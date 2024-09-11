Большой театр и зал "Зарядье" подписали соглашение о сотрудничестве
Большой театр и зал "Зарядье" подписали соглашение о культурном сотрудничестве
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГенеральный директор Московского концертного зала "Зарядье" Иван Рудин и генеральный директор Большого театра Валерий Гергиев на церемонии подписания соглашения между Большим театром России и Концертным залом "Зарядье"
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Государственный академический Большой театр и Московский концертный зал "Зарядье" подписали соглашение о сотрудничестве в области российской культуры.
"Это действительно радость, большая радость. Мы делали многое в последние пять, шесть, семь лет, чтобы программы зала "Зарядье" наполнились оперными спектаклями, это самое сложное из того, что можно здесь сделать… Объединенные ресурсы как зала "Зарядье" и Большого театра, так и всех трех ("Зарядье", Мариинского и Большого - ред.), могут дать очень неожиданный результат", - отметил генеральный директор ГАБТ Валерий Гергиев на церемонии подписания соглашения в "Зарядье".
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГенеральный директор Большого театра Валерий Гергиев на первом в рамках сотрудничества концерте Симфонического оркестра Большого театра под управлением Валерия Гергиева в Концертном зале "Зарядье".
Генеральный директор Большого театра Валерий Гергиев на первом в рамках сотрудничества концерте Симфонического оркестра Большого театра под управлением Валерия Гергиева в Концертном зале "Зарядье".
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© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГенеральный директор Большого театра Валерий Гергиев на первом в рамках сотрудничества концерте Симфонического оркестра Большого театра под управлением Валерия Гергиева в Концертном зале "Зарядье".
Генеральный директор Большого театра Валерий Гергиев на первом в рамках сотрудничества концерте Симфонического оркестра Большого театра под управлением Валерия Гергиева в Концертном зале "Зарядье".
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© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПервый в рамках сотрудничества концерт Симфонического оркестра Большого театра под управлением Валерия Гергиева в Концертном зале "Зарядье".
Первый в рамках сотрудничества концерт Симфонического оркестра Большого театра под управлением Валерия Гергиева в Концертном зале "Зарядье".
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Генеральный директор Большого театра Валерий Гергиев на первом в рамках сотрудничества концерте Симфонического оркестра Большого театра под управлением Валерия Гергиева в Концертном зале "Зарядье".
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Генеральный директор Большого театра Валерий Гергиев на первом в рамках сотрудничества концерте Симфонического оркестра Большого театра под управлением Валерия Гергиева в Концертном зале "Зарядье".
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Первый в рамках сотрудничества концерт Симфонического оркестра Большого театра под управлением Валерия Гергиева в Концертном зале "Зарядье".
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Он подчеркнул, что публика в Москве всегда готова к необычным программам, поэтому сотрудничество двух площадок вызовет большой интерес.
"Мы очень рады наблюдать, как коллектив Большого театра со свойственной ему великой историей, обретает сегодня новый смысл, краску... Мне бы хотелось, чтобы зал "Зарядье" являлся одним из важных центров культуры, наряду с такими институциями как Мариинский театр, как Большой театр, как Московская филармония", - сказал генеральный директор Московского концертного зала "Зарядье" Иван Рудин.
Он уточнил, что уже обсудил с Гергиевым программу следующего концерта.
"Возможно, здесь будет идти речь о немецкой музыке", - сказал Рудин.
После церемонии подписания соглашения в "Зарядье" состоялся первый в рамках сотрудничества концерт Симфонического оркестра Большого театра под управлением Валерия Гергиева.
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