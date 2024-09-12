https://ria.ru/20240912/bakalchuk-1972264708.html

Владислав Бакальчук намерен помириться с женой, заявил адвокат

Владислав Бакальчук намерен помириться с женой, заявил адвокат - РИА Новости, 12.09.2024

Владислав Бакальчук намерен помириться с женой, заявил адвокат

Владислав Бакальчук намерен помириться с женой, основательницей Wildberries Татьяной Бакальчук, и сохранить брак, сообщила журналистам его адвокат Елена... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T12:33

2024-09-12T12:33

2024-09-12T12:33

жилье

татьяна бакальчук

владислав бакальчук

wildberries

ситуация вокруг wildberries

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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Владислав Бакальчук намерен помириться с женой, основательницей Wildberries Татьяной Бакальчук, и сохранить брак, сообщила журналистам его адвокат Елена Ковалева. "Мой доверитель настаивает на сохранении брака. Он хочет сохранить семью с учетом детей и чувств к супруге", - сказала юрист. По ее словам, она просила суд отложить заседание на три месяца, чтобы дать супругам время помириться, но суд отложил заседание лишь на месяц. Ходатайство о примирении суд рассмотрит на предварительном слушании, пояснила она. Ковалева отметила, что Татьяна подала три исковых заявления, в которых настаивает на разводе, проживании детей с ней и алиментах. При этом в части раздела имущества требования неопределенные: в одном она не затрагивает компанию Wildberries, считая ее своим личным имуществом, во втором утверждает, что супруги уже разделили ее (99 и 1 процент), в третьем - что не делили, но просит отойти от принципа равенства в свою пользу из-за детей. Ковалева добавила, что сейчас дети проживают с матерью и общаются с отцом. Представители Татьяны Бакальчук от комментариев отказались, поскольку связаны позицией своей доверительницы. В четверг суд провел беседу по делу. Супруги не пришли в суд, ограничившись отправкой юристов. Суд вернется к делу 16 октября и проведет предварительные слушания.

https://ria.ru/20240912/bakalchuk-1961937220.html

https://ria.ru/20240724/bakalchuk-1961610421.html

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