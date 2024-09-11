https://ria.ru/20240911/vertolet-1972010535.html

В секторе Газа разбился израильский военный вертолет

В секторе Газа разбился израильский военный вертолет - РИА Новости, 11.09.2024

В секторе Газа разбился израильский военный вертолет

По меньшей мере двое израильских военнослужащих погибли, семеро получили ранения при крушении спасательного вертолета в секторе Газа, сообщила в среду армейская РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T10:41

2024-09-11T10:41

2024-09-11T10:56

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938495318_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_98fb8ec26aa0dd1e56957cdfebfcd776.jpg

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. По меньшей мере двое израильских военнослужащих погибли, семеро получили ранения при крушении спасательного вертолета в секторе Газа, сообщила в среду армейская пресс-служба."Ночью вертолет ВВС Израиля "Яншуф", выполнявший задание по эвакуации раненого солдата в госпиталь для оказания медицинской помощи, разбился при посадке в районе Рафаха в секторе Газа. В результате крушения погибли два солдата Армии обороны Израиля, еще семь солдат получили ранения различной степени тяжести и были эвакуированы в госпиталь для получения медицинской помощи", - говорится в сообщении армии.В ходе расследования было выявлено, что вертолет не был сбит вражеским огнем. Армия продолжает расследовать причину падения летательного аппарата.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли около 41 тысячи человек, пострадали свыше 94,8 тысячи. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240910/khezbolla-1971954882.html

https://ria.ru/20240910/izrail-1971927846.html

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль