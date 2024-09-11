https://ria.ru/20240911/vsu-1972167970.html

Пенсионерка из Курской области рассказала о зверствах ВСУ

Пенсионерка из Курской области рассказала о зверствах ВСУ - РИА Новости, 11.09.2024

Пенсионерка из Курской области рассказала о зверствах ВСУ

Военные ВСУ, напавшие на Курскую область, не щадят ни стариков, ни детей, рассказала РИА Новости эвакуированная из села Гончаровка в Суджанском районе местная... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T19:35

2024-09-11T19:35

2024-09-11T20:19

специальная военная операция на украине

россия

курская область

суджанский район

вооруженные силы украины

происшествия

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КУРСК, 11 сен - РИА Новости. Военные ВСУ, напавшие на Курскую область, не щадят ни стариков, ни детей, рассказала РИА Новости эвакуированная из села Гончаровка в Суджанском районе местная жительница Галина. Она рассказала, что волонтеры до сих пор стараются вывозить людей. По их словам, которые привела пенсионерка, в селе очень много убитых. "Убивают, не щадя и молодых, и старых, и детей. Всех убивают, (волонтеры - ред.) говорят, там трупами все усыпано. Вот это теперь у нас такая будет жизнь. Я не знаю, как мы будем жить", - сказала женщина со слезами на глазах. Военные следователи СК РФ в свою очередь зафиксировали слова женщины, в дальнейшем по ним будут проведены необходимые следственные мероприятия. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 11 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 12,2 тысячи военных, 96 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240911/bezhenka-1972028603.html

https://ria.ru/20240829/poiski-1969114458.html

россия

курская область

суджанский район

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Эвакуированная жительница села Гончаровка Галина: военные ВСУ не щадят ни стариков, ни детей Военные ВСУ, напавшие на Курскую область, не щадят ни стариков, ни детей, рассказала РИА Новости эвакуированная из села Гончаровка в Суджанском районе местная жительница Галина 2024-09-11T19:35 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, курская область, суджанский район, вооруженные силы украины, происшествия