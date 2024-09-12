Антонов: власти США радуются гибели славян в конфликте на Украине
Антонов заявил, что США рады гибели славян по обе стороны конфликта на Украине
© РИА Новости / Михаил Тургиев | Перейти в медиабанкБелый дом в Вашингтоне, официальная резиденция президента США
Белый дом в Вашингтоне, официальная резиденция президента США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Политики в Вашингтоне довольны гибелью славян по обе стороны украинского конфликта, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
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"Как представляется, в официальном Вашингтоне все прекрасно понимают положение дел на поле боя, когда каждый день российские войска освобождают все новые населенные пункты в ДНР и ЛНР. Однако политики крайне довольны гибелью славян с той и другой стороны огневого сопротивления. Открыто провозглашается простая задача – сохранить старую систему международных отношений, где доминировала Америка", - говорится в распространенном заявлении Антонова.
Как заявил высокопоставленный дипломат, "эту мысль подтвердили несколько дней тому назад в Лондоне представители разведсообщества США и Великобритании". "Понятно, что террористические удары сотнями беспилотников по гражданской инфраструктуре в Подмосковье не станут единичным фактом", - заявил Антонов.
Он подчеркнул, что "для оправдания враждебных действий в отношении Российской Федерации вашингтонские стратеги используют провокационные лозунги о неких планах Москвы по захвату чуть ли не полмира".
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"Сыпется откровенный бред. При этом все время в костер русофобии подливаются провокационные псевдофакты о каких-то поставках из Ирана, КНДР или даже Китая", - добавил посол.
"Предостережения некоторых американских военных и политологов о невозможности для (Владимира – ред.) Зеленского добиться своих целей при помощи пресловутых ATACMS или еще более дальнобойных систем просто замалчиваются. Как в старые времена "холодной" войны утверждается, что все это российская пропаганда", - заявил высокопоставленный дипломат.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.