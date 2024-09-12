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Аширова назначили полпредом в Совете по делам молодежи стран СНГ - РИА Новости, 12.09.2024
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21:24 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/ashirov-1972387746.html
Аширова назначили полпредом в Совете по делам молодежи стран СНГ
Аширова назначили полпредом в Совете по делам молодежи стран СНГ - РИА Новости, 12.09.2024
Аширова назначили полпредом в Совете по делам молодежи стран СНГ
Глава правительства РФ Михаил Мишустин назначил замглавы Федерального агентства по делам молодежи Дениса Аширова, временно исполняющего обязанности руководителя РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T21:24
2024-09-12T21:24
политика
россия
михаил мишустин
денис аширов
ксения разуваева
снг
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин назначил замглавы Федерального агентства по делам молодежи Дениса Аширова, временно исполняющего обязанности руководителя Росмолодежи, полпредом России в Совете по делам молодежи стран СНГ. Соответствующее распоряжение правительства, подписанное Мишустиным, опубликовано в четверг на официальном интернет-портале правовой информации. "Назначить статс-секретаря — заместителя руководителя Федерального агентства по делам молодежи Аширова Д.В. полномочным представителем Российской Федерации в Совете по делам молодежи государств — участников Содружества Независимых Государств", — говорится в документе. МИД России поручено в установленном порядке проинформировать исполком СНГ о принятом решении. Мишустин в середине августа освободил от должности главы Росмолодежи Ксению Разуваеву и назначил Аширова врио руководителя агентства. Как сообщали в пресс-службе кабмина, Разуваева была освобождена от должности по собственному желанию, ее решение продиктовано личными семейными обстоятельствами.
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политика, россия, михаил мишустин, денис аширов, ксения разуваева, снг
Политика, Россия, Михаил Мишустин, Денис Аширов, Ксения Разуваева, СНГ
Аширова назначили полпредом в Совете по делам молодежи стран СНГ

Мишустин назначил Аширова полпредом в Совете по делам молодежи стран СНГ

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкДенис Аширов
Денис Аширов - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Денис Аширов. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин назначил замглавы Федерального агентства по делам молодежи Дениса Аширова, временно исполняющего обязанности руководителя Росмолодежи, полпредом России в Совете по делам молодежи стран СНГ.
Соответствующее распоряжение правительства, подписанное Мишустиным, опубликовано в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.
"Назначить статс-секретаря — заместителя руководителя Федерального агентства по делам молодежи Аширова Д.В. полномочным представителем Российской Федерации в Совете по делам молодежи государств — участников Содружества Независимых Государств", — говорится в документе.
МИД России поручено в установленном порядке проинформировать исполком СНГ о принятом решении.
Мишустин в середине августа освободил от должности главы Росмолодежи Ксению Разуваеву и назначил Аширова врио руководителя агентства. Как сообщали в пресс-службе кабмина, Разуваева была освобождена от должности по собственному желанию, ее решение продиктовано личными семейными обстоятельствами.
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ПолитикаРоссияМихаил МишустинДенис АшировКсения РазуваеваСНГ
 
 
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