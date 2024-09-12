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Арестованный глава мемориала Минобороны занимал должность пять лет - РИА Новости, 12.09.2024
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22:28 12.09.2024 (обновлено: 23:25 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/arest-1972395617.html
Арестованный глава мемориала Минобороны занимал должность пять лет
Арестованный глава мемориала Минобороны занимал должность пять лет - РИА Новости, 12.09.2024
Арестованный глава мемориала Минобороны занимал должность пять лет
Арестованный руководитель ФГБУ "Федеральный военный мемориал "Пантеон защитников Отечества" Минобороны России Вячеслав Филиппов занимал должность с июля 2019... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T22:28
2024-09-12T23:25
следственный комитет россии (ск рф)
россия
вольский район
саратовская область
происшествия
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Арестованный руководитель ФГБУ "Федеральный военный мемориал "Пантеон защитников Отечества" Минобороны России Вячеслав Филиппов занимал должность с июля 2019 года, следует из информации на сайте учреждения. Басманный суд Москвы арестовал руководителя ФГБУ "Федеральный военный мемориал "Пантеон защитников Отечества" Минобороны России Вячеслава Филиппова по статье о получении взятки, указано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. По данным сайта федерального военного мемориала "Пантеон защитников Отечества", Вячеслав Филиппов занимал должность руководителя учреждения с июля 2019 года. Филиппов родился 20 июня 1976 года в селе Ключи Вольского района Саратовской области. Окончил Вольское высшее военное училище тыла в 1998 году и Академию тыла и транспорта имени генерала армии А.В. Хрулева в 2009-м. С 1998 по 2012 годы проходил службу во Внутренних войсках министерства внутренних дел Российской Федерации. Филиппову вменяют часть 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), по которой грозит срок от 8 до 15 лет. Суд отказал его адвокату в избрании домашнего ареста или запрета определенных действий. Уголовное дело в отношении Филиппова возбудили 10 сентября в ГСУ СК России по факту получения взятки в особо крупном размере, а также в отношении бенефициарного владельца ООО "ПСС", ООО "ИТ-ком" и ООО "АЗИМУТ КС" Олега Суворова по части 5 ст. 291 УК РФ по факту дачи взятки в особо крупном размере. Суворова так же заключили под стражу, уточняется в документах. Детали уголовного дела не сообщаются.
https://ria.ru/20240912/vzyatka-1972381152.html
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россия
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следственный комитет россии (ск рф), россия, вольский район, саратовская область, происшествия
Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Вольский район, Саратовская область, Происшествия
Арестованный глава мемориала Минобороны занимал должность пять лет

Арестованный глава ФГБУ "Пантеон защитников Отечества" занимал должность 5 лет

© Фото : ФВМ ПЗО Минобороны РоссииРуководитель мемориала "Пантеон защитников Отечества" Минобороны Вячеслав Филиппов
Руководитель мемориала Пантеон защитников Отечества Минобороны Вячеслав Филиппов - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© Фото : ФВМ ПЗО Минобороны России
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Арестованный руководитель ФГБУ "Федеральный военный мемориал "Пантеон защитников Отечества" Минобороны России Вячеслав Филиппов занимал должность с июля 2019 года, следует из информации на сайте учреждения.
Басманный суд Москвы арестовал руководителя ФГБУ "Федеральный военный мемориал "Пантеон защитников Отечества" Минобороны России Вячеслава Филиппова по статье о получении взятки, указано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
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По данным сайта федерального военного мемориала "Пантеон защитников Отечества", Вячеслав Филиппов занимал должность руководителя учреждения с июля 2019 года.
Филиппов родился 20 июня 1976 года в селе Ключи Вольского района Саратовской области. Окончил Вольское высшее военное училище тыла в 1998 году и Академию тыла и транспорта имени генерала армии А.В. Хрулева в 2009-м. С 1998 по 2012 годы проходил службу во Внутренних войсках министерства внутренних дел Российской Федерации.
Филиппову вменяют часть 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), по которой грозит срок от 8 до 15 лет.
Суд отказал его адвокату в избрании домашнего ареста или запрета определенных действий.
Уголовное дело в отношении Филиппова возбудили 10 сентября в ГСУ СК России по факту получения взятки в особо крупном размере, а также в отношении бенефициарного владельца ООО "ПСС", ООО "ИТ-ком" и ООО "АЗИМУТ КС" Олега Суворова по части 5 ст. 291 УК РФ по факту дачи взятки в особо крупном размере. Суворова так же заключили под стражу, уточняется в документах.
Детали уголовного дела не сообщаются.
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