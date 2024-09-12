https://ria.ru/20240912/banki-1972192831.html

Крупнейшие банки повысили ставки по вкладам перед заседанием ЦБ

Крупнейшие банки повысили ставки по вкладам перед заседанием ЦБ - РИА Новости, 12.09.2024

Крупнейшие банки повысили ставки по вкладам перед заседанием ЦБ

Ведущие банки России повышают ставки по вкладам перед заседанием совета директоров ЦБ по ключевой ставке, выяснил корреспондент РИА Новости, изучив данные на... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T00:21

2024-09-12T00:21

2024-09-12T00:21

экономика

центральный банк рф (цб рф)

сбербанк россии

альфа-банк

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Ведущие банки России повышают ставки по вкладам перед заседанием совета директоров ЦБ по ключевой ставке, выяснил корреспондент РИА Новости, изучив данные на сайтах кредитных организаций.Совет директоров Банка России встретится 13 сентября. Ранее в ЦБ допускали, что ключевая ставка может вырасти с нынешних 18 процентов.Сбербанк накануне объявил о повышении максимальной ставке по линейке вкладов до 20 процентов годовых при соблюдении ряда условий, включая то, что вклад будет открыт на три года с выплатой процентов в конце срока.ВТБ ранее увеличил доходность по долгосрочным депозитам в рублях, максимальная ставка по двухлетним вкладам также составит 20 процентов годовых. Открыть такой вклад можно клиентам, которые переведут средства из других кредитных организаций.Альфа-банк с 1 сентября поднял ставки по трехлетним вкладам до 21 процента годовых при условии, что вклад открывается впервые. В Газпромбанке ставка также составляет 21% по вкладам сроком на полгода. Аналогичная ставка по трехлетним вкладам и в Совкомбанке.

https://ria.ru/20240911/sberbank-1972027998.html

https://ria.ru/20240726/banki-1962239320.html

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2024

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, центральный банк рф (цб рф), сбербанк россии, альфа-банк