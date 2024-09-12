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Суд арестовал главу Долгопрудного Юдина
Суд арестовал главу Долгопрудного Юдина - РИА Новости, 12.09.2024
Суд арестовал главу Долгопрудного Юдина
Тверской суд Москвы арестовал главу Долгопрудного Владислава Юдина по делу о мошенничестве и превышении полномочий, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T18:08
2024-09-12T18:08
2024-09-12T19:01
происшествия
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал главу Долгопрудного Владислава Юдина по делу о мошенничестве и превышении полномочий, сообщили РИА Новости в суде.Ранее в пресс-службе суда РИА Новости сообщили, что следствие задержало Юдина."Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.По данным суда, Юдину вменяются две статьи УК РФ - мошенничество в особо крупном размере и превышение должностных полномочий.
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Глава Долгопрудного в зале суда
Тверской суд Москвы арестовал главу Долгопрудного по делу о мошенничестве и превышении полномочий, сообщили РИА Новости в суде.
2024-09-12T18:08
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происшествия, долгопрудный, москва, россия
Происшествия, Долгопрудный, Москва, Россия
Суд арестовал главу Долгопрудного Юдина
Суд арестовал главу Долгопрудного Юдина по делу о мошенничестве