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Названы страны ближнего зарубежья, где россияне бронируют отели чаще всего - РИА Новости, 12.09.2024
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Туризм
 
03:54 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/belorussiya-1972149830.html
Названы страны ближнего зарубежья, где россияне бронируют отели чаще всего
Названы страны ближнего зарубежья, где россияне бронируют отели чаще всего - РИА Новости, 12.09.2024
Названы страны ближнего зарубежья, где россияне бронируют отели чаще всего
Эксперты рассказали, что интерес к осенним путешествиям в страны ближнего зарубежья за год значительно вырос и назвали самые популярные из них, сообщает МТС... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T03:54
2024-09-12T03:54
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Эксперты рассказали, что интерес к осенним путешествиям в страны ближнего зарубежья за год значительно вырос и назвали самые популярные из них, сообщает МТС Travel.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали бронирования туристического жилья на постсоветском пространстве с 1 сентября по 30 ноября 2024 и 2023 годов.Оказалось, что самой востребованной страной ближнего зарубежья стала Белоруссия, куда оформлено 50 процентов заказов самостоятельных путешественников. Спрос на отели там за год вырос в два раза, средняя стоимость проживания — на шесть процентов, до 5,8 тысячи рублей.Абхазия - на втором месте, 18 процентов бронирований оформлено на курорты этой страны, где до конца октября продолжается бархатный сезон. Средний чек на проживание здесь за год не изменился и составляет 6,3 тысячи рублей за ночь.Замыкает тройку популярных направлений Казахстан (его доля — 18 процентов). Ночь в местном отеле за год подорожала на три процента и в среднем стоит 5,7 тысячи рублей.
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туризм, новости, новости - туризм, белоруссия, абхазия, казахстан, мтс
Туризм, Туризм, новости, Новости - Туризм, Белоруссия, Абхазия, Казахстан, МТС
Названы страны ближнего зарубежья, где россияне бронируют отели чаще всего

Эксперты назвали страны ближнего зарубежья, где россияне чаще бронируют отели

© iStock.com / Aleh VaranishchaМинск, Белоруссия
Минск, Белоруссия - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© iStock.com / Aleh Varanishcha
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Эксперты рассказали, что интерес к осенним путешествиям в страны ближнего зарубежья за год значительно вырос и назвали самые популярные из них, сообщает МТС Travel.
Специалисты онлайн-сервиса проанализировали бронирования туристического жилья на постсоветском пространстве с 1 сентября по 30 ноября 2024 и 2023 годов.
Оказалось, что самой востребованной страной ближнего зарубежья стала Белоруссия, куда оформлено 50 процентов заказов самостоятельных путешественников. Спрос на отели там за год вырос в два раза, средняя стоимость проживания — на шесть процентов, до 5,8 тысячи рублей.
Абхазия - на втором месте, 18 процентов бронирований оформлено на курорты этой страны, где до конца октября продолжается бархатный сезон. Средний чек на проживание здесь за год не изменился и составляет 6,3 тысячи рублей за ночь.
Замыкает тройку популярных направлений Казахстан (его доля — 18 процентов). Ночь в местном отеле за год подорожала на три процента и в среднем стоит 5,7 тысячи рублей.
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