https://ria.ru/20240912/batumi-1972261965.html
В Батуми в российского туриста ударила молния
В Батуми в российского туриста ударила молния - РИА Новости, 12.09.2024
В Батуми в российского туриста ударила молния
Молния ударила в гражданина России в грузинском курортном городе Батуми, сообщает местный телеканал "Рустави 2". РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T12:23
2024-09-12T12:23
2024-09-12T12:23
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ТБИЛИСИ, 12 сен - РИА Новости. Молния ударила в гражданина России в грузинском курортном городе Батуми, сообщает местный телеканал "Рустави 2". "В Батуми в российского туриста ударила молния. Случай произошел в среду вечером, после чего его сразу же госпитализировала бригада скорой помощи. 32-летний пострадавший доставлен в Республиканскую больницу Батуми с небольшими ожогами", - говорится в сообщении. По данным телеканала, врачи перевели его в стационарное отделение для дальнейшего лечения, его жизни ничего не угрожает.
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батуми, россия, грузия, в мире
Батуми, Россия, Грузия, В мире
В Батуми в российского туриста ударила молния
"Рустави 2": в грузинском курортном городе Батуми молния ударила в россиянина