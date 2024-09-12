https://ria.ru/20240912/abrams-1972203999.html

ВС России уничтожили в Мемрике Abrams и другую технику ВСУ

ВС России уничтожили в Мемрике Abrams и другую технику ВСУ - РИА Новости, 12.09.2024

ВС России уничтожили в Мемрике Abrams и другую технику ВСУ

При освобождении села Мемрик в ДНР российские бойцы уничтожили американский танк Abrams и другую западную технику, сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T05:12

2024-09-12T05:12

2024-09-12T09:08

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ЛУГАНСК, 12 сен — РИА Новости. При освобождении села Мемрик в ДНР российские бойцы уничтожили американский танк Abrams и другую западную технику, сообщили журналистам в Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" 9 сентября 2024 года освободили населенный пункт Мемрик на Авдеевском направлении зоны проведения СВО <...> В ходе боев подразделения группировки войск "Центр" уничтожили десятки единиц военной техники ВСУ, в том числе иностранный танк Abrams, различные боевые бронированные машины", — говорится в релизе.Военное ведомство опубликовало также ролик, запечатлевший подбитый Abrams и сожженную украинскую технику на окраине села.Как рассказали в Минобороны, бойцы заходили в село мелкими группами, держась ближе к укрытиям и проходя блиндажи, замаскированные в лесополосах. Они постоянно взаимодействовали с артиллерией, авиацией и другими подразделениями, расчеты беспилотников контролировали обстановку. Мощную огневую поддержку штурмовым группам оказали расчеты ударных FPV-дронов, которые выбивали противника из лесопосадок.За время наступления удалось уничтожить множество украинских беспилотников, в том числе большие промышленные гексакоптеры, переделанные под боевые, добавили в ведомстве."С ходу зашли, конечно, сопротивление было, но оно незначительно. И собственно, освободили, продвинулись и отбросили противника от населенного пункта. В Мемрике как такового сопротивления противника не было, потому что военнопленные, которые были, они сказали, что даже не ожидали, что мы там", — рассказал командир медицинского отделения штурмового отряда с позывным Медуза.

https://ria.ru/20240908/tank-1971342954.html

https://ria.ru/20240824/abrams-1968250582.html

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донецкая народная республика

сша

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Кадры с уничтоженной техникой ВСУ в ДНР Минобороны России показало кадры уничтожения американского танка Abrams и сожженную технику ВСУ западного производства на окраине села Мемрик в ДНР, которое освободили 9 сентября. 2024-09-12T05:12 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика, сша