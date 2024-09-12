https://ria.ru/20240912/arest-1972395617.html

Арестованный глава мемориала Минобороны занимал должность пять лет

Арестованный глава мемориала Минобороны занимал должность пять лет - РИА Новости, 12.09.2024

Арестованный глава мемориала Минобороны занимал должность пять лет

Арестованный руководитель ФГБУ "Федеральный военный мемориал "Пантеон защитников Отечества" Минобороны России Вячеслав Филиппов занимал должность с июля 2019... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T22:28

2024-09-12T22:28

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Арестованный руководитель ФГБУ "Федеральный военный мемориал "Пантеон защитников Отечества" Минобороны России Вячеслав Филиппов занимал должность с июля 2019 года, следует из информации на сайте учреждения. Басманный суд Москвы арестовал руководителя ФГБУ "Федеральный военный мемориал "Пантеон защитников Отечества" Минобороны России Вячеслава Филиппова по статье о получении взятки, указано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. По данным сайта федерального военного мемориала "Пантеон защитников Отечества", Вячеслав Филиппов занимал должность руководителя учреждения с июля 2019 года. Филиппов родился 20 июня 1976 года в селе Ключи Вольского района Саратовской области. Окончил Вольское высшее военное училище тыла в 1998 году и Академию тыла и транспорта имени генерала армии А.В. Хрулева в 2009-м. С 1998 по 2012 годы проходил службу во Внутренних войсках министерства внутренних дел Российской Федерации. Филиппову вменяют часть 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), по которой грозит срок от 8 до 15 лет. Суд отказал его адвокату в избрании домашнего ареста или запрета определенных действий. Уголовное дело в отношении Филиппова возбудили 10 сентября в ГСУ СК России по факту получения взятки в особо крупном размере, а также в отношении бенефициарного владельца ООО "ПСС", ООО "ИТ-ком" и ООО "АЗИМУТ КС" Олега Суворова по части 5 ст. 291 УК РФ по факту дачи взятки в особо крупном размере. Суворова так же заключили под стражу, уточняется в документах. Детали уголовного дела не сообщаются.

https://ria.ru/20240912/vzyatka-1972381152.html

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следственный комитет россии (ск рф), россия, вольский район, саратовская область, происшествия