Антонов объяснил, что выявила атака ВСУ на Курскую область
Посол Антонов назвал бесцельной и провокационной атаку ВСУ на Курскую область
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский танк в районе российско-украинской границы в Сумской области
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский танк в районе российско-украинской границы в Сумской области. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Бесцельная атака ВСУ на Курскую область показала, что договариваться с террористами невозможно, их нужно уничтожать, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
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"Договариваться с террористами невозможно. Их надо уничтожать. Бить еще сильнее с тем, чтобы провокационная и бесцельная по своей сути атака на Курскую область никогда не повторилась", - говорится в распространенном заявлении Антонова.
Высокопоставленный дипломат подчеркнул, что "никакие схемы или "мирные инициативы" по прекращению огня на востоке Европы без учета национальных интересов России просто невозможны".
"Не помогут и конференции, как бы красиво они не назывались. Как и в годы Великой Отечественной войны, фашизм нужно искоренять. А цели и задачи специальной военной операции полностью выполнять. Ни у кого не должно быть сомнения, что именно так и будет", - подчеркнул Антонов.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 11 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 12,2 тысячи военных, 96 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.