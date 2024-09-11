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Командующий группировкой войск "Запад" доложил Белоусову о потерях ВСУ - РИА Новости, 11.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:11 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/vsu-1972071895.html
Командующий группировкой войск "Запад" доложил Белоусову о потерях ВСУ
Командующий группировкой войск "Запад" доложил Белоусову о потерях ВСУ - РИА Новости, 11.09.2024
Командующий группировкой войск "Запад" доложил Белоусову о потерях ВСУ
Командующий группировкой войск "Запад" генерал-полковник Сергей Кузовлев доложил министру обороны Андрею Белоусову, посетившему командный пункт "Запада", о... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T13:11
2024-09-11T13:11
специальная военная операция на украине
космос - риа наука
россия
андрей белоусов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Командующий группировкой войск "Запад" генерал-полковник Сергей Кузовлев доложил министру обороны Андрею Белоусову, посетившему командный пункт "Запада", о значительных потерях ВСУ, сообщило Минобороны РФ. "Командующий группировкой войск генерал-полковник Сергей Кузовлев доложил министру обороны РФ, что в настоящее время подразделения противника несут значительные потери", - говорится в сообщении. На командном пункте Белоусову также были доложены данные объективного контроля уничтожения военной техники и живой силы противника.
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космос - риа наука, россия, андрей белоусов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Космос - РИА Наука, Россия, Андрей Белоусов, Вооруженные силы Украины
Командующий группировкой войск "Запад" доложил Белоусову о потерях ВСУ

Командующий группировкой войск "Запад" Кузовлев доложил Белоусову о потерях ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗона СВО
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Командующий группировкой войск "Запад" генерал-полковник Сергей Кузовлев доложил министру обороны Андрею Белоусову, посетившему командный пункт "Запада", о значительных потерях ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
"Командующий группировкой войск генерал-полковник Сергей Кузовлев доложил министру обороны РФ, что в настоящее время подразделения противника несут значительные потери", - говорится в сообщении.
На командном пункте Белоусову также были доложены данные объективного контроля уничтожения военной техники и живой силы противника.
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