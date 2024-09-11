https://ria.ru/20240911/zaryade-1972040710.html

Большой театр и зал "Зарядье" подписали соглашение о сотрудничестве

Большой театр и зал "Зарядье" подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 11.09.2024

Большой театр и зал "Зарядье" подписали соглашение о сотрудничестве

Государственный академический Большой театр и Московский концертный зал "Зарядье" подписали соглашение о сотрудничестве в области российской культуры. РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T12:03

2024-09-11T12:03

2024-09-11T12:03

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Государственный академический Большой театр и Московский концертный зал "Зарядье" подписали соглашение о сотрудничестве в области российской культуры. "Это действительно радость, большая радость. Мы делали многое в последние пять, шесть, семь лет, чтобы программы зала "Зарядье" наполнились оперными спектаклями, это самое сложное из того, что можно здесь сделать… Объединенные ресурсы как зала "Зарядье" и Большого театра, так и всех трех ("Зарядье", Мариинского и Большого - ред.), могут дать очень неожиданный результат", - отметил генеральный директор ГАБТ Валерий Гергиев на церемонии подписания соглашения в "Зарядье". Он подчеркнул, что публика в Москве всегда готова к необычным программам, поэтому сотрудничество двух площадок вызовет большой интерес. "Мы очень рады наблюдать, как коллектив Большого театра со свойственной ему великой историей, обретает сегодня новый смысл, краску... Мне бы хотелось, чтобы зал "Зарядье" являлся одним из важных центров культуры, наряду с такими институциями как Мариинский театр, как Большой театр, как Московская филармония", - сказал генеральный директор Московского концертного зала "Зарядье" Иван Рудин. Он уточнил, что уже обсудил с Гергиевым программу следующего концерта. "Возможно, здесь будет идти речь о немецкой музыке", - сказал Рудин.После церемонии подписания соглашения в "Зарядье" состоялся первый в рамках сотрудничества концерт Симфонического оркестра Большого театра под управлением Валерия Гергиева.

https://ria.ru/20240902/teatr-1969577374.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

новости культуры, валерий гергиев, зарядье, большой театр, москва, мариинский театр, музыка, театр