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Во Вьетнаме из-за тайфуна "Яги" погибли 324 человека - РИА Новости, 11.09.2024
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19:23 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/vetnam-1972165588.html
Во Вьетнаме из-за тайфуна "Яги" погибли 324 человека
Во Вьетнаме из-за тайфуна "Яги" погибли 324 человека - РИА Новости, 11.09.2024
Во Вьетнаме из-за тайфуна "Яги" погибли 324 человека
В северном Вьетнаме в результате наводнений и оползней, произошедших из-за супертайфуна "Яги", который считается сильнейшим за последние 30 лет, по последним... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T19:23
2024-09-11T19:23
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БАНГКОК, 11 сен – РИА Новости. В северном Вьетнаме в результате наводнений и оползней, произошедших из-за супертайфуна "Яги", который считается сильнейшим за последние 30 лет, по последним данным погибли и пропали без вести 324 человека, сообщает в среду вьетнамское государственное новостное агентство VNA со ссылкой на департамент по преодолению природных катастроф страны. "По состоянию на 17.30 среды, по меньшей мере 324 человека погибли или числятся пропавшими без вести в результате оползней и внезапных наводнений, вызванных тайфуном "Яги" в прошлые выходные", - говорится в сообщении. Провинция Лаокай оказалась одной из наиболее пострадавших: там погибли 72 человека, 111 человек пропали без вести. Местные власти сообщили, что сильный оползень, который полностью уничтожил деревню Лангну в районе Баойен в провинции Лаокай, привел к гибели 30 человек и травмам у 18 человек. Также после оползня считаются пропавшим без вести 83 человека, сообщает агентство. Более 54 000 домов в городах и провинциях северного Вьетнама оказались под водой из-за разлива рек, уровень которых резко поднялся в результате принесенных тайфуном сильных ливней, говорится в сообщении. В столице Вьетнама Ханое разлив Красной реки, протекающей через город, привел к вынужденной эвакуации более полутора тысяч семей из затопленных районов. Также в столице временно прекратили работу 126 школ, находящихся в районах подтопления или в непосредственной близости к ним, сообщает агентство. Правительство Вьетнама и местные органы власти осуществляют масштабные меры по помощи пострадавшим и преодолению последствий тайфуна, оползней и наводнений. Важную роль в оказании помощи пострадавшим районам играют военные, использующие для доставки гуманитарной помощи военные плавсредства и вертолеты, сообщает VNA.
https://ria.ru/20240909/vetnam-1971703439.html
https://rsport.ria.ru/20240907/sbornaya--1971335908.html
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в мире, вьетнам, ханой, происшествия
В мире, Вьетнам, Ханой, Происшествия
Во Вьетнаме из-за тайфуна "Яги" погибли 324 человека

VNA: 324 человека погибли во Вьетнаме в результате наводнений и оползней

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЖители Ханоя на улице города во время тайфуна "Яги"
Жители Ханоя на улице города во время тайфуна Яги - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости
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Жители Ханоя на улице города во время тайфуна "Яги". Архивное фото
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БАНГКОК, 11 сен – РИА Новости. В северном Вьетнаме в результате наводнений и оползней, произошедших из-за супертайфуна "Яги", который считается сильнейшим за последние 30 лет, по последним данным погибли и пропали без вести 324 человека, сообщает в среду вьетнамское государственное новостное агентство VNA со ссылкой на департамент по преодолению природных катастроф страны.
"По состоянию на 17.30 среды, по меньшей мере 324 человека погибли или числятся пропавшими без вести в результате оползней и внезапных наводнений, вызванных тайфуном "Яги" в прошлые выходные", - говорится в сообщении.
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Провинция Лаокай оказалась одной из наиболее пострадавших: там погибли 72 человека, 111 человек пропали без вести.
Местные власти сообщили, что сильный оползень, который полностью уничтожил деревню Лангну в районе Баойен в провинции Лаокай, привел к гибели 30 человек и травмам у 18 человек. Также после оползня считаются пропавшим без вести 83 человека, сообщает агентство.
Более 54 000 домов в городах и провинциях северного Вьетнама оказались под водой из-за разлива рек, уровень которых резко поднялся в результате принесенных тайфуном сильных ливней, говорится в сообщении.
В столице Вьетнама Ханое разлив Красной реки, протекающей через город, привел к вынужденной эвакуации более полутора тысяч семей из затопленных районов. Также в столице временно прекратили работу 126 школ, находящихся в районах подтопления или в непосредственной близости к ним, сообщает агентство.
Правительство Вьетнама и местные органы власти осуществляют масштабные меры по помощи пострадавшим и преодолению последствий тайфуна, оползней и наводнений. Важную роль в оказании помощи пострадавшим районам играют военные, использующие для доставки гуманитарной помощи военные плавсредства и вертолеты, сообщает VNA.
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