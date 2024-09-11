Рейтинг@Mail.ru
Пенсионерка из Курской области рассказала о зверствах ВСУ - РИА Новости, 11.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:35 11.09.2024 (обновлено: 20:19 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/vsu-1972167970.html
Пенсионерка из Курской области рассказала о зверствах ВСУ
Пенсионерка из Курской области рассказала о зверствах ВСУ - РИА Новости, 11.09.2024
Пенсионерка из Курской области рассказала о зверствах ВСУ
Военные ВСУ, напавшие на Курскую область, не щадят ни стариков, ни детей, рассказала РИА Новости эвакуированная из села Гончаровка в Суджанском районе местная... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T19:35
2024-09-11T20:19
специальная военная операция на украине
россия
курская область
суджанский район
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972171478_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d8efc42e45faf5792de41ca5e91af5eb.jpg
КУРСК, 11 сен - РИА Новости. Военные ВСУ, напавшие на Курскую область, не щадят ни стариков, ни детей, рассказала РИА Новости эвакуированная из села Гончаровка в Суджанском районе местная жительница Галина. Она рассказала, что волонтеры до сих пор стараются вывозить людей. По их словам, которые привела пенсионерка, в селе очень много убитых. "Убивают, не щадя и молодых, и старых, и детей. Всех убивают, (волонтеры - ред.) говорят, там трупами все усыпано. Вот это теперь у нас такая будет жизнь. Я не знаю, как мы будем жить", - сказала женщина со слезами на глазах. Военные следователи СК РФ в свою очередь зафиксировали слова женщины, в дальнейшем по ним будут проведены необходимые следственные мероприятия. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 11 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 12,2 тысячи военных, 96 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240911/bezhenka-1972028603.html
https://ria.ru/20240829/poiski-1969114458.html
россия
курская область
суджанский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Эвакуированная жительница села Гончаровка Галина: военные ВСУ не щадят ни стариков, ни детей
Военные ВСУ, напавшие на Курскую область, не щадят ни стариков, ни детей, рассказала РИА Новости эвакуированная из села Гончаровка в Суджанском районе местная жительница Галина
2024-09-11T19:35
true
PT0M16S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972171478_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d27dfaac6029289c407503920665c4eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, суджанский район, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Суджанский район, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Пенсионерка из Курской области рассказала о зверствах ВСУ

Жительница Курской области: ВСУ не щадят ни стариков, ни детей

Читать ria.ru в
КУРСК, 11 сен - РИА Новости. Военные ВСУ, напавшие на Курскую область, не щадят ни стариков, ни детей, рассказала РИА Новости эвакуированная из села Гончаровка в Суджанском районе местная жительница Галина.
Она рассказала, что волонтеры до сих пор стараются вывозить людей. По их словам, которые привела пенсионерка, в селе очень много убитых.
Встреча беженцев из Курской области на железнодорожном вокзале Волгоград-1 - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Волонтеры помогли воссоединиться пожилым супругам из курского приграничья
Вчера, 11:33
"Убивают, не щадя и молодых, и старых, и детей. Всех убивают, (волонтеры - ред.) говорят, там трупами все усыпано. Вот это теперь у нас такая будет жизнь. Я не знаю, как мы будем жить", - сказала женщина со слезами на глазах.
Военные следователи СК РФ в свою очередь зафиксировали слова женщины, в дальнейшем по ним будут проведены необходимые следственные мероприятия.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 11 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 12,2 тысячи военных, 96 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Здание офиса российского Красного креста в Москве - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
В Курской области более трех с половиной тысяч человек ищут близких
29 августа, 07:59
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьСуджанский районВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала