https://ria.ru/20240911/vsu-1972119253.html

"Произошло быстро". На Западе предупредили ВСУ об угрозе в Курской области

"Произошло быстро". На Западе предупредили ВСУ об угрозе в Курской области - РИА Новости, 11.09.2024

"Произошло быстро". На Западе предупредили ВСУ об угрозе в Курской области

Позиции Вооруженных сил Украины в Курской области могут рухнуть в результате российского контрнаступления, написал норвежский профессор Гленн Дизен в социальной РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T16:14

2024-09-11T16:14

2024-09-11T16:15

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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Позиции Вооруженных сил Украины в Курской области могут рухнуть в результате российского контрнаступления, написал норвежский профессор Гленн Дизен в социальной сети X."Это произошло так быстро, что может привести к краху украинских позиций в Курской области, если ситуация не стабилизируется", — указал эксперт, комментируя российское контрнаступление в Курской области.В среду командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что на Кореневском направлении в Курской области морские пехотинцы освободили несколько населенных пунктов.Сегодня утром о начале контрнаступления в Курской области РИА Новости сообщил представитель российского силового ведомства. Он добавил, что военные взяли в плен группу штурмовиков украинской армии.

https://ria.ru/20240911/zhena-1972101118.html

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курская область, апты алаудинов, вооруженные силы украины, в мире, украина, вооруженные силы рф, россия, политика