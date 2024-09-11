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Командующий группировкой войск "Запад" доложил Белоусову о потерях ВСУ

Командующий группировкой войск "Запад" доложил Белоусову о потерях ВСУ - РИА Новости, 11.09.2024

Командующий группировкой войск "Запад" доложил Белоусову о потерях ВСУ

Командующий группировкой войск "Запад" генерал-полковник Сергей Кузовлев доложил министру обороны Андрею Белоусову, посетившему командный пункт "Запада", о... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T13:11

2024-09-11T13:11

2024-09-11T13:11

специальная военная операция на украине

космос - риа наука

россия

андрей белоусов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Командующий группировкой войск "Запад" генерал-полковник Сергей Кузовлев доложил министру обороны Андрею Белоусову, посетившему командный пункт "Запада", о значительных потерях ВСУ, сообщило Минобороны РФ. "Командующий группировкой войск генерал-полковник Сергей Кузовлев доложил министру обороны РФ, что в настоящее время подразделения противника несут значительные потери", - говорится в сообщении. На командном пункте Белоусову также были доложены данные объективного контроля уничтожения военной техники и живой силы противника.

https://radiosputnik.ru/20240911/krakh-1972068351.html

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космос - риа наука, россия, андрей белоусов, вооруженные силы украины