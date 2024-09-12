https://ria.ru/20240912/antonov-1972194945.html

Антонов: власти США радуются гибели славян в конфликте на Украине

Антонов: власти США радуются гибели славян в конфликте на Украине - РИА Новости, 12.09.2024

Антонов: власти США радуются гибели славян в конфликте на Украине

Политики в Вашингтоне довольны гибелью славян по обе стороны украинского конфликта, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T01:07

2024-09-12T01:07

2024-09-12T05:08

россия

вашингтон (штат)

украина

анатолий антонов

в мире

владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)

сергей лавров

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153695/97/1536959794_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a180d26a239c822c776520395ee36861.jpg

ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Политики в Вашингтоне довольны гибелью славян по обе стороны украинского конфликта, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Как представляется, в официальном Вашингтоне все прекрасно понимают положение дел на поле боя, когда каждый день российские войска освобождают все новые населенные пункты в ДНР и ЛНР. Однако политики крайне довольны гибелью славян с той и другой стороны огневого сопротивления. Открыто провозглашается простая задача – сохранить старую систему международных отношений, где доминировала Америка", - говорится в распространенном заявлении Антонова. Как заявил высокопоставленный дипломат, "эту мысль подтвердили несколько дней тому назад в Лондоне представители разведсообщества США и Великобритании". "Понятно, что террористические удары сотнями беспилотников по гражданской инфраструктуре в Подмосковье не станут единичным фактом", - заявил Антонов. Он подчеркнул, что "для оправдания враждебных действий в отношении Российской Федерации вашингтонские стратеги используют провокационные лозунги о неких планах Москвы по захвату чуть ли не полмира". "Сыпется откровенный бред. При этом все время в костер русофобии подливаются провокационные псевдофакты о каких-то поставках из Ирана, КНДР или даже Китая", - добавил посол. "Предостережения некоторых американских военных и политологов о невозможности для (Владимира – ред.) Зеленского добиться своих целей при помощи пресловутых ATACMS или еще более дальнобойных систем просто замалчиваются. Как в старые времена "холодной" войны утверждается, что все это российская пропаганда", - заявил высокопоставленный дипломат. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240912/antonov-1972193617.html

https://ria.ru/20240911/ssha-1971974540.html

россия

вашингтон (штат)

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вашингтон (штат), украина, анатолий антонов, в мире, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), сергей лавров, нато