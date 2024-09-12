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Байден толкает мир к глобальному конфликту, заявил сенатор - РИА Новости, 12.09.2024
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07:58 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/bayden-1972210540.html
Байден толкает мир к глобальному конфликту, заявил сенатор
Байден толкает мир к глобальному конфликту, заявил сенатор - РИА Новости, 12.09.2024
Байден толкает мир к глобальному конфликту, заявил сенатор
Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил, что в случае разрешения украинским войскам наносить дальнобойным западным оружием удары вглубь России,... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T07:58
2024-09-12T07:58
россия
киев
игорь кастюкевич
энтони блинкен
камала харрис
нато
вооруженные силы украины
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил, что в случае разрешения украинским войскам наносить дальнобойным западным оружием удары вглубь России, президент США Джон Байден ввергнет мир в глобальный военный конфликт, а страны, которые это поддержат, станут его соучастниками. Ранее Байден заявил журналистам, что в США прорабатывается вопрос о том, чтобы разрешить Украине использовать поставляемое дальнобойное оружие для ударов вглубь РФ. В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в среду, что передаст Байдену результаты обсуждения этого вопроса во время визита на Украину. "Большинство американцев и европейцев, согласно последним соцопросам, высказываются против дальнейшей помощи режиму (Владимира) Зеленского, которую оплачивают из собственного кармана. Никому из простых западных граждан не нужен глобальный конфликт с Россией, в который своими безумными решениями может ввергнуть и толкает наш мир уже почти бывший американский президент Байден", - сказал Кастюкевич РИА Новости. По его словам, Байден оказывает медвежью услугу своей протеже Камале Харрис на предстоящих президентских выборах, если решил поддержать её путем новой агрессии против России. "Страны, которые поддержат решение наносить удары по России дальнобойными ракетами, станут непосредственными соучастниками конфликта", - сказал сенатор. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории РФ с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
https://ria.ru/20240912/antonov-1972193617.html
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россия, киев, игорь кастюкевич, энтони блинкен, камала харрис, нато, вооруженные силы украины, в мире
Россия, Киев, Игорь Кастюкевич, Энтони Блинкен, Камала Харрис, НАТО, Вооруженные силы Украины, В мире
Байден толкает мир к глобальному конфликту, заявил сенатор

Сенатор Кастюкевич: Байден толкает мир к глобальному военному конфликту

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден на саммите НАТО в Вашингтоне
Президент США Джо Байден на саммите НАТО в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден на саммите НАТО в Вашингтоне. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил, что в случае разрешения украинским войскам наносить дальнобойным западным оружием удары вглубь России, президент США Джон Байден ввергнет мир в глобальный военный конфликт, а страны, которые это поддержат, станут его соучастниками.
Ранее Байден заявил журналистам, что в США прорабатывается вопрос о том, чтобы разрешить Украине использовать поставляемое дальнобойное оружие для ударов вглубь РФ. В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в среду, что передаст Байдену результаты обсуждения этого вопроса во время визита на Украину.
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"Большинство американцев и европейцев, согласно последним соцопросам, высказываются против дальнейшей помощи режиму (Владимира) Зеленского, которую оплачивают из собственного кармана. Никому из простых западных граждан не нужен глобальный конфликт с Россией, в который своими безумными решениями может ввергнуть и толкает наш мир уже почти бывший американский президент Байден", - сказал Кастюкевич РИА Новости.
По его словам, Байден оказывает медвежью услугу своей протеже Камале Харрис на предстоящих президентских выборах, если решил поддержать её путем новой агрессии против России.
"Страны, которые поддержат решение наносить удары по России дальнобойными ракетами, станут непосредственными соучастниками конфликта", - сказал сенатор.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории РФ с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
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Вчера, 21:38
 
РоссияКиевИгорь КастюкевичЭнтони БлинкенКамала ХаррисНАТОВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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