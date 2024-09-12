https://ria.ru/20240912/bashkirija-1972302999.html
В Башкирии проверят сообщения об избиении ребенка матерью
В Башкирии проверят сообщения об избиении ребенка матерью - РИА Новости, 12.09.2024
В Башкирии проверят сообщения об избиении ребенка матерью
Правоохранители в Башкирии разбираются в истории с избиением ребенка матерью в центре Стерлитамака, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T14:50
2024-09-12T14:50
2024-09-12T14:50
происшествия
стерлитамак
россия
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_64:218:2484:1579_1920x0_80_0_0_3e23b49e1788d1c09271c10a1f23bcfe.jpg
УФА, 12 сен - РИА Новости. Правоохранители в Башкирии разбираются в истории с избиением ребенка матерью в центре Стерлитамака, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону. В соцсетях распространилось видео, как на улице возле здания торгового центра девушка сильно бьёт рукой ребёнка. Судя по тому, что рядом стоит детская коляска, ребёнок маленький. Малыш истошно кричит. Мать, продолжая бить, кричит: "Куда убежал без меня?" Рядом стоит, предположительно, бабушка ребенка, но она не останавливает избиение. "Происшествие зарегистрировано в ходе мониторинга сети интернет в управлении МВД России по г. Стерлитамаку. В данный момент назначена проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сообщили РИА Новости в полиции региона, комментируя видео.
https://ria.ru/20240721/kriminal-1961038207.html
стерлитамак
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1e58e39b70e1e910b4403aaf3fbb30a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, стерлитамак, россия, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Стерлитамак, Россия, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
В Башкирии проверят сообщения об избиении ребенка матерью
Полиция в Башкирии проверит сообщения об избиении ребенка матерью у ТЦ