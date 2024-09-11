https://ria.ru/20240911/vertolet-1972189790.html

Артюхов прокомментировал поджог вертолета школьниками в Ноябрьске

Артюхов прокомментировал поджог вертолета школьниками в Ноябрьске - РИА Новости, 12.09.2024

Артюхов прокомментировал поджог вертолета школьниками в Ноябрьске

Школьников, которые сожгли вертолет в Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа, втянули в совершение преступления, подростки были на хорошем счету, сообщил... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-11T23:32

2024-09-11T23:32

2024-09-12T04:01

происшествия

ноябрьск

дмитрий артюхов

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сен – РИА Новости. Школьников, которые сожгли вертолет в Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа, втянули в совершение преступления, подростки были на хорошем счету, сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов на заседании окружного правительства.По данным регионального правительства, в ночь на среду двое семиклассников проникли на территорию городского аэропорта, где подожгли вертолет. Неизвестные обещали подросткам за это денежное вознаграждение, ведется расследование.Ранее авиакомпания "ЮТэйр" (UTair) подтвердила РИА Новости, что на территории аэропорта Ноябрьска был совершен умышленный поджог их вертолета, Ми-8Т. Воздушное судно сгорело полностью и восстановлению не подлежит, злоумышленники были задержаны. По уточнению властей, подростки были госпитализированы с ожогами легкой степени.Заседание в среду глава региона начал с вопроса вне повестки и прокомментировал инцидент с поджогом вертолета. Он отметил, что оценку с юридической точки зрения происшествию должны дать правоохранители. Вместе с тем он отметил, что школьников "втянули в преступление" за деньги."Очевидно, что ими управляли извне, и теперь их судьбы могут сложиться совсем по-другому", – приводит слова Артюхова пресс-служба правительства в своем Telegram-канале.Он отметил, что подростки были на хорошем счету и участвовали в школьных мероприятиях, но тяга к легким деньгам привела к тяжелым последствиям.Губернатор также указал на наличие вопросов по безопасности ключевых транспортных объектов. Собственнику аэропорта, по его словам, придется объяснить, как подобное могло случиться."Если даже дети смогли попасть на территорию, то что говорить о подготовленных взрослых", – заметил глава региона.

https://ria.ru/20240430/podzhog-1943165337.html

https://ria.ru/20240819/kchr-1967057720.html

ноябрьск

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, ноябрьск, дмитрий артюхов