https://ria.ru/20240912/bespilotnik-1972401148.html
В Брянской области уничтожили украинский беспилотник
В Брянской области уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 12.09.2024
В Брянской области уничтожили украинский беспилотник
Еще один БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T23:40
2024-09-12T23:40
2024-09-12T23:43
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брянская область
безопасность
происшествия
россия
александр богомаз
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Еще один БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз."Еще один вражеский БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ над Брянской областью. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - говорится в сообщении.Ранее, вечером четверга, Богомаз сообщал об одном уничтоженном БПЛА над Брянской областью.
https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html
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брянская область, безопасность, происшествия, россия, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Безопасность, Происшествия, Россия, Александр Богомаз
В Брянской области уничтожили украинский беспилотник
Богомаз: в Брянской области уничтожили украинский БПЛА самолетного типа