https://ria.ru/20240912/alaudinov-1972193847.html
"Ахмат" продвинулся в Курской области и уничтожил крупный расчет БПЛА
"Ахмат" продвинулся в Курской области и уничтожил крупный расчет БПЛА - РИА Новости, 12.09.2024
"Ахмат" продвинулся в Курской области и уничтожил крупный расчет БПЛА
Спецназ "Ахмат" за сутки продвинулся и закрепился на теткинском направлении в Курской области, а на суджанском уничтожил крупный расчет "Бабы-Яги", сообщил... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T00:51
2024-09-12T00:51
2024-09-12T08:41
специальная военная операция на украине
апты алаудинов
джо байден
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Спецназ "Ахмат" за сутки продвинулся и закрепился на теткинском направлении в Курской области, а на суджанском уничтожил крупный расчет "Бабы-Яги", сообщил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов. "Наше суджанское направление... Уничтожено в общей сложности несколько единиц техники. (Уничтожили) артиллерийскую установку, ББМ (боевая бронированная машина - ред.), пикапы... Расчет "Бабы-Яги", я так понял, там находилась серьезная группа, его ребята разнесли в пух и прах... В теткинском направлении ребята очень хорошо прошли вперед, закрепились там", - сказал он на видео, опубликованном в его Telegram-канале. Алаудинов также выразил мнение, что заявление Вашингтона о рассмотрении вопроса снятия ограничений на удары ВСУ западным оружием вглубь РФ является формой ведения гибридной войны, цель которой - психологическое воздействие на жителей России. Президент США Джо Байден ранее в среду заявил о идущей проработке вопроса о том, чтобы разрешить Украине использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь РФ. По информации телеканала CNN, с просьбой снять такой запрет к Байдену обратилась группа ведущих республиканцев палаты представителей.
https://ria.ru/20240911/kapitulyatsiya-1972173520.html
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апты алаудинов, джо байден, россия, курская область, вашингтон (штат), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Апты Алаудинов, Джо Байден, Россия, Курская область, Вашингтон (штат), Вооруженные силы Украины
"Ахмат" продвинулся в Курской области и уничтожил крупный расчет БПЛА
Алаудинов: "Ахмат" продвинулся в Курской области и уничтожил расчет "Бабы-Яги"