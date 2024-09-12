https://ria.ru/20240912/alaudinov-1972193847.html

"Ахмат" продвинулся в Курской области и уничтожил крупный расчет БПЛА

"Ахмат" продвинулся в Курской области и уничтожил крупный расчет БПЛА - РИА Новости, 12.09.2024

"Ахмат" продвинулся в Курской области и уничтожил крупный расчет БПЛА

Спецназ "Ахмат" за сутки продвинулся и закрепился на теткинском направлении в Курской области, а на суджанском уничтожил крупный расчет "Бабы-Яги", сообщил... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T00:51

2024-09-12T00:51

2024-09-12T08:41

специальная военная операция на украине

апты алаудинов

джо байден

россия

курская область

вашингтон (штат)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Спецназ "Ахмат" за сутки продвинулся и закрепился на теткинском направлении в Курской области, а на суджанском уничтожил крупный расчет "Бабы-Яги", сообщил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов. "Наше суджанское направление... Уничтожено в общей сложности несколько единиц техники. (Уничтожили) артиллерийскую установку, ББМ (боевая бронированная машина - ред.), пикапы... Расчет "Бабы-Яги", я так понял, там находилась серьезная группа, его ребята разнесли в пух и прах... В теткинском направлении ребята очень хорошо прошли вперед, закрепились там", - сказал он на видео, опубликованном в его Telegram-канале. Алаудинов также выразил мнение, что заявление Вашингтона о рассмотрении вопроса снятия ограничений на удары ВСУ западным оружием вглубь РФ является формой ведения гибридной войны, цель которой - психологическое воздействие на жителей России. Президент США Джо Байден ранее в среду заявил о идущей проработке вопроса о том, чтобы разрешить Украине использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь РФ. По информации телеканала CNN, с просьбой снять такой запрет к Байдену обратилась группа ведущих республиканцев палаты представителей.

https://ria.ru/20240911/kapitulyatsiya-1972173520.html

https://ria.ru/20240911/vsu-1972167970.html

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апты алаудинов, джо байден, россия, курская область, вашингтон (штат), вооруженные силы украины