https://ria.ru/20240912/belorussiya-1972149830.html

Названы страны ближнего зарубежья, где россияне бронируют отели чаще всего

Названы страны ближнего зарубежья, где россияне бронируют отели чаще всего - РИА Новости, 12.09.2024

Названы страны ближнего зарубежья, где россияне бронируют отели чаще всего

Эксперты рассказали, что интерес к осенним путешествиям в страны ближнего зарубежья за год значительно вырос и назвали самые популярные из них, сообщает МТС... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T03:54

2024-09-12T03:54

2024-09-12T03:54

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Эксперты рассказали, что интерес к осенним путешествиям в страны ближнего зарубежья за год значительно вырос и назвали самые популярные из них, сообщает МТС Travel.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали бронирования туристического жилья на постсоветском пространстве с 1 сентября по 30 ноября 2024 и 2023 годов.Оказалось, что самой востребованной страной ближнего зарубежья стала Белоруссия, куда оформлено 50 процентов заказов самостоятельных путешественников. Спрос на отели там за год вырос в два раза, средняя стоимость проживания — на шесть процентов, до 5,8 тысячи рублей.Абхазия - на втором месте, 18 процентов бронирований оформлено на курорты этой страны, где до конца октября продолжается бархатный сезон. Средний чек на проживание здесь за год не изменился и составляет 6,3 тысячи рублей за ночь.Замыкает тройку популярных направлений Казахстан (его доля — 18 процентов). Ночь в местном отеле за год подорожала на три процента и в среднем стоит 5,7 тысячи рублей.

https://ria.ru/20240704/puteshestviya-1957217795.html

белоруссия

абхазия

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Захтаренко

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