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Лавров назвал обстановку в районе Курской АЭС очень напряженной

Лавров назвал обстановку в районе Курской АЭС очень напряженной - РИА Новости, 12.09.2024

Лавров назвал обстановку в районе Курской АЭС очень напряженной

В районе Курской АЭС сохраняется очень напряженная ситуация, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T11:27

2024-09-12T11:27

2024-09-12T11:45

специальная военная операция на украине

курская аэс

запорожская аэс

вооруженные силы украины

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курская область

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. В районе Курской АЭС сохраняется очень напряженная ситуация, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."В районе Курской атомной электростанции очень напряженная ситуация", - сказал Лавров на посольском круглом столе по теме урегулирования ситуации вокруг Украины.Лавров обратил внимание на попытки ударов ВСУ по Ленинградской, Калининской, Запорожской АЭС. Министр отметил, что Запорожская АЭС была "буквально на грани катастрофы", когда 11 августа в результате обстрела ВСУ возник пожар, который серьезно повредил одну из двух башен охлаждения электростанции."Это серьезная ситуация. Запад на нее посмотрел легкомысленно, я бы сказал. Хотя действия их марионеток могут в итоге привести к катастрофе подобной чернобыльской, от которой пострадает прежде всего Европа", - подчеркнул Лавров.

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курская аэс, запорожская аэс, вооруженные силы украины, сергей лавров, украина, курская область