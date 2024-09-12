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В Башкирии возбудили дело после повреждения Вечного огня в парке - РИА Новости, 12.09.2024
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15:16 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/bashkirija-1972309546.html
В Башкирии возбудили дело после повреждения Вечного огня в парке
В Башкирии возбудили дело после повреждения Вечного огня в парке - РИА Новости, 12.09.2024
В Башкирии возбудили дело после повреждения Вечного огня в парке
Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело по факту повреждения Вечного огня в городском парке в Учалах, вандала ищут, сообщило СУСК РФ по региону. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T15:16
2024-09-12T15:16
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УФА, 12 сен - РИА Новости. Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело по факту повреждения Вечного огня в городском парке в Учалах, вандала ищут, сообщило СУСК РФ по региону. Уголовное дело возбуждено по статье 243.4 УК РФ (повреждение мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов, либо посвященных дням воинской славы России), уточнили в ведомстве. "В период с 5 по 6 сентября на территории парка культуры и отдыха на улице Ленина города Учалы была повреждена ветроустойчивая газовая горелка Вечного огня, расположенного вблизи мемориального сооружения "Стела горнякам, павшим в боях за Родину в 1941-1945 гг.", в связи с чем горение прекратилось", - говорится в сообщении. Организован комплекс следственно-оперативных мероприятий с целью установления лица, причастного к повреждению элемента мемориального сооружения, и дачи его действиям окончательной правовой оценки, информирует СУСК РФ по Башкирии. В соцсетях пишут, что в Учалах трое молодых людей кинули коктейль Молотова в Вечный огонь.
https://ria.ru/20240306/ogon-1931474819.html
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происшествия, россия, учалы
Происшествия, Россия, Учалы
В Башкирии возбудили дело после повреждения Вечного огня в парке

СК Башкирии возбудил дело после повреждения Вечного огня в городском парке

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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УФА, 12 сен - РИА Новости. Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело по факту повреждения Вечного огня в городском парке в Учалах, вандала ищут, сообщило СУСК РФ по региону.
Уголовное дело возбуждено по статье 243.4 УК РФ (повреждение мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов, либо посвященных дням воинской славы России), уточнили в ведомстве.
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"В период с 5 по 6 сентября на территории парка культуры и отдыха на улице Ленина города Учалы была повреждена ветроустойчивая газовая горелка Вечного огня, расположенного вблизи мемориального сооружения "Стела горнякам, павшим в боях за Родину в 1941-1945 гг.", в связи с чем горение прекратилось", - говорится в сообщении.
Организован комплекс следственно-оперативных мероприятий с целью установления лица, причастного к повреждению элемента мемориального сооружения, и дачи его действиям окончательной правовой оценки, информирует СУСК РФ по Башкирии.
В соцсетях пишут, что в Учалах трое молодых людей кинули коктейль Молотова в Вечный огонь.
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