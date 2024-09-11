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Запад финансирует экстремистские организации по всему миру, заявил эксперт - РИА Новости, 11.09.2024
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18:33 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/zapad-1972157773.html
Запад финансирует экстремистские организации по всему миру, заявил эксперт
Запад финансирует экстремистские организации по всему миру, заявил эксперт - РИА Новости, 11.09.2024
Запад финансирует экстремистские организации по всему миру, заявил эксперт
Страны коллективного Запада финансируют экстремистские организации по всему миру для достижения геополитических целей, в том числе и относительно России и... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T18:33
2024-09-11T18:33
в мире
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АЛЖИР, 11 сен - РИА Новости. Страны коллективного Запада финансируют экстремистские организации по всему миру для достижения геополитических целей, в том числе и относительно России и Китая, против которых Запад с использованием террористов создаёт очаги напряженности, рассказал РИА Новости алжирский профессор политической социологии Университета Орана Аль-Джилали Караис. Накануне турецкая газета Aydınlık со ссылкой на источники писала, что Киев провел переговоры с террористической организацией "Хайят Тахрир аш-Шам"* (запрещена в РФ) для привлечения сирийских боевиков на свою сторону. "Мы должны согласиться с тем, что экстремистские группы по всему миру являются западным продуктом. Запад — это лаборатория по производству терроризма, его финансированию и использованию для достижения проектов и целей, которых он не в состоянии добиться напрямую… Запад не желает вступать в прямую конфронтацию с Россией и Китаем, и поэтому работает над созданием очагов напряженности здесь и там, с целью сбить с толку армии этих стран и ввязать их в борьбу с терроризмом", - сказал Караис. В этом ключе собеседник агентства подчеркнул, что спецоперация на Украине серьёзно обеспокоила страны Запада, которые ощутили вызов своей гегемонии со стороны России, чья международная и региональная роль усиливается в последние годы. "Все это вопросы, которые заставляют нас осознать, что за этими организациями стоят международные силы, которые создают, финансируют и обучают их, чтобы они служили их программе, целью которой является ослабления международных противников и конкурентов Запада. Возможно, самые важные из них (конкурентов Запада – ред.) в современности- Китай и Россия, и та политическая, военная и экономическая роль, которую они начали играть в мире, и эта роль Западу не нравится, и поэтому он стремится создать хаос в глубине России и Китая", - добавил Караис. Ранее советник сирийского посольства в Москве Исмаил Абдулраззак в разговоре с РИА Новости заявил, что переговоры киевского режима с террористической организацией "Хайят Тахрир аш-Шам"* (запрещена в РФ) в Сирии можно объяснить тем, что у них обоих один куратор, подчеркнув при этом, что что террористические группировки являются инструментами для достижения стратегических и геополитических целей в разных регионах мира.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20240911/sirija-1972116418.html
https://ria.ru/20240809/zapad-1965208846.html
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в мире, россия, китай, киев
В мире, Россия, Китай, Киев
Запад финансирует экстремистские организации по всему миру, заявил эксперт

Эксперт Караис: Запад финансирует экстремистские организации по всему миру

© AP Photo / APTNБоевики террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"*
Боевики террористической организации Хайят Тахрир аш-Шам* - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© AP Photo / APTN
Боевики террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"*
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АЛЖИР, 11 сен - РИА Новости. Страны коллективного Запада финансируют экстремистские организации по всему миру для достижения геополитических целей, в том числе и относительно России и Китая, против которых Запад с использованием террористов создаёт очаги напряженности, рассказал РИА Новости алжирский профессор политической социологии Университета Орана Аль-Джилали Караис.
Накануне турецкая газета Aydınlık со ссылкой на источники писала, что Киев провел переговоры с террористической организацией "Хайят Тахрир аш-Шам"* (запрещена в РФ) для привлечения сирийских боевиков на свою сторону.
Вид на Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
У Киева и сирийских террористов один куратор, заявил дипломат Абдулраззак
Вчера, 16:03
"Мы должны согласиться с тем, что экстремистские группы по всему миру являются западным продуктом. Запад — это лаборатория по производству терроризма, его финансированию и использованию для достижения проектов и целей, которых он не в состоянии добиться напрямую… Запад не желает вступать в прямую конфронтацию с Россией и Китаем, и поэтому работает над созданием очагов напряженности здесь и там, с целью сбить с толку армии этих стран и ввязать их в борьбу с терроризмом", - сказал Караис.
В этом ключе собеседник агентства подчеркнул, что спецоперация на Украине серьёзно обеспокоила страны Запада, которые ощутили вызов своей гегемонии со стороны России, чья международная и региональная роль усиливается в последние годы.
"Все это вопросы, которые заставляют нас осознать, что за этими организациями стоят международные силы, которые создают, финансируют и обучают их, чтобы они служили их программе, целью которой является ослабления международных противников и конкурентов Запада. Возможно, самые важные из них (конкурентов Запада – ред.) в современности- Китай и Россия, и та политическая, военная и экономическая роль, которую они начали играть в мире, и эта роль Западу не нравится, и поэтому он стремится создать хаос в глубине России и Китая", - добавил Караис.
Ранее советник сирийского посольства в Москве Исмаил Абдулраззак в разговоре с РИА Новости заявил, что переговоры киевского режима с террористической организацией "Хайят Тахрир аш-Шам"* (запрещена в РФ) в Сирии можно объяснить тем, что у них обоих один куратор, подчеркнув при этом, что что террористические группировки являются инструментами для достижения стратегических и геополитических целей в разных регионах мира.
* Запрещенная в России террористическая организация
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