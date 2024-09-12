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В Брянской области уничтожили беспилотник
В Брянской области уничтожили беспилотник - РИА Новости, 12.09.2024
В Брянской области уничтожили беспилотник
БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО в Брянской области - губернатор РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T00:41
2024-09-12T00:41
2024-09-12T00:41
специальная военная операция на украине
брянская область
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РИА Новости. БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО в Брянской области - губернатор
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брянская область
Специальная военная операция на Украине, Брянская область
В Брянской области уничтожили беспилотник
Губернатор Богомаз: ПВО обнаружила и уничтожила БПЛА ВСУ в Брянской области