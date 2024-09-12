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Группа "Аэрофлот" перевезла за лето 13,5 миллиона пассажиров по России - РИА Новости, 12.09.2024
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17:32 12.09.2024
https://ria.ru/20240912/aeroflot-1972346270.html
Группа "Аэрофлот" перевезла за лето 13,5 миллиона пассажиров по России
Группа "Аэрофлот" перевезла за лето 13,5 миллиона пассажиров по России - РИА Новости, 12.09.2024
Группа "Аэрофлот" перевезла за лето 13,5 миллиона пассажиров по России
Группа "Аэрофлот" подвела итоги перевозок по России за три летних месяца, с июня по август внутренними рейсами предприятия путешествовали рекордные в новейшей... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T17:32
2024-09-12T17:32
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Группа "Аэрофлот" подвела итоги перевозок по России за три летних месяца, с июня по август внутренними рейсами предприятия путешествовали рекордные в новейшей истории 13,5 миллиона человек, сообщает пресс-служба авиагруппы. Данный показатель на 12,6% больше, чем летом 2023 года. Из них на собственных рейсах "Аэрофлота" было перевезено 6,8 миллиона пассажиров, что на 16% больше аналогичного периода прошлого года. Доля пассажиров, путешествующих по России, в летние месяцы составила почти 80% от общего пассажиропотока группы "Аэрофлот" в 17 миллионов человек за этот период. Авиакомпании группы при формировании расписания учитывают цели государственной программы "Развитие туризма", утвержденной правительством РФ. Этим летом группа развивала полеты по популярным внутренним туристическим направлениям. Рекордное количество пассажиров было перевезено* через: Санкт-Петербург — 3 154 тысячи (соответствует показателям прошлого года); Сочи — 1 932 тысячи (+9% по сравнению с летом 2023 года); Калининград — 1 011 тысяч (+22%); Минеральные Воды — 583 тысячи (+5%); Владивосток — 424 тысячи (+15%); Казань — 485 тысяч (+7%); Махачкала – 410 тысяч (+10%); Южно-Сахалинск — 223 тысячи (+24%); Петропавловск-Камчатский — 220 тысяч (+14%); Иркутск — 206 тысяч (+5%); Горно-Алтайск — 68 тысяч (+32%). * учитываются только внутренние рейсы, без зарубежных направлений.
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россия, аэрофлот, санкт-петербург, сочи
Россия, Аэрофлот, Санкт-Петербург, Сочи

Группа "Аэрофлот" перевезла за лето 13,5 миллиона пассажиров по России

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкСамолеты авиакомпании "Аэрофлот" во время стоянки в международном аэропорту Шереметьево
Самолеты авиакомпании Аэрофлот во время стоянки в международном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Самолеты авиакомпании "Аэрофлот" во время стоянки в международном аэропорту Шереметьево
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Группа "Аэрофлот" подвела итоги перевозок по России за три летних месяца, с июня по август внутренними рейсами предприятия путешествовали рекордные в новейшей истории 13,5 миллиона человек, сообщает пресс-служба авиагруппы.
Данный показатель на 12,6% больше, чем летом 2023 года. Из них на собственных рейсах "Аэрофлота" было перевезено 6,8 миллиона пассажиров, что на 16% больше аналогичного периода прошлого года. Доля пассажиров, путешествующих по России, в летние месяцы составила почти 80% от общего пассажиропотока группы "Аэрофлот" в 17 миллионов человек за этот период.
Авиакомпании группы при формировании расписания учитывают цели государственной программы "Развитие туризма", утвержденной правительством РФ. Этим летом группа развивала полеты по популярным внутренним туристическим направлениям. Рекордное количество пассажиров было перевезено* через: Санкт-Петербург — 3 154 тысячи (соответствует показателям прошлого года); Сочи — 1 932 тысячи (+9% по сравнению с летом 2023 года); Калининград — 1 011 тысяч (+22%); Минеральные Воды — 583 тысячи (+5%); Владивосток — 424 тысячи (+15%); Казань — 485 тысяч (+7%); Махачкала – 410 тысяч (+10%); Южно-Сахалинск — 223 тысячи (+24%); Петропавловск-Камчатский — 220 тысяч (+14%); Иркутск — 206 тысяч (+5%); Горно-Алтайск — 68 тысяч (+32%).
* учитываются только внутренние рейсы, без зарубежных направлений.
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