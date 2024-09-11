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"Он существует?" Зеленский высказался о плане Шольца
"Он существует?" Зеленский высказался о плане Шольца - РИА Новости, 11.09.2024
"Он существует?" Зеленский высказался о плане Шольца
В Киеве ничего не знают о мирном плане канцлера Германии Олафа Шольца, заявил Владимир Зеленский. Его цитирует "Страна.ua". РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T18:54
2024-09-11T18:54
2024-09-11T18:54
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МОСКВА, 11 сен —РИА Новости. В Киеве ничего не знают о мирном плане канцлера Германии Олафа Шольца, заявил Владимир Зеленский. Его цитирует "Страна.ua"."Что касается мирного плана Шольца, то нам ничего не известно. По Украине не может быть никаких планов без нашего участия. Я даже не уверен, что такой план существует", — сказал Зеленский.Ранее газета La Repubblica сообщила, что канцлер Германии готовит свой план по завершению боевых действий на Украине. Приближенный к немецкому правительству источник сообщил обозревателям, что план может включать территориальные уступки со стороны Украины. На прошлой неделе Шольц заявил в интервью телеканалу ZDF, что настал момент для дискуссий о том, как можно ускорить завершение вооруженного конфликта на Украине.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели сообщения о подготовке Шольцем плана урегулирования, но не знают деталей. По его словам, Россия не отмахивается ни от каких инициатив, но нужно знать детали плана. Кроме того, очертания разрешения конфликта на Украине мирными средствами пока не прослеживаются, заявлений со стороны "дирижера" Запада нет.
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В мире, Украина, Германия, Киев, Олаф Шольц, Владимир Зеленский, Страна.ua, Специальная военная операция на Украине
"Он существует?" Зеленский высказался о плане Шольца
Зеленский заявил, что ничего не знает о мирном плане Шольца