https://ria.ru/20240912/bayden-1972196667.html
Байден примерил кепку Трампа
Байден примерил кепку Трампа - РИА Новости, 12.09.2024
Байден примерил кепку Трампа
Президент США Джо Байден примерил кепку в поддержку кандидата на высший пост от республиканцев Дональда Трампа, сообщили представитель Белого дома Эндрю Бейтс. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T01:51
2024-09-12T01:51
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ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден примерил кепку в поддержку кандидата на высший пост от республиканцев Дональда Трампа, сообщили представитель Белого дома Эндрю Бейтс. Байден в среду участвовал в памятных мероприятиях в годовщину терактов 11 сентября. "На пожарной станции Шэнксвилла президент говорил о двухпартийном единстве страны после 11 сентября и призвал вернуться к этому. В качестве жеста он дал кепку стороннику Трампа, который в поддержку того же духа предложил президенту надеть кепку Трампа. Тот ненадолго надел ее", - написал Бейтс в соцсети Х. Так он объяснил публикацию штаба Трампа, который разместил в своем аккаунте фото Байдена в кепке бывшего оппонента и поблагодарил за поддержку. Действующий президент после провального выступления на дебатах с Трампом в июне вынужден был отказаться от борьбы за пост в пользу Харрис. Первые дебаты Трампа и Харрис прошли накануне в Филадельфии. Штаб демократического кандидата заявил о готовности провести второй раунд в октябре, Трамп пока высказывает сомнения. Выборы президента США состоятся 5 ноября.
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сша, филадельфия, дональд трамп, джо байден, в мире
США, Филадельфия, Дональд Трамп, Джо Байден, В мире
Байден примерил кепку Трампа
Белый дом: Байден примерил кепку Трампа в качестве обмена "жестами"
ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден примерил кепку в поддержку кандидата на высший пост от республиканцев Дональда Трампа, сообщили представитель Белого дома Эндрю Бейтс.
Байден в среду участвовал в памятных мероприятиях в годовщину терактов 11 сентября.
"На пожарной станции Шэнксвилла президент говорил о двухпартийном единстве страны после 11 сентября и призвал вернуться к этому. В качестве жеста он дал кепку стороннику Трампа, который в поддержку того же духа предложил президенту надеть кепку Трампа. Тот ненадолго надел ее", - написал Бейтс в соцсети Х.
Так он объяснил публикацию штаба Трампа, который разместил в своем аккаунте фото Байдена в кепке бывшего оппонента и поблагодарил за поддержку.
Действующий президент после провального выступления на дебатах с Трампом в июне вынужден был отказаться от борьбы за пост в пользу Харрис.
Первые дебаты Трампа и Харрис прошли накануне в Филадельфии
. Штаб демократического кандидата заявил о готовности провести второй раунд в октябре, Трамп пока высказывает сомнения. Выборы президента США состоятся 5 ноября.