Крупнейшие банки повысили ставки по вкладам перед заседанием ЦБ
Крупнейшие российские банки повысили ставки по вкладам в преддверии заседания ЦБ
Вывеска банка. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Ведущие банки России повышают ставки по вкладам перед заседанием совета директоров ЦБ по ключевой ставке, выяснил корреспондент РИА Новости, изучив данные на сайтах кредитных организаций.
Совет директоров Банка России встретится 13 сентября. Ранее в ЦБ допускали, что ключевая ставка может вырасти с нынешних 18 процентов.
Сбербанк повысил максимальную ставку по вкладам
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Сбербанк накануне объявил о повышении максимальной ставке по линейке вкладов до 20 процентов годовых при соблюдении ряда условий, включая то, что вклад будет открыт на три года с выплатой процентов в конце срока.
ВТБ ранее увеличил доходность по долгосрочным депозитам в рублях, максимальная ставка по двухлетним вкладам также составит 20 процентов годовых. Открыть такой вклад можно клиентам, которые переведут средства из других кредитных организаций.
Альфа-банк с 1 сентября поднял ставки по трехлетним вкладам до 21 процента годовых при условии, что вклад открывается впервые. В Газпромбанке ставка также составляет 21% по вкладам сроком на полгода. Аналогичная ставка по трехлетним вкладам и в Совкомбанке.
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