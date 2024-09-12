https://ria.ru/20240912/bayden-1972196667.html

Байден примерил кепку Трампа

Байден примерил кепку Трампа - РИА Новости, 12.09.2024

Байден примерил кепку Трампа

Президент США Джо Байден примерил кепку в поддержку кандидата на высший пост от республиканцев Дональда Трампа, сообщили представитель Белого дома Эндрю Бейтс. РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T01:51

2024-09-12T01:51

2024-09-12T01:51

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ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден примерил кепку в поддержку кандидата на высший пост от республиканцев Дональда Трампа, сообщили представитель Белого дома Эндрю Бейтс. Байден в среду участвовал в памятных мероприятиях в годовщину терактов 11 сентября. "На пожарной станции Шэнксвилла президент говорил о двухпартийном единстве страны после 11 сентября и призвал вернуться к этому. В качестве жеста он дал кепку стороннику Трампа, который в поддержку того же духа предложил президенту надеть кепку Трампа. Тот ненадолго надел ее", - написал Бейтс в соцсети Х. Так он объяснил публикацию штаба Трампа, который разместил в своем аккаунте фото Байдена в кепке бывшего оппонента и поблагодарил за поддержку. Действующий президент после провального выступления на дебатах с Трампом в июне вынужден был отказаться от борьбы за пост в пользу Харрис. Первые дебаты Трампа и Харрис прошли накануне в Филадельфии. Штаб демократического кандидата заявил о готовности провести второй раунд в октябре, Трамп пока высказывает сомнения. Выборы президента США состоятся 5 ноября.

https://ria.ru/20240821/bayden--1967644028.html

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сша, филадельфия, дональд трамп, джо байден, в мире