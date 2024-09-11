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Участвовавший в защите Малой Локни сообщил, что пять раз прощался с родными - РИА Новости, 11.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:50 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/voennyy-1971980129.html
Участвовавший в защите Малой Локни сообщил, что пять раз прощался с родными
Участвовавший в защите Малой Локни сообщил, что пять раз прощался с родными - РИА Новости, 11.09.2024
Участвовавший в защите Малой Локни сообщил, что пять раз прощался с родными
Участвовавший в обороне села Малая Локня в Курской области командир батальона 44-го армейского корпуса Александр Данилов рассказал РИА Новости, что за время... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T07:50
2024-09-11T07:50
специальная военная операция на украине
владимир путин
валерий герасимов
россия
курская область
брянская область
вооруженные силы украины
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КУРСК, 11 сен - РИА Новости. Участвовавший в обороне села Малая Локня в Курской области командир батальона 44-го армейского корпуса Александр Данилов рассказал РИА Новости, что за время блокады села пять раз прощался с родными в смс – такой силы был натиск украинских военных. "Ну я жене пять раз писал, что все, "пока" смсками", - рассказал Данилов. После выхода из окружения он первым делом позвонил семье – у него трое детей. "Конечно, позвонил. Сказал, что, видимо, не в этот раз", - пошутил он. Выстоять, по его словам, помогали в том числе молитва и вера в Бога. "Да, приходилось молиться, потому что больше ничего не оставалось делать. Просил (Бога), чтобы дал силу терпения. Все это пережить и остаться живым", - признался комбат. Все происходящее больше напоминало фильмы про войну – как рассказал сам боевой офицер, раньше он такое видел только в кино. "Никогда не думал, что доведется самому все это пройти. На какой фильм похоже? Фильм "Кремень" с (Владимиром) Епифанцевым мне постоянно вспоминался. А сейчас скажу, что такое бывает на самом деле в жизни. Просто. Что это не только в фильмах", - сказал подполковник. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 10 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 11,8 тысячи военных, 93 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240911/kurskaya_oblast-1971978554.html
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владимир путин, валерий герасимов, россия, курская область, брянская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Россия, Курская область, Брянская область, Вооруженные силы Украины
Участвовавший в защите Малой Локни сообщил, что пять раз прощался с родными

Участвовавший в защите Малой Локни боец сообщил, что пять раз прощался с родными

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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КУРСК, 11 сен - РИА Новости. Участвовавший в обороне села Малая Локня в Курской области командир батальона 44-го армейского корпуса Александр Данилов рассказал РИА Новости, что за время блокады села пять раз прощался с родными в смс – такой силы был натиск украинских военных.
"Ну я жене пять раз писал, что все, "пока" смсками", - рассказал Данилов.
Украинские военные открыли огонь по мирным жителям в Курской области - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Боевики ВСУ открыли огонь по убегающим жителям Курской области
Вчера, 07:28
После выхода из окружения он первым делом позвонил семье – у него трое детей. "Конечно, позвонил. Сказал, что, видимо, не в этот раз", - пошутил он.
Выстоять, по его словам, помогали в том числе молитва и вера в Бога. "Да, приходилось молиться, потому что больше ничего не оставалось делать. Просил (Бога), чтобы дал силу терпения. Все это пережить и остаться живым", - признался комбат.
Все происходящее больше напоминало фильмы про войну – как рассказал сам боевой офицер, раньше он такое видел только в кино. "Никогда не думал, что доведется самому все это пройти. На какой фильм похоже? Фильм "Кремень" с (Владимиром) Епифанцевым мне постоянно вспоминался. А сейчас скажу, что такое бывает на самом деле в жизни. Просто. Что это не только в фильмах", - сказал подполковник.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 10 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 11,8 тысячи военных, 93 танка.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Военнослужащий группы Аида спецназа Ахмат в Курской области - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Жители Курской области рассказали, как военные делились с ними тушенкой
Вчера, 05:43
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинВалерий ГерасимовРоссияКурская областьБрянская областьВооруженные силы Украины
 
 
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