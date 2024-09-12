Рейтинг@Mail.ru
Антонов отреагировал на разговоры об обстреле России американским оружием - РИА Новости, 12.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:44 12.09.2024 (обновлено: 11:13 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/antonov-1972193617.html
Антонов отреагировал на разговоры об обстреле России американским оружием
Антонов отреагировал на разговоры об обстреле России американским оружием - РИА Новости, 12.09.2024
Антонов отреагировал на разговоры об обстреле России американским оружием
Украину с помощью разговоров о возможности применения американских ракет для ударов вглубь России нацеливают на усиление атак по простым гражданам, США таким... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T00:44
2024-09-12T11:13
анатолий антонов
владимир путин
дмитрий песков
вооруженные силы украины
нато
f-16
вашингтон (штат)
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944230468_0:56:2048:1208_1920x0_80_0_0_996cadf86b1a40e7bfcb656028e0718f.jpg
ВАШИНГТОН, 12 сен — РИА Новости. Украину с помощью разговоров о возможности применения американских ракет для ударов вглубь России нацеливают на усиление атак по простым гражданам, США таким образом прокладывают путь к третьей мировой войне, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.&quot;Киев нацеливают на усиление атак по простым россиянам, нашим городам и селам. Уже никто не скрывает — даже на самом высоком уровне в Белом доме, — что разведданные рекой лились и льются из Соединенных Штатов в Киев&quot;, — говорится в заявлении дипломата.По его словам, "Соединенные Штаты поступательно загоняют самих себя все глубже в топь украинского конфликта", жертвуют благосостоянием американцев, передавая Киеву оружие и боеприпасы на миллиарды долларов."Требование у кураторов из Вашингтона одно — наращивать боестолкновение с российскими войсками. Нас продолжают проверять на предел терпимости или толерантности к враждебным шагам, целью которых является пресловутое стратегическое поражение нашей страны", — отметил Антонов.Посол назвал подобные планы нереализуемыми. Он выразил уверенность, что в их исполнении не помогут ни истребители F-16, ни системы ПВО или HIMARS, ни любое другое оружие."Администрация упорно пренебрегает интересами России. Сейчас все чаще говорят о возможности обстрелов российской территории дальнобойным оружием. Лишь немногие политики упоминают возможность третьей мировой войны, к которой прокладывают путь здешние власти", — добавил он.Президент США Джо Байден в среду заявил, что Штаты "прямо сейчас" прорабатывают вопрос о разрешении Киеву использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь России. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил такую возможность в среду во время визита на Украину.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что решение об ударах по территории страны ракетами ATACMS уже принято, а в западных СМИ ведется "информационная кампания по его формализации". Он также указал, что Штаты и европейские страны пытаются дистанцироваться от вовлеченности в украинский конфликт. При этом в Кремле "не думают, что это получается".Он добавил, что ответ России на удары вглубь ее территории будет соответствующим.
https://ria.ru/20240911/ryabkov-1972180782.html
https://ria.ru/20240912/medvedev-1972191926.html
https://ria.ru/20240912/raytheon-1972193329.html
вашингтон (штат)
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944230468_0:9:2048:1545_1920x0_80_0_0_7ea6eb556af417b4871f927e6ac44f51.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
анатолий антонов, владимир путин, дмитрий песков, вооруженные силы украины, нато, f-16, вашингтон (штат), сша, россия
Анатолий Антонов, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, НАТО, F-16, Вашингтон (штат), США, Россия
Антонов отреагировал на разговоры об обстреле России американским оружием

Антонов: США разговорами об ударах по РФ готовят путь к третьей мировой войне

© Фото : Посольство России в СШАПосол России в США Анатолий Антонов
Посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© Фото : Посольство России в США
Посол России в США Анатолий Антонов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 сен — РИА Новости. Украину с помощью разговоров о возможности применения американских ракет для ударов вглубь России нацеливают на усиление атак по простым гражданам, США таким образом прокладывают путь к третьей мировой войне, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«

"Киев нацеливают на усиление атак по простым россиянам, нашим городам и селам. Уже никто не скрывает — даже на самом высоком уровне в Белом доме, — что разведданные рекой лились и льются из Соединенных Штатов в Киев", — говорится в заявлении дипломата.

По его словам, "Соединенные Штаты поступательно загоняют самих себя все глубже в топь украинского конфликта", жертвуют благосостоянием американцев, передавая Киеву оружие и боеприпасы на миллиарды долларов.
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Рябков предупредил США о рисках при снятии ограничений на удары по России
Вчера, 21:38
"Требование у кураторов из Вашингтона одно — наращивать боестолкновение с российскими войсками. Нас продолжают проверять на предел терпимости или толерантности к враждебным шагам, целью которых является пресловутое стратегическое поражение нашей страны", — отметил Антонов.
Посол назвал подобные планы нереализуемыми. Он выразил уверенность, что в их исполнении не помогут ни истребители F-16, ни системы ПВО или HIMARS, ни любое другое оружие.
Флаг Великобритании на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
Медведев прогнозирует превращение Британии в "Атлантиду" при помощи России
00:03
"Администрация упорно пренебрегает интересами России. Сейчас все чаще говорят о возможности обстрелов российской территории дальнобойным оружием. Лишь немногие политики упоминают возможность третьей мировой войны, к которой прокладывают путь здешние власти", — добавил он.
Президент США Джо Байден в среду заявил, что Штаты "прямо сейчас" прорабатывают вопрос о разрешении Киеву использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь России. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил такую возможность в среду во время визита на Украину.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что решение об ударах по территории страны ракетами ATACMS уже принято, а в западных СМИ ведется "информационная кампания по его формализации". Он также указал, что Штаты и европейские страны пытаются дистанцироваться от вовлеченности в украинский конфликт. При этом в Кремле "не думают, что это получается".
Он добавил, что ответ России на удары вглубь ее территории будет соответствующим.
Стенд компании Raytheon - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
Raytheon получила крупный контракт на поставку ракет, в том числе Украине
00:35
 
Анатолий АнтоновВладимир ПутинДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныНАТОF-16Вашингтон (штат)СШАРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала