https://ria.ru/20240911/zelenskiy-1972047396.html

"Это единственный способ". В Финляндии резко высказались о Зеленском

"Это единственный способ". В Финляндии резко высказались о Зеленском - РИА Новости, 11.09.2024

"Это единственный способ". В Финляндии резко высказались о Зеленском

Владимира Зеленского спасает от тюремного заключения лишь безумная эскалация в конфликте с Россией, заявил профессор Хельсинкского университета и... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T12:21

2024-09-11T12:21

2024-09-11T13:31

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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Владимира Зеленского спасает от тюремного заключения лишь безумная эскалация в конфликте с Россией, заявил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети X."Уже несколько месяцев я предупреждал о безумной эскалации на Украине, поскольку это единственный способ спасти Зеленского от тюрьмы или чего еще похуже, а также удержать на плаву кандидатуру демократов на выборах. И теперь мы уже почти дошли к этому этапу", — предупредил эксперт, говоря о планах разрешить Украине наносить удары западным оружием по России.Во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Соединенных Штатах не исключают возможности разрешить Украине наносить удары вглубь территории России с использованием американских ракет ATACMS.В тот же день координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби попытался заверить, что США по-прежнему не поддерживают удары ВСУ вглубь российской территории, в том числе американским оружием, несмотря на планы американского президента Джо Байдена обсудить с премьером Британии Киром Стармером использование ВСУ переданного Западом дальнобойного оружия. Кроме того, как сообщила журналист издания Axios Джулигрейс Бруфке со ссылкой на председателя комитета по международным делам палаты представителей США Майкла Маккола, сам Блинкен в ходе своего визита на Украину в среду заявит Киеву, что США разрешат использовать американские ракеты ATACMS для ударов по России.

https://ria.ru/20240911/ssha-1972017574.html

https://ria.ru/20240911/vsu-1972013817.html

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в мире, россия, украина, сша, владимир зеленский, энтони блинкен, вооруженные силы украины, джон кирби, политика