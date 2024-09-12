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Крупнейшие банки повысили ставки по вкладам перед заседанием ЦБ - РИА Новости, 12.09.2024
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00:21 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/banki-1972192831.html
Крупнейшие банки повысили ставки по вкладам перед заседанием ЦБ
Крупнейшие банки повысили ставки по вкладам перед заседанием ЦБ - РИА Новости, 12.09.2024
Крупнейшие банки повысили ставки по вкладам перед заседанием ЦБ
Ведущие банки России повышают ставки по вкладам перед заседанием совета директоров ЦБ по ключевой ставке, выяснил корреспондент РИА Новости, изучив данные на... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T00:21
2024-09-12T00:21
экономика
центральный банк рф (цб рф)
сбербанк россии
альфа-банк
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Ведущие банки России повышают ставки по вкладам перед заседанием совета директоров ЦБ по ключевой ставке, выяснил корреспондент РИА Новости, изучив данные на сайтах кредитных организаций.Совет директоров Банка России встретится 13 сентября. Ранее в ЦБ допускали, что ключевая ставка может вырасти с нынешних 18 процентов.Сбербанк накануне объявил о повышении максимальной ставке по линейке вкладов до 20 процентов годовых при соблюдении ряда условий, включая то, что вклад будет открыт на три года с выплатой процентов в конце срока.ВТБ ранее увеличил доходность по долгосрочным депозитам в рублях, максимальная ставка по двухлетним вкладам также составит 20 процентов годовых. Открыть такой вклад можно клиентам, которые переведут средства из других кредитных организаций.Альфа-банк с 1 сентября поднял ставки по трехлетним вкладам до 21 процента годовых при условии, что вклад открывается впервые. В Газпромбанке ставка также составляет 21% по вкладам сроком на полгода. Аналогичная ставка по трехлетним вкладам и в Совкомбанке.
https://ria.ru/20240911/sberbank-1972027998.html
https://ria.ru/20240726/banki-1962239320.html
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Алексей Калабанов
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экономика, центральный банк рф (цб рф), сбербанк россии, альфа-банк
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Сбербанк России, Альфа-банк
Крупнейшие банки повысили ставки по вкладам перед заседанием ЦБ

Крупнейшие российские банки повысили ставки по вкладам в преддверии заседания ЦБ

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкВывеска банка
Вывеска банка - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Вывеска банка. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Ведущие банки России повышают ставки по вкладам перед заседанием совета директоров ЦБ по ключевой ставке, выяснил корреспондент РИА Новости, изучив данные на сайтах кредитных организаций.
Совет директоров Банка России встретится 13 сентября. Ранее в ЦБ допускали, что ключевая ставка может вырасти с нынешних 18 процентов.
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Сбербанк повысил максимальную ставку по вкладам
Вчера, 11:30
Сбербанк накануне объявил о повышении максимальной ставке по линейке вкладов до 20 процентов годовых при соблюдении ряда условий, включая то, что вклад будет открыт на три года с выплатой процентов в конце срока.
ВТБ ранее увеличил доходность по долгосрочным депозитам в рублях, максимальная ставка по двухлетним вкладам также составит 20 процентов годовых. Открыть такой вклад можно клиентам, которые переведут средства из других кредитных организаций.
Альфа-банк с 1 сентября поднял ставки по трехлетним вкладам до 21 процента годовых при условии, что вклад открывается впервые. В Газпромбанке ставка также составляет 21% по вкладам сроком на полгода. Аналогичная ставка по трехлетним вкладам и в Совкомбанке.
Знак процента на витрине - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
Банки в России пересмотрят ставки по своим продуктам
26 июля, 18:13
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Сбербанк РоссииАльфа-банк
 
 
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