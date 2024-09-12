Рейтинг@Mail.ru
Байден примерил кепку Трампа - РИА Новости, 12.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:51 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/bayden-1972196667.html
Байден примерил кепку Трампа
Байден примерил кепку Трампа - РИА Новости, 12.09.2024
Байден примерил кепку Трампа
Президент США Джо Байден примерил кепку в поддержку кандидата на высший пост от республиканцев Дональда Трампа, сообщили представитель Белого дома Эндрю Бейтс. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T01:51
2024-09-12T01:51
сша
филадельфия
дональд трамп
джо байден
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962142829_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_23d366b7da06e5ce50cb1ac773a07d59.jpg
ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден примерил кепку в поддержку кандидата на высший пост от республиканцев Дональда Трампа, сообщили представитель Белого дома Эндрю Бейтс. Байден в среду участвовал в памятных мероприятиях в годовщину терактов 11 сентября. "На пожарной станции Шэнксвилла президент говорил о двухпартийном единстве страны после 11 сентября и призвал вернуться к этому. В качестве жеста он дал кепку стороннику Трампа, который в поддержку того же духа предложил президенту надеть кепку Трампа. Тот ненадолго надел ее", - написал Бейтс в соцсети Х. Так он объяснил публикацию штаба Трампа, который разместил в своем аккаунте фото Байдена в кепке бывшего оппонента и поблагодарил за поддержку. Действующий президент после провального выступления на дебатах с Трампом в июне вынужден был отказаться от борьбы за пост в пользу Харрис. Первые дебаты Трампа и Харрис прошли накануне в Филадельфии. Штаб демократического кандидата заявил о готовности провести второй раунд в октябре, Трамп пока высказывает сомнения. Выборы президента США состоятся 5 ноября.
https://ria.ru/20240821/bayden--1967644028.html
https://ria.ru/20240815/bajden-1966439869.html
сша
филадельфия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962142829_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9daa57b1378b9852bddebd5dc6bc92ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, филадельфия, дональд трамп, джо байден, в мире
США, Филадельфия, Дональд Трамп, Джо Байден, В мире
Байден примерил кепку Трампа

Белый дом: Байден примерил кепку Трампа в качестве обмена "жестами"

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден примерил кепку в поддержку кандидата на высший пост от республиканцев Дональда Трампа, сообщили представитель Белого дома Эндрю Бейтс.
Байден в среду участвовал в памятных мероприятиях в годовщину терактов 11 сентября.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
Байдена рассердил переворот со стороны демократов, заявил Трамп
21 августа, 19:26
"На пожарной станции Шэнксвилла президент говорил о двухпартийном единстве страны после 11 сентября и призвал вернуться к этому. В качестве жеста он дал кепку стороннику Трампа, который в поддержку того же духа предложил президенту надеть кепку Трампа. Тот ненадолго надел ее", - написал Бейтс в соцсети Х.
Так он объяснил публикацию штаба Трампа, который разместил в своем аккаунте фото Байдена в кепке бывшего оппонента и поблагодарил за поддержку.
Действующий президент после провального выступления на дебатах с Трампом в июне вынужден был отказаться от борьбы за пост в пользу Харрис.
Первые дебаты Трампа и Харрис прошли накануне в Филадельфии. Штаб демократического кандидата заявил о готовности провести второй раунд в октябре, Трамп пока высказывает сомнения. Выборы президента США состоятся 5 ноября.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
СМИ: Байден уверен, что смог бы победить Трампа
15 августа, 17:22
 
СШАФиладельфияДональд ТрампДжо БайденВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала