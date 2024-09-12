https://ria.ru/20240912/bespilotniki-1972210259.html

Эксперт НТИ оценил рост рынка морских беспилотников в России

Эксперт НТИ оценил рост рынка морских беспилотников в России - РИА Новости, 12.09.2024

Эксперт НТИ оценил рост рынка морских беспилотников в России

Рынок морских беспилотников в России продолжает расти, такое мнение выразил РИА Новости эксперт MariNet ("Маринет") НТИ, директор Института радиоэлектроники и... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T07:52

2024-09-12T07:52

2024-09-12T07:52

россия

алексей кабанов

экономика

технологии

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Рынок морских беспилотников в России продолжает расти, такое мнение выразил РИА Новости эксперт MariNet ("Маринет") НТИ, директор Института радиоэлектроники и интеллектуальных технических систем СевГУ Алексей Кабанов. "Рынок морских робототехнических решений не просто перерождается, а продолжает расти, при этом рост зависит не только от производства и продажи аппаратов, но и от оказания услуг с помощью дронов и их эксплуатации", - отметил Кабанов. Он пояснил, что рынок морских дронов сейчас перерождается в классическом смысле. На сегодня остро стоят вопросы по импортозамещению многих существующих технологий. Параллельно с этим ведется и разработка новых технологий для повышения уровня автономности. Кабанов добавил, что на сегодня большая часть рынка в России сосредоточена именно на оказании услуг с помощью морских роботов. При этом рынок большой не только с точки зрения продажи самих аппаратов и работ НИОКР, но и с точки зрения работ по их использованию и эксплуатации.

https://ria.ru/20230922/argus-1897919671.html

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россия, алексей кабанов, экономика, технологии