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В Башкирии проверят сообщения об избиении ребенка матерью - РИА Новости, 12.09.2024
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14:50 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/bashkirija-1972302999.html
В Башкирии проверят сообщения об избиении ребенка матерью
В Башкирии проверят сообщения об избиении ребенка матерью - РИА Новости, 12.09.2024
В Башкирии проверят сообщения об избиении ребенка матерью
Правоохранители в Башкирии разбираются в истории с избиением ребенка матерью в центре Стерлитамака, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T14:50
2024-09-12T14:50
происшествия
стерлитамак
россия
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
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УФА, 12 сен - РИА Новости. Правоохранители в Башкирии разбираются в истории с избиением ребенка матерью в центре Стерлитамака, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону. В соцсетях распространилось видео, как на улице возле здания торгового центра девушка сильно бьёт рукой ребёнка. Судя по тому, что рядом стоит детская коляска, ребёнок маленький. Малыш истошно кричит. Мать, продолжая бить, кричит: "Куда убежал без меня?" Рядом стоит, предположительно, бабушка ребенка, но она не останавливает избиение. "Происшествие зарегистрировано в ходе мониторинга сети интернет в управлении МВД России по г. Стерлитамаку. В данный момент назначена проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сообщили РИА Новости в полиции региона, комментируя видео.
https://ria.ru/20240721/kriminal-1961038207.html
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происшествия, стерлитамак, россия, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Стерлитамак, Россия, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
В Башкирии проверят сообщения об избиении ребенка матерью

Полиция в Башкирии проверит сообщения об избиении ребенка матерью у ТЦ

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Полицейская машина. Архивное фото
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УФА, 12 сен - РИА Новости. Правоохранители в Башкирии разбираются в истории с избиением ребенка матерью в центре Стерлитамака, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.
В соцсетях распространилось видео, как на улице возле здания торгового центра девушка сильно бьёт рукой ребёнка. Судя по тому, что рядом стоит детская коляска, ребёнок маленький. Малыш истошно кричит. Мать, продолжая бить, кричит: "Куда убежал без меня?" Рядом стоит, предположительно, бабушка ребенка, но она не останавливает избиение.
"Происшествие зарегистрировано в ходе мониторинга сети интернет в управлении МВД России по г. Стерлитамаку. В данный момент назначена проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сообщили РИА Новости в полиции региона, комментируя видео.
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ПроисшествияСтерлитамакРоссияСход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
 
 
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