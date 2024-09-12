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Сергея Аксенова избрали главой Крыма - РИА Новости, 12.09.2024
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15:47 12.09.2024 (обновлено: 15:50 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/aksenov-1972318613.html
Сергея Аксенова избрали главой Крыма
Сергея Аксенова избрали главой Крыма - РИА Новости, 12.09.2024
Сергея Аксенова избрали главой Крыма
Парламент Крыма нового созыва избрал главой республики Сергея Аксенова, соответствующее решение принято на первом заседании сессии в четверг, передает... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T15:47
2024-09-12T15:50
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Парламент Крыма нового созыва избрал главой республики Сергея Аксенова, соответствующее решение принято на первом заседании сессии в четверг, передает корреспондент РИА Новости. Ранее сообщалось, что в парламент Крыма поступило представление от президента России Владимира Путина с тремя кандидатурами на пост главы республики, в их числе действующий руководитель региона Сергей Аксенов, представитель от КПРФ Сергей Богатыренко и гендиректор компании "Притяжение", представитель партии "Новые люди" Алексей Гуриненко. Голосование проходило открыто путем поднятия рук. За кандидатуру Аксенова проголосовали единогласно. "Главой республики Крым избран Аксенов Сергей Валерьевич", - сказал глава парламента Владимир Константинов. После избрания состоялась инаугурация. Аксенов, положа руку на конституцию Республики Крым, произнес текст присяги. "Клянусь при осуществлении полномочий главы Республики Крым соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы, конституцию Республики Крым и законы Республики Крым, исполнять указы президента Российской Федерации и постановления правительства Российской Федерации, уважать и обеспечивать права и свободы человека и гражданина, с честью выполнять высокие обязанности главы Республики Крым, верно служить многонациональному народу Крыма", – сказал Аксенов. Выборы в парламент Крыма третьего созыва прошли 6-8 сентября. По их итогам "Единая Россия" получила 68 мандатов, ЛДПР и КПРФ по три, "Справедливая Россия - За правду " – один. Таким образом, ЕР сформировало в новом созыве большинство. Глава Крыма избирается на пять лет. С 2014 года регионом руководит Аксенов.
https://ria.ru/20240908/kalimatov-1971384833.html
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политика, справки, республика крым, россия, сергей аксенов (политик), владимир путин, владимир константинов, единая россия, лдпр, выборы в россии — 2024, кпрф
Политика, Справки, Республика Крым, Россия, Сергей Аксенов (политик), Владимир Путин, Владимир Константинов, Единая Россия, ЛДПР, Выборы в России — 2024, КПРФ
Сергея Аксенова избрали главой Крыма

Парламент Крыма нового созыва избрал главой республики Сергея Аксенова

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкГлава Крыма Сергей Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Глава Крыма Сергей Аксенов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Парламент Крыма нового созыва избрал главой республики Сергея Аксенова, соответствующее решение принято на первом заседании сессии в четверг, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в парламент Крыма поступило представление от президента России Владимира Путина с тремя кандидатурами на пост главы республики, в их числе действующий руководитель региона Сергей Аксенов, представитель от КПРФ Сергей Богатыренко и гендиректор компании "Притяжение", представитель партии "Новые люди" Алексей Гуриненко.
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Голосование проходило открыто путем поднятия рук. За кандидатуру Аксенова проголосовали единогласно.
"Главой республики Крым избран Аксенов Сергей Валерьевич", - сказал глава парламента Владимир Константинов.
После избрания состоялась инаугурация. Аксенов, положа руку на конституцию Республики Крым, произнес текст присяги.
"Клянусь при осуществлении полномочий главы Республики Крым соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы, конституцию Республики Крым и законы Республики Крым, исполнять указы президента Российской Федерации и постановления правительства Российской Федерации, уважать и обеспечивать права и свободы человека и гражданина, с честью выполнять высокие обязанности главы Республики Крым, верно служить многонациональному народу Крыма", – сказал Аксенов.
Выборы в парламент Крыма третьего созыва прошли 6-8 сентября. По их итогам "Единая Россия" получила 68 мандатов, ЛДПР и КПРФ по три, "Справедливая Россия - За правду " – один. Таким образом, ЕР сформировало в новом созыве большинство.
Глава Крыма избирается на пять лет. С 2014 года регионом руководит Аксенов.
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