https://ria.ru/20240911/vulin-1972125292.html

Вице-премьер Сербии приедет на саммит БРИКС в Казани

Вице-премьер Сербии приедет на саммит БРИКС в Казани - РИА Новости, 11.09.2024

Вице-премьер Сербии приедет на саммит БРИКС в Казани

Вице-премьер Сербии Александр Вулин сообщил РИА Новости, что примет участие в саммите БРИКС в Казани. РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T16:41

2024-09-11T16:41

2024-09-11T17:35

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен — РИА Новости. Вице-премьер Сербии Александр Вулин сообщил РИА Новости, что примет участие в саммите БРИКС в Казани."Я приеду", — сказал он.На прошлой неделе Владимир Путин на полях Восточного экономического форума попросил Вулина передать привет президенту Сербии Александру Вучичу и выразил надежду, что тот посетит мероприятия в формате "аутрич" на саммите БРИКС в Казани.В свою очередь, сербский лидер в прошлый четверг сообщил, что 10-12 дней назад получил приглашение на участие в саммите. При этом он уточнил, что в республике "тогда будут важные гости из-за границы, много важных визитов и поездок". Вучич добавил, что примет решение около 10 октября.План председательства России в БРИКС в 2024 году включает свыше 250 мероприятий в 11 регионах. Их организаторами выступают представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, общественные объединения и бизнес-сообщества. Ключевым мероприятием станет XIV саммит БРИКС, который пройдет в Казани 22-24 октября.

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Дарья Буймова

сербия, казань, брикс, в мире