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Антонов: власти США радуются гибели славян в конфликте на Украине - РИА Новости, 12.09.2024
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01:07 12.09.2024 (обновлено: 05:08 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/antonov-1972194945.html
Антонов: власти США радуются гибели славян в конфликте на Украине
Антонов: власти США радуются гибели славян в конфликте на Украине - РИА Новости, 12.09.2024
Антонов: власти США радуются гибели славян в конфликте на Украине
Политики в Вашингтоне довольны гибелью славян по обе стороны украинского конфликта, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T01:07
2024-09-12T05:08
россия
вашингтон (штат)
украина
анатолий антонов
в мире
владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
сергей лавров
нато
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ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Политики в Вашингтоне довольны гибелью славян по обе стороны украинского конфликта, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Как представляется, в официальном Вашингтоне все прекрасно понимают положение дел на поле боя, когда каждый день российские войска освобождают все новые населенные пункты в ДНР и ЛНР. Однако политики крайне довольны гибелью славян с той и другой стороны огневого сопротивления. Открыто провозглашается простая задача – сохранить старую систему международных отношений, где доминировала Америка", - говорится в распространенном заявлении Антонова. Как заявил высокопоставленный дипломат, "эту мысль подтвердили несколько дней тому назад в Лондоне представители разведсообщества США и Великобритании". "Понятно, что террористические удары сотнями беспилотников по гражданской инфраструктуре в Подмосковье не станут единичным фактом", - заявил Антонов. Он подчеркнул, что "для оправдания враждебных действий в отношении Российской Федерации вашингтонские стратеги используют провокационные лозунги о неких планах Москвы по захвату чуть ли не полмира". "Сыпется откровенный бред. При этом все время в костер русофобии подливаются провокационные псевдофакты о каких-то поставках из Ирана, КНДР или даже Китая", - добавил посол. "Предостережения некоторых американских военных и политологов о невозможности для (Владимира – ред.) Зеленского добиться своих целей при помощи пресловутых ATACMS или еще более дальнобойных систем просто замалчиваются. Как в старые времена "холодной" войны утверждается, что все это российская пропаганда", - заявил высокопоставленный дипломат. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240912/antonov-1972193617.html
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россия, вашингтон (штат), украина, анатолий антонов, в мире, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), сергей лавров, нато
Россия, Вашингтон (штат), Украина, Анатолий Антонов, В мире, Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы), Сергей Лавров, НАТО
Антонов: власти США радуются гибели славян в конфликте на Украине

Антонов заявил, что США рады гибели славян по обе стороны конфликта на Украине

© РИА Новости / Михаил Тургиев | Перейти в медиабанкБелый дом в Вашингтоне, официальная резиденция президента США
Белый дом в Вашингтоне, официальная резиденция президента США - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Михаил Тургиев
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ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Политики в Вашингтоне довольны гибелью славян по обе стороны украинского конфликта, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«
"Как представляется, в официальном Вашингтоне все прекрасно понимают положение дел на поле боя, когда каждый день российские войска освобождают все новые населенные пункты в ДНР и ЛНР. Однако политики крайне довольны гибелью славян с той и другой стороны огневого сопротивления. Открыто провозглашается простая задача – сохранить старую систему международных отношений, где доминировала Америка", - говорится в распространенном заявлении Антонова.
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Как заявил высокопоставленный дипломат, "эту мысль подтвердили несколько дней тому назад в Лондоне представители разведсообщества США и Великобритании". "Понятно, что террористические удары сотнями беспилотников по гражданской инфраструктуре в Подмосковье не станут единичным фактом", - заявил Антонов.
Он подчеркнул, что "для оправдания враждебных действий в отношении Российской Федерации вашингтонские стратеги используют провокационные лозунги о неких планах Москвы по захвату чуть ли не полмира".
«
"Сыпется откровенный бред. При этом все время в костер русофобии подливаются провокационные псевдофакты о каких-то поставках из Ирана, КНДР или даже Китая", - добавил посол.
"Предостережения некоторых американских военных и политологов о невозможности для (Владимира – ред.) Зеленского добиться своих целей при помощи пресловутых ATACMS или еще более дальнобойных систем просто замалчиваются. Как в старые времена "холодной" войны утверждается, что все это российская пропаганда", - заявил высокопоставленный дипломат.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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