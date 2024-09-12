https://ria.ru/20240912/abrams-1972203999.html
ВС России уничтожили в Мемрике Abrams и другую технику ВСУ
ВС России уничтожили в Мемрике Abrams и другую технику ВСУ - РИА Новости, 12.09.2024
ВС России уничтожили в Мемрике Abrams и другую технику ВСУ
При освобождении села Мемрик в ДНР российские бойцы уничтожили американский танк Abrams и другую западную технику, сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T05:12
2024-09-12T05:12
2024-09-12T09:08
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ЛУГАНСК, 12 сен — РИА Новости. При освобождении села Мемрик в ДНР российские бойцы уничтожили американский танк Abrams и другую западную технику, сообщили журналистам в Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" 9 сентября 2024 года освободили населенный пункт Мемрик на Авдеевском направлении зоны проведения СВО <...> В ходе боев подразделения группировки войск "Центр" уничтожили десятки единиц военной техники ВСУ, в том числе иностранный танк Abrams, различные боевые бронированные машины", — говорится в релизе.Военное ведомство опубликовало также ролик, запечатлевший подбитый Abrams и сожженную украинскую технику на окраине села.Как рассказали в Минобороны, бойцы заходили в село мелкими группами, держась ближе к укрытиям и проходя блиндажи, замаскированные в лесополосах. Они постоянно взаимодействовали с артиллерией, авиацией и другими подразделениями, расчеты беспилотников контролировали обстановку. Мощную огневую поддержку штурмовым группам оказали расчеты ударных FPV-дронов, которые выбивали противника из лесопосадок.За время наступления удалось уничтожить множество украинских беспилотников, в том числе большие промышленные гексакоптеры, переделанные под боевые, добавили в ведомстве."С ходу зашли, конечно, сопротивление было, но оно незначительно. И собственно, освободили, продвинулись и отбросили противника от населенного пункта. В Мемрике как такового сопротивления противника не было, потому что военнопленные, которые были, они сказали, что даже не ожидали, что мы там", — рассказал командир медицинского отделения штурмового отряда с позывным Медуза.
https://ria.ru/20240908/tank-1971342954.html
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Кадры с уничтоженной техникой ВСУ в ДНР
Минобороны России показало кадры уничтожения американского танка Abrams и сожженную технику ВСУ западного производства на окраине села Мемрик в ДНР, которое освободили 9 сентября.
2024-09-12T05:12
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Донецкая Народная Республика, США
ВС России уничтожили в Мемрике Abrams и другую технику ВСУ
ВС России при освобождении Мемрика уничтожили технику ВСУ, в том числе Abrams
ЛУГАНСК, 12 сен — РИА Новости.
При освобождении села Мемрик в ДНР российские бойцы уничтожили американский танк Abrams и другую западную технику, сообщили журналистам в Минобороны
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"Подразделения группировки войск "Центр" 9 сентября 2024 года освободили населенный пункт Мемрик на Авдеевском направлении зоны проведения СВО <...> В ходе боев подразделения группировки войск "Центр" уничтожили десятки единиц военной техники ВСУ, в том числе иностранный танк Abrams, различные боевые бронированные машины", — говорится в релизе.
Военное ведомство опубликовало также ролик, запечатлевший подбитый Abrams и сожженную украинскую технику на окраине села.
Как рассказали в Минобороны, бойцы заходили в село мелкими группами, держась ближе к укрытиям и проходя блиндажи, замаскированные в лесополосах. Они постоянно взаимодействовали с артиллерией, авиацией и другими подразделениями, расчеты беспилотников контролировали обстановку. Мощную огневую поддержку штурмовым группам оказали расчеты ударных FPV-дронов, которые выбивали противника из лесопосадок.
За время наступления удалось уничтожить множество украинских беспилотников, в том числе большие промышленные гексакоптеры, переделанные под боевые, добавили в ведомстве.
"С ходу зашли, конечно, сопротивление было, но оно незначительно. И собственно, освободили, продвинулись и отбросили противника от населенного пункта. В Мемрике как такового сопротивления противника не было, потому что военнопленные, которые были, они сказали, что даже не ожидали, что мы там", — рассказал командир медицинского отделения штурмового отряда с позывным Медуза.
Мемрик — село в Новогродовской городской общине, в восьми километрах к востоку от Селидово. Отсюда можно наступать как на Селидово с востока, так и на Горняк и Украинск с севера.