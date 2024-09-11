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В Совфеде предложили запретить приставам изымать имущество госмедучреждений - РИА Новости, 11.09.2024
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07:44 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/zapret-1971979685.html
В Совфеде предложили запретить приставам изымать имущество госмедучреждений
В Совфеде предложили запретить приставам изымать имущество госмедучреждений - РИА Новости, 11.09.2024
В Совфеде предложили запретить приставам изымать имущество госмедучреждений
Сенатор Айрат Гибатдинов направил на отзыв в правительство законопроект, которым предлагается запретить судебным приставам изымать имущество государственных и... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T07:44
2024-09-11T07:44
ульяновская область
айрат гибатдинов
общество
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Сенатор Айрат Гибатдинов направил на отзыв в правительство законопроект, которым предлагается запретить судебным приставам изымать имущество государственных и муниципальных медучреждений для урегулирования задолженности в рамках исполнительного производства, копия документа есть в распоряжении РИА Новости. "Обращение взыскания на имущество медицинских организаций, находящихся в государственной или муниципальной собственности, не допускается. Медицинские организации отвечают по своим обязательствам находящимися в их распоряжении денежными средствами", - говорится в тексте проекта федерального закона. В документе также отмечается, что при недостаточности у соответствующих медучреждений денежных средств для погашения задолженности "субсидиарную ответственность по их обязательствам несет учредитель указанной медицинской организации". В беседе с РИА Новости Гибатдинов заявил, что необходимость в данной законодательной инициативе возникла в связи с ситуацией, сложившейся в Ульяновской области, где судебными приставами было наложено взыскание на автомобиль, находящий на балансе ГУЗ "Инзенская районная больница". Сенатор отметил, что этот автомобиль был закуплен в рамках программы "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации". "Разумеется, мы понимаем, что реализация (приставами — ред.) автомобиля не будет способствовать устранению задолженности, но при этом негативно повлияет на качество и оперативность оказания медицинских услуг. Мы должны пересмотреть федеральное законодательство и дополнить перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам", - резюмировал политик.
https://ria.ru/20240808/putin-1965000309.html
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ульяновская область, айрат гибатдинов, общество
Ульяновская область, Айрат Гибатдинов, Общество
В Совфеде предложили запретить приставам изымать имущество госмедучреждений

Сенатор Гибатдинов предложил запрет приставам изымать имущество госмедучреждений

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВ фойе здания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В фойе здания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Сенатор Айрат Гибатдинов направил на отзыв в правительство законопроект, которым предлагается запретить судебным приставам изымать имущество государственных и муниципальных медучреждений для урегулирования задолженности в рамках исполнительного производства, копия документа есть в распоряжении РИА Новости.
"Обращение взыскания на имущество медицинских организаций, находящихся в государственной или муниципальной собственности, не допускается. Медицинские организации отвечают по своим обязательствам находящимися в их распоряжении денежными средствами", - говорится в тексте проекта федерального закона.
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В документе также отмечается, что при недостаточности у соответствующих медучреждений денежных средств для погашения задолженности "субсидиарную ответственность по их обязательствам несет учредитель указанной медицинской организации".
В беседе с РИА Новости Гибатдинов заявил, что необходимость в данной законодательной инициативе возникла в связи с ситуацией, сложившейся в Ульяновской области, где судебными приставами было наложено взыскание на автомобиль, находящий на балансе ГУЗ "Инзенская районная больница". Сенатор отметил, что этот автомобиль был закуплен в рамках программы "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации".
"Разумеется, мы понимаем, что реализация (приставами — ред.) автомобиля не будет способствовать устранению задолженности, но при этом негативно повлияет на качество и оперативность оказания медицинских услуг. Мы должны пересмотреть федеральное законодательство и дополнить перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам", - резюмировал политик.
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