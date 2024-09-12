https://ria.ru/20240912/belorussiya-1972149830.html
Названы страны ближнего зарубежья, где россияне бронируют отели чаще всего
Названы страны ближнего зарубежья, где россияне бронируют отели чаще всего - РИА Новости, 12.09.2024
Названы страны ближнего зарубежья, где россияне бронируют отели чаще всего
Эксперты рассказали, что интерес к осенним путешествиям в страны ближнего зарубежья за год значительно вырос и назвали самые популярные из них, сообщает МТС... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T03:54
2024-09-12T03:54
2024-09-12T03:54
туризм
туризм
новости
новости - туризм
белоруссия
абхазия
казахстан
мтс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1d/1936543725_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_00c1d09ac48b96e25032869f5f204534.jpg
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Эксперты рассказали, что интерес к осенним путешествиям в страны ближнего зарубежья за год значительно вырос и назвали самые популярные из них, сообщает МТС Travel.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали бронирования туристического жилья на постсоветском пространстве с 1 сентября по 30 ноября 2024 и 2023 годов.Оказалось, что самой востребованной страной ближнего зарубежья стала Белоруссия, куда оформлено 50 процентов заказов самостоятельных путешественников. Спрос на отели там за год вырос в два раза, средняя стоимость проживания — на шесть процентов, до 5,8 тысячи рублей.Абхазия - на втором месте, 18 процентов бронирований оформлено на курорты этой страны, где до конца октября продолжается бархатный сезон. Средний чек на проживание здесь за год не изменился и составляет 6,3 тысячи рублей за ночь.Замыкает тройку популярных направлений Казахстан (его доля — 18 процентов). Ночь в местном отеле за год подорожала на три процента и в среднем стоит 5,7 тысячи рублей.
https://ria.ru/20240704/puteshestviya-1957217795.html
белоруссия
абхазия
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1d/1936543725_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e751cdbfaab3eb4abb63f4809e0ba10c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости, новости - туризм, белоруссия, абхазия, казахстан, мтс
Туризм, Туризм, новости, Новости - Туризм, Белоруссия, Абхазия, Казахстан, МТС
Названы страны ближнего зарубежья, где россияне бронируют отели чаще всего
Эксперты назвали страны ближнего зарубежья, где россияне чаще бронируют отели
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Эксперты рассказали, что интерес к осенним путешествиям в страны ближнего зарубежья за год значительно вырос и назвали самые популярные из них, сообщает МТС Travel.
Специалисты онлайн-сервиса проанализировали бронирования туристического жилья на постсоветском пространстве с 1 сентября по 30 ноября 2024 и 2023 годов.
Оказалось, что самой востребованной страной ближнего зарубежья стала Белоруссия, куда оформлено 50 процентов заказов самостоятельных путешественников. Спрос на отели там за год вырос в два раза, средняя стоимость проживания — на шесть процентов, до 5,8 тысячи рублей.
Абхазия - на втором месте, 18 процентов бронирований оформлено на курорты этой страны, где до конца октября продолжается бархатный сезон. Средний чек на проживание здесь за год не изменился и составляет 6,3 тысячи рублей за ночь.
Замыкает тройку популярных направлений Казахстан (его доля — 18 процентов). Ночь в местном отеле за год подорожала на три процента и в среднем стоит 5,7 тысячи рублей.