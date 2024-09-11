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"Произошло быстро". На Западе предупредили ВСУ об угрозе в Курской области
"Произошло быстро". На Западе предупредили ВСУ об угрозе в Курской области - РИА Новости, 11.09.2024
"Произошло быстро". На Западе предупредили ВСУ об угрозе в Курской области
Позиции Вооруженных сил Украины в Курской области могут рухнуть в результате российского контрнаступления, написал норвежский профессор Гленн Дизен в социальной РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T16:14
2024-09-11T16:14
2024-09-11T16:15
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Позиции Вооруженных сил Украины в Курской области могут рухнуть в результате российского контрнаступления, написал норвежский профессор Гленн Дизен в социальной сети X."Это произошло так быстро, что может привести к краху украинских позиций в Курской области, если ситуация не стабилизируется", — указал эксперт, комментируя российское контрнаступление в Курской области.В среду командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что на Кореневском направлении в Курской области морские пехотинцы освободили несколько населенных пунктов.Сегодня утром о начале контрнаступления в Курской области РИА Новости сообщил представитель российского силового ведомства. Он добавил, что военные взяли в плен группу штурмовиков украинской армии.
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Курская область, Апты Алаудинов, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина, Вооруженные силы РФ, Россия, Политика
"Произошло быстро". На Западе предупредили ВСУ об угрозе в Курской области
Профессор Дизен: позиции ВСУ в Курской области могут рухнуть