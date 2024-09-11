https://ria.ru/20240911/zelenskiy-1972117748.html

Захарова сравнила Зеленского с кровавым Джокером

Захарова сравнила Зеленского с кровавым Джокером - РИА Новости, 11.09.2024

Захарова сравнила Зеленского с кровавым Джокером

Действия "людоловов" из территориальных центров комплектования (военкоматов) на Украине вызывают ассоциации со страшными голливудскими фильмами, а сам Владимир... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T16:12

2024-09-11T16:12

2024-09-11T16:12

в мире

украина

россия

голливуд

мария захарова

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958679686_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b85803f066de3050835ee3a833c1968f.jpg

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Действия "людоловов" из территориальных центров комплектования (военкоматов) на Украине вызывают ассоциации со страшными голливудскими фильмами, а сам Владимир Зеленский - с кровавым Джокером, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Несколько слов о так называемой мобилизации по-киевскорежимному... Ведут себя эти "людоловы" (из украинских территориальных центров комплектования, - ред.) под стать фашистским полицаям из числа украинских коллаборантов. Всё как в страшном голливудском фильме про кровавого Джокера, такого клоуна с кровавой улыбкой, который приведён случайно, по недоразумению, но за большие деньги к власти. Который насмехается над людьми, который приводит их просто к коллективной могиле", - заявила Захарова на своем брифинге. Она добавила, что говорит это про Зеленского. "Фильм - действительно, сценарий написан в Голливуде, в Америке", - отметила она. При этом судьба насильственно мобилизованных, как правило, трагична, добавила Захарова. Она отметила, что в интернете много роликов о насильной мобилизации, которая, в свою очередь, происходит на фоне зашкаливающего дезертирства. Действия ТЦК вызывают ненависть у рядовых украинцев, участились случаи поджога автомобилей ТЦК.

https://ria.ru/20240911/peregovory-1971975888.html

https://ria.ru/20240911/plennyy-1972016562.html

украина

россия

голливуд

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, голливуд, мария захарова, владимир зеленский