Рейтинг@Mail.ru
Суд арестовал главу Долгопрудного Юдина - РИА Новости, 12.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:08 12.09.2024 (обновлено: 19:01 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/arest-1972354481.html
Суд арестовал главу Долгопрудного Юдина
Суд арестовал главу Долгопрудного Юдина - РИА Новости, 12.09.2024
Суд арестовал главу Долгопрудного Юдина
Тверской суд Москвы арестовал главу Долгопрудного Владислава Юдина по делу о мошенничестве и превышении полномочий, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T18:08
2024-09-12T19:01
происшествия
долгопрудный
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972365603_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ed49bcc0962e63d163429929124f07e8.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал главу Долгопрудного Владислава Юдина по делу о мошенничестве и превышении полномочий, сообщили РИА Новости в суде.Ранее в пресс-службе суда РИА Новости сообщили, что следствие задержало Юдина."Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.По данным суда, Юдину вменяются две статьи УК РФ - мошенничество в особо крупном размере и превышение должностных полномочий.
https://ria.ru/20240912/tjumen-1972325155.html
https://ria.ru/20240912/vzyatka-1972207803.html
долгопрудный
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Глава Долгопрудного в зале суда
Тверской суд Москвы арестовал главу Долгопрудного по делу о мошенничестве и превышении полномочий, сообщили РИА Новости в суде.
2024-09-12T18:08
true
PT0M12S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972365603_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f362783752c0fcdcfca6fee343aa908f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, долгопрудный, москва, россия
Происшествия, Долгопрудный, Москва, Россия
Суд арестовал главу Долгопрудного Юдина

Суд арестовал главу Долгопрудного Юдина по делу о мошенничестве

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал главу Долгопрудного Владислава Юдина по делу о мошенничестве и превышении полномочий, сообщили РИА Новости в суде.
Ранее в пресс-службе суда РИА Новости сообщили, что следствие задержало Юдина.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
В Тюмени оштрафовали бывшего замдиректора энергетической компании за взятки
Вчера, 16:17
"Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.
По данным суда, Юдину вменяются две статьи УК РФ - мошенничество в особо крупном размере и превышение должностных полномочий.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
Экс-главу минздрава Приангарья приговорили к 18 годам колонии за взятку
Вчера, 07:01
 
ПроисшествияДолгопрудныйМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала