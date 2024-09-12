https://ria.ru/20240912/bespilotniki-1972208564.html

В трех областях за ночь уничтожили пять украинских БПЛА

В трех областях за ночь уничтожили пять украинских БПЛА - РИА Новости, 12.09.2024

В трех областях за ночь уничтожили пять украинских БПЛА

Российские средства ПВО уничтожили за минувшую ночь два украинских беспилотника над Белгородской областью, еще два - над Курской и один над Брянской, сообщили в РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T07:11

2024-09-12T07:11

2024-09-12T07:15

специальная военная операция на украине

россия

белгородская область

курская область

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили за минувшую ночь два украинских беспилотника над Белгородской областью, еще два - над Курской и один над Брянской, сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено пять украинских беспилотных летательных аппаратов. По два БПЛА сбито над территориями Белгородской и Курской областей и один над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240912/tor-m2-1972199666.html

россия

белгородская область

курская область

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россия, белгородская область, курская область