https://ria.ru/20240911/zerno-1972124761.html
Глава Минсельхоза рассказала об урожае зерна
Глава Минсельхоза рассказала об урожае зерна - РИА Новости, 11.09.2024
Глава Минсельхоза рассказала об урожае зерна
Валовый сбор зерна в России уже превысил 97 миллиона тонн, из них 72 миллиона тонн приходится на пшеницу, сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут, отметив, что... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T16:38
2024-09-11T16:38
2024-09-11T17:21
экономика
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Валовый сбор зерна в России уже превысил 97 миллиона тонн, из них 72 миллиона тонн приходится на пшеницу, сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут, отметив, что министерство сохраняет прогноз на уровне 132 миллионов тонн."На данный момент в целом по стране зерновые культуры обмолочены с 33 миллионов гектаров - это порядка 70% площадей. Валовый сбор на сегодня составляет более 97 миллионов тонн, из них пшеницы - 72 миллиона. При этом важно отметить, что качество нашего зерна гораздо лучше, чем в прошлом году. Несмотря на все сложности благодаря высокой технологичности наших аграриев мы сохраняем прогноз производства зерновых на уровне 132 миллионов тонн", - сказала Лут на совещании с членами правительства.Она отметила, что министерство также ожидает хороших результатов в отношении масличных, сахарной свеклы, овощей и картофеля."У нас приличные переходящие остатки. Поэтому пока при урожае в 132 миллиона тонн, можем себе позволить экспортировать 60 миллионов тонн", - сказала Лут на совещании с президентом России Владимиром Путиным и членами кабмина.
https://ria.ru/20240830/eksport-1969447397.html
https://ria.ru/20240828/zerno-1968876997.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Глава Минсельхоза рассказала об урожае зерна
Глава Минсельхоза Лут: валовый сбор зерна превысил 97 миллионов тонн
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Валовый сбор зерна в России уже превысил 97 миллиона тонн, из них 72 миллиона тонн приходится на пшеницу, сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут, отметив, что министерство сохраняет прогноз на уровне 132 миллионов тонн.
"На данный момент в целом по стране зерновые культуры обмолочены с 33 миллионов гектаров - это порядка 70% площадей. Валовый сбор на сегодня составляет более 97 миллионов тонн, из них пшеницы - 72 миллиона. При этом важно отметить, что качество нашего зерна гораздо лучше, чем в прошлом году. Несмотря на все сложности благодаря высокой технологичности наших аграриев мы сохраняем прогноз производства зерновых на уровне 132 миллионов тонн", - сказала Лут на совещании с членами правительства.
Она отметила, что министерство также ожидает хороших результатов в отношении масличных, сахарной свеклы, овощей и картофеля.
"У нас приличные переходящие остатки. Поэтому пока при урожае в 132 миллиона тонн, можем себе позволить экспортировать 60 миллионов тонн", - сказала Лут на совещании с президентом России Владимиром Путиным
и членами кабмина.