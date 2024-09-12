Сергея Аксенова избрали главой Крыма
Парламент Крыма нового созыва избрал главой республики Сергея Аксенова
Глава Крыма Сергей Аксенов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Парламент Крыма нового созыва избрал главой республики Сергея Аксенова, соответствующее решение принято на первом заседании сессии в четверг, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в парламент Крыма поступило представление от президента России Владимира Путина с тремя кандидатурами на пост главы республики, в их числе действующий руководитель региона Сергей Аксенов, представитель от КПРФ Сергей Богатыренко и гендиректор компании "Притяжение", представитель партии "Новые люди" Алексей Гуриненко.
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Голосование проходило открыто путем поднятия рук. За кандидатуру Аксенова проголосовали единогласно.
"Главой республики Крым избран Аксенов Сергей Валерьевич", - сказал глава парламента Владимир Константинов.
После избрания состоялась инаугурация. Аксенов, положа руку на конституцию Республики Крым, произнес текст присяги.
"Клянусь при осуществлении полномочий главы Республики Крым соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы, конституцию Республики Крым и законы Республики Крым, исполнять указы президента Российской Федерации и постановления правительства Российской Федерации, уважать и обеспечивать права и свободы человека и гражданина, с честью выполнять высокие обязанности главы Республики Крым, верно служить многонациональному народу Крыма", – сказал Аксенов.
Выборы в парламент Крыма третьего созыва прошли 6-8 сентября. По их итогам "Единая Россия" получила 68 мандатов, ЛДПР и КПРФ по три, "Справедливая Россия - За правду " – один. Таким образом, ЕР сформировало в новом созыве большинство.
Глава Крыма избирается на пять лет. С 2014 года регионом руководит Аксенов.
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