https://ria.ru/20240911/volodin-1972179558.html
Среди депутатов будет больше участников СВО, заявил Володин
Среди депутатов будет больше участников СВО, заявил Володин - РИА Новости, 11.09.2024
Среди депутатов будет больше участников СВО, заявил Володин
Среди депутатов будет все больше участников спецоперации, у них есть тот опыт, который крайне важен, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T21:25
2024-09-11T21:25
2024-09-11T21:25
вячеслав володин
госдума рф
политика
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Среди депутатов будет все больше участников спецоперации, у них есть тот опыт, который крайне важен, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Участников специальной военной операции среди депутатов будет все больше. Это просто по определению должно быть. Они ушли защищать страну, возвращаются. Люди с активной гражданской позицией, безусловно, будут востребованы и надо их поддерживать. У них есть тот опыт, который крайне важен", - сказал Володин в интервью телеканалу "Россия-24". Спикер Госдумы отметил, что российская политическая система стабильна и показывает свою эффективность. "Посмотрите, какие вызовы. А политическая система стабильна. Вот вам ответ. У нас есть конкуренция, у нас есть многопартийность", - подчеркнул парламентарий.
https://ria.ru/20240911/volodin-1972179145.html
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вячеслав володин, госдума рф, политика
Вячеслав Володин, Госдума РФ, Политика
Среди депутатов будет больше участников СВО, заявил Володин
Спикер Госдумы Володин: среди депутатов будет все больше участников спецоперации
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Среди депутатов будет все больше участников спецоперации, у них есть тот опыт, который крайне важен, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Участников специальной военной операции среди депутатов будет все больше. Это просто по определению должно быть. Они ушли защищать страну, возвращаются. Люди с активной гражданской позицией, безусловно, будут востребованы и надо их поддерживать. У них есть тот опыт, который крайне важен", - сказал Володин в интервью телеканалу "Россия-24".
Спикер Госдумы отметил, что российская политическая система стабильна и показывает свою эффективность.
"Посмотрите, какие вызовы. А политическая система стабильна. Вот вам ответ. У нас есть конкуренция, у нас есть многопартийность", - подчеркнул парламентарий.