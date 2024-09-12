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Владислав Бакальчук намерен помириться с женой, заявил адвокат - РИА Новости, 12.09.2024
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12:33 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/bakalchuk-1972264708.html
Владислав Бакальчук намерен помириться с женой, заявил адвокат
Владислав Бакальчук намерен помириться с женой, заявил адвокат - РИА Новости, 12.09.2024
Владислав Бакальчук намерен помириться с женой, заявил адвокат
Владислав Бакальчук намерен помириться с женой, основательницей Wildberries Татьяной Бакальчук, и сохранить брак, сообщила журналистам его адвокат Елена... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T12:33
2024-09-12T12:33
жилье
татьяна бакальчук
владислав бакальчук
wildberries
ситуация вокруг wildberries
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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Владислав Бакальчук намерен помириться с женой, основательницей Wildberries Татьяной Бакальчук, и сохранить брак, сообщила журналистам его адвокат Елена Ковалева. "Мой доверитель настаивает на сохранении брака. Он хочет сохранить семью с учетом детей и чувств к супруге", - сказала юрист. По ее словам, она просила суд отложить заседание на три месяца, чтобы дать супругам время помириться, но суд отложил заседание лишь на месяц. Ходатайство о примирении суд рассмотрит на предварительном слушании, пояснила она. Ковалева отметила, что Татьяна подала три исковых заявления, в которых настаивает на разводе, проживании детей с ней и алиментах. При этом в части раздела имущества требования неопределенные: в одном она не затрагивает компанию Wildberries, считая ее своим личным имуществом, во втором утверждает, что супруги уже разделили ее (99 и 1 процент), в третьем - что не делили, но просит отойти от принципа равенства в свою пользу из-за детей. Ковалева добавила, что сейчас дети проживают с матерью и общаются с отцом. Представители Татьяны Бакальчук от комментариев отказались, поскольку связаны позицией своей доверительницы. В четверг суд провел беседу по делу. Супруги не пришли в суд, ограничившись отправкой юристов. Суд вернется к делу 16 октября и проведет предварительные слушания.
https://ria.ru/20240912/bakalchuk-1961937220.html
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жилье, татьяна бакальчук, владислав бакальчук, wildberries, ситуация вокруг wildberries
Жилье, Татьяна Бакальчук, Владислав Бакальчук, Wildberries, Ситуация вокруг Wildberries
Владислав Бакальчук намерен помириться с женой, заявил адвокат

Адвокат: Бакальчук намерен помириться с женой и сохранить брак

© Kadyrov_95/TelegramВладислав Бакальчук
Владислав Бакальчук - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© Kadyrov_95/Telegram
Владислав Бакальчук. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Владислав Бакальчук намерен помириться с женой, основательницей Wildberries Татьяной Бакальчук, и сохранить брак, сообщила журналистам его адвокат Елена Ковалева.
"Мой доверитель настаивает на сохранении брака. Он хочет сохранить семью с учетом детей и чувств к супруге", - сказала юрист.
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По ее словам, она просила суд отложить заседание на три месяца, чтобы дать супругам время помириться, но суд отложил заседание лишь на месяц. Ходатайство о примирении суд рассмотрит на предварительном слушании, пояснила она.
Ковалева отметила, что Татьяна подала три исковых заявления, в которых настаивает на разводе, проживании детей с ней и алиментах. При этом в части раздела имущества требования неопределенные: в одном она не затрагивает компанию Wildberries, считая ее своим личным имуществом, во втором утверждает, что супруги уже разделили ее (99 и 1 процент), в третьем - что не делили, но просит отойти от принципа равенства в свою пользу из-за детей.
Ковалева добавила, что сейчас дети проживают с матерью и общаются с отцом.
Представители Татьяны Бакальчук от комментариев отказались, поскольку связаны позицией своей доверительницы.
В четверг суд провел беседу по делу. Супруги не пришли в суд, ограничившись отправкой юристов. Суд вернется к делу 16 октября и проведет предварительные слушания.
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ЖильеТатьяна БакальчукВладислав БакальчукWildberriesСитуация вокруг Wildberries
 
 
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