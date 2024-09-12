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В трех областях за ночь уничтожили пять украинских БПЛА
В трех областях за ночь уничтожили пять украинских БПЛА - РИА Новости, 12.09.2024
В трех областях за ночь уничтожили пять украинских БПЛА
Российские средства ПВО уничтожили за минувшую ночь два украинских беспилотника над Белгородской областью, еще два - над Курской и один над Брянской, сообщили в РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T07:11
2024-09-12T07:11
2024-09-12T07:15
специальная военная операция на украине
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белгородская область
курская область
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили за минувшую ночь два украинских беспилотника над Белгородской областью, еще два - над Курской и один над Брянской, сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено пять украинских беспилотных летательных аппаратов. По два БПЛА сбито над территориями Белгородской и Курской областей и один над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240912/tor-m2-1972199666.html
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россия, белгородская область, курская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Курская область
В трех областях за ночь уничтожили пять украинских БПЛА
Минобороны: в Белгородской, Курской и Брянской областях ночью сбили пять БПЛА