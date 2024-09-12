https://ria.ru/20240912/antonov-1972193617.html

Антонов отреагировал на разговоры об обстреле России американским оружием

Антонов отреагировал на разговоры об обстреле России американским оружием - РИА Новости, 12.09.2024

Антонов отреагировал на разговоры об обстреле России американским оружием

Украину с помощью разговоров о возможности применения американских ракет для ударов вглубь России нацеливают на усиление атак по простым гражданам, США таким... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T00:44

2024-09-12T00:44

2024-09-12T11:13

анатолий антонов

владимир путин

дмитрий песков

вооруженные силы украины

нато

f-16

вашингтон (штат)

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944230468_0:56:2048:1208_1920x0_80_0_0_996cadf86b1a40e7bfcb656028e0718f.jpg

ВАШИНГТОН, 12 сен — РИА Новости. Украину с помощью разговоров о возможности применения американских ракет для ударов вглубь России нацеливают на усиление атак по простым гражданам, США таким образом прокладывают путь к третьей мировой войне, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов."Киев нацеливают на усиление атак по простым россиянам, нашим городам и селам. Уже никто не скрывает — даже на самом высоком уровне в Белом доме, — что разведданные рекой лились и льются из Соединенных Штатов в Киев", — говорится в заявлении дипломата.По его словам, "Соединенные Штаты поступательно загоняют самих себя все глубже в топь украинского конфликта", жертвуют благосостоянием американцев, передавая Киеву оружие и боеприпасы на миллиарды долларов."Требование у кураторов из Вашингтона одно — наращивать боестолкновение с российскими войсками. Нас продолжают проверять на предел терпимости или толерантности к враждебным шагам, целью которых является пресловутое стратегическое поражение нашей страны", — отметил Антонов.Посол назвал подобные планы нереализуемыми. Он выразил уверенность, что в их исполнении не помогут ни истребители F-16, ни системы ПВО или HIMARS, ни любое другое оружие."Администрация упорно пренебрегает интересами России. Сейчас все чаще говорят о возможности обстрелов российской территории дальнобойным оружием. Лишь немногие политики упоминают возможность третьей мировой войны, к которой прокладывают путь здешние власти", — добавил он.Президент США Джо Байден в среду заявил, что Штаты "прямо сейчас" прорабатывают вопрос о разрешении Киеву использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь России. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил такую возможность в среду во время визита на Украину.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что решение об ударах по территории страны ракетами ATACMS уже принято, а в западных СМИ ведется "информационная кампания по его формализации". Он также указал, что Штаты и европейские страны пытаются дистанцироваться от вовлеченности в украинский конфликт. При этом в Кремле "не думают, что это получается".Он добавил, что ответ России на удары вглубь ее территории будет соответствующим.

https://ria.ru/20240911/ryabkov-1972180782.html

https://ria.ru/20240912/medvedev-1972191926.html

https://ria.ru/20240912/raytheon-1972193329.html

вашингтон (штат)

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

анатолий антонов, владимир путин, дмитрий песков, вооруженные силы украины, нато, f-16, вашингтон (штат), сша, россия