https://ria.ru/20240912/arest-1972376743.html

Суд арестовал предполагаемую сообщницу главы Долгопрудного

Суд арестовал предполагаемую сообщницу главы Долгопрудного - РИА Новости, 12.09.2024

Суд арестовал предполагаемую сообщницу главы Долгопрудного

Тверской суд Москвы арестовал предполагаемую сообщницу главы Долгопрудного Владислава Юдина по делу о мошенничестве и превышении полномочий, сообщили РИА... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T19:46

2024-09-12T19:46

2024-09-12T19:46

происшествия

долгопрудный

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал предполагаемую сообщницу главы Долгопрудного Владислава Юдина по делу о мошенничестве и превышении полномочий, сообщили РИА Новости в прокуратуре Московской области. "Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 65-летней обвиняемой в мошенничестве до 29 октября 2024 года", - сказали в прокуратуре. Ранее под арест отправился глава Долгопрудного Владислав Юдин. По данным суда, ему вменяются две статьи УК РФ - мошенничество в особо крупном размере и превышение должностных полномочий.

https://ria.ru/20240912/tjumen-1972325155.html

долгопрудный

москва

московская область (подмосковье)

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происшествия, долгопрудный, москва, московская область (подмосковье)