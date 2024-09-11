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Захарова сравнила Зеленского с кровавым Джокером - РИА Новости, 11.09.2024
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16:12 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/zelenskiy-1972117748.html
Захарова сравнила Зеленского с кровавым Джокером
Захарова сравнила Зеленского с кровавым Джокером - РИА Новости, 11.09.2024
Захарова сравнила Зеленского с кровавым Джокером
Действия "людоловов" из территориальных центров комплектования (военкоматов) на Украине вызывают ассоциации со страшными голливудскими фильмами, а сам Владимир... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T16:12
2024-09-11T16:12
в мире
украина
россия
голливуд
мария захарова
владимир зеленский
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Действия "людоловов" из территориальных центров комплектования (военкоматов) на Украине вызывают ассоциации со страшными голливудскими фильмами, а сам Владимир Зеленский - с кровавым Джокером, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Несколько слов о так называемой мобилизации по-киевскорежимному... Ведут себя эти "людоловы" (из украинских территориальных центров комплектования, - ред.) под стать фашистским полицаям из числа украинских коллаборантов. Всё как в страшном голливудском фильме про кровавого Джокера, такого клоуна с кровавой улыбкой, который приведён случайно, по недоразумению, но за большие деньги к власти. Который насмехается над людьми, который приводит их просто к коллективной могиле", - заявила Захарова на своем брифинге. Она добавила, что говорит это про Зеленского. "Фильм - действительно, сценарий написан в Голливуде, в Америке", - отметила она. При этом судьба насильственно мобилизованных, как правило, трагична, добавила Захарова. Она отметила, что в интернете много роликов о насильной мобилизации, которая, в свою очередь, происходит на фоне зашкаливающего дезертирства. Действия ТЦК вызывают ненависть у рядовых украинцев, участились случаи поджога автомобилей ТЦК.
https://ria.ru/20240911/peregovory-1971975888.html
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в мире, украина, россия, голливуд, мария захарова, владимир зеленский
В мире, Украина, Россия, Голливуд, Мария Захарова, Владимир Зеленский
Захарова сравнила Зеленского с кровавым Джокером

Захарова сравнила Зеленского с клоуном, который попал к власти случайно

© AP Photo / Jose Luis MaganaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© AP Photo / Jose Luis Magana
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Действия "людоловов" из территориальных центров комплектования (военкоматов) на Украине вызывают ассоциации со страшными голливудскими фильмами, а сам Владимир Зеленский - с кровавым Джокером, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Несколько слов о так называемой мобилизации по-киевскорежимному... Ведут себя эти "людоловы" (из украинских территориальных центров комплектования, - ред.) под стать фашистским полицаям из числа украинских коллаборантов. Всё как в страшном голливудском фильме про кровавого Джокера, такого клоуна с кровавой улыбкой, который приведён случайно, по недоразумению, но за большие деньги к власти. Который насмехается над людьми, который приводит их просто к коллективной могиле", - заявила Захарова на своем брифинге.
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Она добавила, что говорит это про Зеленского.
"Фильм - действительно, сценарий написан в Голливуде, в Америке", - отметила она.
При этом судьба насильственно мобилизованных, как правило, трагична, добавила Захарова. Она отметила, что в интернете много роликов о насильной мобилизации, которая, в свою очередь, происходит на фоне зашкаливающего дезертирства. Действия ТЦК вызывают ненависть у рядовых украинцев, участились случаи поджога автомобилей ТЦК.
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В миреУкраинаРоссияГолливудМария ЗахароваВладимир Зеленский
 
 
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