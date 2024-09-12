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Аширова назначили полпредом в Совете по делам молодежи стран СНГ

Аширова назначили полпредом в Совете по делам молодежи стран СНГ - РИА Новости, 12.09.2024

Аширова назначили полпредом в Совете по делам молодежи стран СНГ

Глава правительства РФ Михаил Мишустин назначил замглавы Федерального агентства по делам молодежи Дениса Аширова, временно исполняющего обязанности руководителя РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T21:24

2024-09-12T21:24

2024-09-12T21:24

политика

россия

михаил мишустин

денис аширов

ксения разуваева

снг

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин назначил замглавы Федерального агентства по делам молодежи Дениса Аширова, временно исполняющего обязанности руководителя Росмолодежи, полпредом России в Совете по делам молодежи стран СНГ. Соответствующее распоряжение правительства, подписанное Мишустиным, опубликовано в четверг на официальном интернет-портале правовой информации. "Назначить статс-секретаря — заместителя руководителя Федерального агентства по делам молодежи Аширова Д.В. полномочным представителем Российской Федерации в Совете по делам молодежи государств — участников Содружества Независимых Государств", — говорится в документе. МИД России поручено в установленном порядке проинформировать исполком СНГ о принятом решении. Мишустин в середине августа освободил от должности главы Росмолодежи Ксению Разуваеву и назначил Аширова врио руководителя агентства. Как сообщали в пресс-службе кабмина, Разуваева была освобождена от должности по собственному желанию, ее решение продиктовано личными семейными обстоятельствами.

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политика, россия, михаил мишустин, денис аширов, ксения разуваева, снг