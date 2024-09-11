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Вице-премьер Сербии приедет на саммит БРИКС в Казани - РИА Новости, 11.09.2024
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16:41 11.09.2024 (обновлено: 17:35 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/vulin-1972125292.html
Вице-премьер Сербии приедет на саммит БРИКС в Казани
Вице-премьер Сербии приедет на саммит БРИКС в Казани - РИА Новости, 11.09.2024
Вице-премьер Сербии приедет на саммит БРИКС в Казани
Вице-премьер Сербии Александр Вулин сообщил РИА Новости, что примет участие в саммите БРИКС в Казани. РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T16:41
2024-09-11T17:35
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен — РИА Новости. Вице-премьер Сербии Александр Вулин сообщил РИА Новости, что примет участие в саммите БРИКС в Казани."Я приеду", — сказал он.На прошлой неделе Владимир Путин на полях Восточного экономического форума попросил Вулина передать привет президенту Сербии Александру Вучичу и выразил надежду, что тот посетит мероприятия в формате "аутрич" на саммите БРИКС в Казани.В свою очередь, сербский лидер в прошлый четверг сообщил, что 10-12 дней назад получил приглашение на участие в саммите. При этом он уточнил, что в республике "тогда будут важные гости из-за границы, много важных визитов и поездок". Вучич добавил, что примет решение около 10 октября.План председательства России в БРИКС в 2024 году включает свыше 250 мероприятий в 11 регионах. Их организаторами выступают представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, общественные объединения и бизнес-сообщества. Ключевым мероприятием станет XIV саммит БРИКС, который пройдет в Казани 22-24 октября.
https://ria.ru/20240814/lavrov-1966256130.html
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сербия, казань, брикс, в мире
Сербия, Казань, БРИКС, В мире
Вице-премьер Сербии приедет на саммит БРИКС в Казани

Вице-премьер Сербии Вулин заявил, что приедет на саммит БРИКС в Казани

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВице-премьер Сербии Александр Вулин
Вице-премьер Сербии Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Вице-премьер Сербии Александр Вулин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен — РИА Новости. Вице-премьер Сербии Александр Вулин сообщил РИА Новости, что примет участие в саммите БРИКС в Казани.
«
"Я приеду", — сказал он.
На прошлой неделе Владимир Путин на полях Восточного экономического форума попросил Вулина передать привет президенту Сербии Александру Вучичу и выразил надежду, что тот посетит мероприятия в формате "аутрич" на саммите БРИКС в Казани.
В свою очередь, сербский лидер в прошлый четверг сообщил, что 10-12 дней назад получил приглашение на участие в саммите. При этом он уточнил, что в республике "тогда будут важные гости из-за границы, много важных визитов и поездок". Вучич добавил, что примет решение около 10 октября.
План председательства России в БРИКС в 2024 году включает свыше 250 мероприятий в 11 регионах. Их организаторами выступают представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, общественные объединения и бизнес-сообщества. Ключевым мероприятием станет XIV саммит БРИКС, который пройдет в Казани 22-24 октября.
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