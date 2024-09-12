https://ria.ru/20240912/bespilotnik-1972401148.html

В Брянской области уничтожили украинский беспилотник

В Брянской области уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 12.09.2024

В Брянской области уничтожили украинский беспилотник

Еще один БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T23:40

2024-09-12T23:40

2024-09-12T23:43

специальная военная операция на украине

брянская область

безопасность

происшествия

россия

александр богомаз

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Еще один БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз."Еще один вражеский БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ над Брянской областью. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - говорится в сообщении.Ранее, вечером четверга, Богомаз сообщал об одном уничтоженном БПЛА над Брянской областью.

https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html

брянская область

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брянская область, безопасность, происшествия, россия, александр богомаз