https://ria.ru/20240911/zhivotnovodstvo-1972068732.html

Патрушев рассказал об убытках животноводства из-за болезней

Патрушев рассказал об убытках животноводства из-за болезней - РИА Новости, 11.09.2024

Патрушев рассказал об убытках животноводства из-за болезней

Убытки в российской отрасли животноводства, связанные с распространением особо опасных болезней, пока значительные, поэтому усиление ветеринарной безопасности... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T13:03

2024-09-11T13:03

2024-09-11T13:16

экономика

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

дмитрий патрушев

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Убытки в российской отрасли животноводства, связанные с распространением особо опасных болезней, пока значительные, поэтому усиление ветеринарной безопасности является важным условием для дальнейшего развития отрасли, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. "Два слова скажу о животноводстве. Подотрасль завершила 2023 год в плюсе. Проблемы, которые препятствовали более интенсивному росту показателей, понятны. ... Для развития животноводства наряду с дальнейшей модернизацией предприятий важным условием является именно усиление ветеринарной безопасности. Убытки от распространения особо опасных заболеваний пока значительные", - сказал Патрушев во время выступления на итоговой коллегии Минсельхоза РФ. По словам вице-премьера, каждый год правительство финансирует поставки вакцин и средств диагностики в регионы России. "В 2023 и 2024 годах объем составил по 3,7 миллиарда рублей", - добавил он. "Российский агропром остается драйвером экономики нашей страны. В 2023 году на финансирование четырех госпрограмм Минсельхоза ... направлено более 550 миллиардов рублей. В 2024 году эта цифра составит порядка 560 миллиарда рублей. И я хочу вас заверить в том, что правительство продолжит обязательно поддерживать отрасль", - отметил Патрушев.

https://ria.ru/20240422/proizvodstvo-1941503157.html

https://ria.ru/20240515/selkhozproduktsiya-1946028972.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), дмитрий патрушев