НТИ оценил рост рынка морских беспилотников в России
Эксперт НТИ оценил рост рынка морских беспилотников в России - РИА Новости, 12.09.2024
Эксперт НТИ оценил рост рынка морских беспилотников в России
Рынок морских беспилотников в России продолжает расти, такое мнение выразил РИА Новости эксперт MariNet ("Маринет") НТИ, директор Института радиоэлектроники и... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T07:52
2024-09-12T07:52
россия
алексей кабанов
экономика
технологии
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Рынок морских беспилотников в России продолжает расти, такое мнение выразил РИА Новости эксперт MariNet ("Маринет") НТИ, директор Института радиоэлектроники и интеллектуальных технических систем СевГУ Алексей Кабанов. "Рынок морских робототехнических решений не просто перерождается, а продолжает расти, при этом рост зависит не только от производства и продажи аппаратов, но и от оказания услуг с помощью дронов и их эксплуатации", - отметил Кабанов. Он пояснил, что рынок морских дронов сейчас перерождается в классическом смысле. На сегодня остро стоят вопросы по импортозамещению многих существующих технологий. Параллельно с этим ведется и разработка новых технологий для повышения уровня автономности. Кабанов добавил, что на сегодня большая часть рынка в России сосредоточена именно на оказании услуг с помощью морских роботов. При этом рынок большой не только с точки зрения продажи самих аппаратов и работ НИОКР, но и с точки зрения работ по их использованию и эксплуатации.
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россия, алексей кабанов, экономика, технологии
Россия, Алексей Кабанов, Экономика, Технологии
Эксперт НТИ оценил рост рынка морских беспилотников в России

Эксперт НТИ Кабанов: рынок морских беспилотников в России продолжает расти

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПобережье Черного моря в поселке Гаспра в Крыму
Побережье Черного моря в поселке Гаспра в Крыму - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Побережье Черного моря в поселке Гаспра в Крыму. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Рынок морских беспилотников в России продолжает расти, такое мнение выразил РИА Новости эксперт MariNet ("Маринет") НТИ, директор Института радиоэлектроники и интеллектуальных технических систем СевГУ Алексей Кабанов.
«
"Рынок морских робототехнических решений не просто перерождается, а продолжает расти, при этом рост зависит не только от производства и продажи аппаратов, но и от оказания услуг с помощью дронов и их эксплуатации", - отметил Кабанов.
Он пояснил, что рынок морских дронов сейчас перерождается в классическом смысле. На сегодня остро стоят вопросы по импортозамещению многих существующих технологий. Параллельно с этим ведется и разработка новых технологий для повышения уровня автономности.
Кабанов добавил, что на сегодня большая часть рынка в России сосредоточена именно на оказании услуг с помощью морских роботов. При этом рынок большой не только с точки зрения продажи самих аппаратов и работ НИОКР, но и с точки зрения работ по их использованию и эксплуатации.
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РоссияАлексей КабановЭкономикаТехнологии
 
 
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