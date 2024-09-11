https://ria.ru/20240911/zhivotnovodstvo-1972068732.html
Патрушев рассказал об убытках животноводства из-за болезней
Патрушев рассказал об убытках животноводства из-за болезней - РИА Новости, 11.09.2024
Патрушев рассказал об убытках животноводства из-за болезней
Убытки в российской отрасли животноводства, связанные с распространением особо опасных болезней, пока значительные, поэтому усиление ветеринарной безопасности... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T13:03
2024-09-11T13:03
2024-09-11T13:16
экономика
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
дмитрий патрушев
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Убытки в российской отрасли животноводства, связанные с распространением особо опасных болезней, пока значительные, поэтому усиление ветеринарной безопасности является важным условием для дальнейшего развития отрасли, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. "Два слова скажу о животноводстве. Подотрасль завершила 2023 год в плюсе. Проблемы, которые препятствовали более интенсивному росту показателей, понятны. ... Для развития животноводства наряду с дальнейшей модернизацией предприятий важным условием является именно усиление ветеринарной безопасности. Убытки от распространения особо опасных заболеваний пока значительные", - сказал Патрушев во время выступления на итоговой коллегии Минсельхоза РФ. По словам вице-премьера, каждый год правительство финансирует поставки вакцин и средств диагностики в регионы России. "В 2023 и 2024 годах объем составил по 3,7 миллиарда рублей", - добавил он. "Российский агропром остается драйвером экономики нашей страны. В 2023 году на финансирование четырех госпрограмм Минсельхоза ... направлено более 550 миллиардов рублей. В 2024 году эта цифра составит порядка 560 миллиарда рублей. И я хочу вас заверить в том, что правительство продолжит обязательно поддерживать отрасль", - отметил Патрушев.
https://ria.ru/20240422/proizvodstvo-1941503157.html
https://ria.ru/20240515/selkhozproduktsiya-1946028972.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), дмитрий патрушев
Экономика, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Дмитрий Патрушев
Патрушев рассказал об убытках животноводства из-за болезней
Патрушев: убытки животноводства из-за болезней пока значительные
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Убытки в российской отрасли животноводства, связанные с распространением особо опасных болезней, пока значительные, поэтому усиление ветеринарной безопасности является важным условием для дальнейшего развития отрасли, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.
"Два слова скажу о животноводстве. Подотрасль завершила 2023 год в плюсе. Проблемы, которые препятствовали более интенсивному росту показателей, понятны. ... Для развития животноводства наряду с дальнейшей модернизацией предприятий важным условием является именно усиление ветеринарной безопасности. Убытки от распространения особо опасных заболеваний пока значительные", - сказал Патрушев во время выступления на итоговой коллегии Минсельхоза РФ
.
По словам вице-премьера, каждый год правительство финансирует поставки вакцин и средств диагностики в регионы России. "В 2023 и 2024 годах объем составил по 3,7 миллиарда рублей", - добавил он.
"Российский агропром остается драйвером экономики нашей страны. В 2023 году на финансирование четырех госпрограмм Минсельхоза ... направлено более 550 миллиардов рублей. В 2024 году эта цифра составит порядка 560 миллиарда рублей. И я хочу вас заверить в том, что правительство продолжит обязательно поддерживать отрасль", - отметил Патрушев.