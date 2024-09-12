https://ria.ru/20240912/arest-1972354481.html

Суд арестовал главу Долгопрудного Юдина

Суд арестовал главу Долгопрудного Юдина - РИА Новости, 12.09.2024

Суд арестовал главу Долгопрудного Юдина

Тверской суд Москвы арестовал главу Долгопрудного Владислава Юдина по делу о мошенничестве и превышении полномочий, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T18:08

2024-09-12T18:08

2024-09-12T19:01

происшествия

долгопрудный

москва

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал главу Долгопрудного Владислава Юдина по делу о мошенничестве и превышении полномочий, сообщили РИА Новости в суде.Ранее в пресс-службе суда РИА Новости сообщили, что следствие задержало Юдина."Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.По данным суда, Юдину вменяются две статьи УК РФ - мошенничество в особо крупном размере и превышение должностных полномочий.

https://ria.ru/20240912/tjumen-1972325155.html

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долгопрудный

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Глава Долгопрудного в зале суда Тверской суд Москвы арестовал главу Долгопрудного по делу о мошенничестве и превышении полномочий, сообщили РИА Новости в суде. 2024-09-12T18:08 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, долгопрудный, москва, россия