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Антонов объяснил, что выявила атака ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 12.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:59 12.09.2024 (обновлено: 06:27 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/antonov-1972194415.html
Антонов объяснил, что выявила атака ВСУ на Курскую область
Антонов объяснил, что выявила атака ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 12.09.2024
Антонов объяснил, что выявила атака ВСУ на Курскую область
Бесцельная атака ВСУ на Курскую область показала, что договариваться с террористами невозможно, их нужно уничтожать, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T00:59
2024-09-12T06:27
специальная военная операция на украине
анатолий антонов
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
курская область
вашингтон (штат)
россия
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ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Бесцельная атака ВСУ на Курскую область показала, что договариваться с террористами невозможно, их нужно уничтожать, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Договариваться с террористами невозможно. Их надо уничтожать. Бить еще сильнее с тем, чтобы провокационная и бесцельная по своей сути атака на Курскую область никогда не повторилась", - говорится в распространенном заявлении Антонова. Высокопоставленный дипломат подчеркнул, что "никакие схемы или "мирные инициативы" по прекращению огня на востоке Европы без учета национальных интересов России просто невозможны". "Не помогут и конференции, как бы красиво они не назывались. Как и в годы Великой Отечественной войны, фашизм нужно искоренять. А цели и задачи специальной военной операции полностью выполнять. Ни у кого не должно быть сомнения, что именно так и будет", - подчеркнул Антонов. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 11 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 12,2 тысячи военных, 96 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240911/vsu-1972167970.html
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анатолий антонов, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, курская область, вашингтон (штат), россия
Специальная военная операция на Украине, Анатолий Антонов, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Курская область, Вашингтон (штат), Россия
Антонов объяснил, что выявила атака ВСУ на Курскую область

Посол Антонов назвал бесцельной и провокационной атаку ВСУ на Курскую область

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский танк в районе российско-украинской границы в Сумской области
Украинский танк в районе российско-украинской границы в Сумской области - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский танк в районе российско-украинской границы в Сумской области. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Бесцельная атака ВСУ на Курскую область показала, что договариваться с террористами невозможно, их нужно уничтожать, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«
"Договариваться с террористами невозможно. Их надо уничтожать. Бить еще сильнее с тем, чтобы провокационная и бесцельная по своей сути атака на Курскую область никогда не повторилась", - говорится в распространенном заявлении Антонова.
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Высокопоставленный дипломат подчеркнул, что "никакие схемы или "мирные инициативы" по прекращению огня на востоке Европы без учета национальных интересов России просто невозможны".
"Не помогут и конференции, как бы красиво они не назывались. Как и в годы Великой Отечественной войны, фашизм нужно искоренять. А цели и задачи специальной военной операции полностью выполнять. Ни у кого не должно быть сомнения, что именно так и будет", - подчеркнул Антонов.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 11 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 12,2 тысячи военных, 96 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеАнатолий АнтоновВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныКурская областьВашингтон (штат)Россия
 
 
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