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В секторе Газа разбился израильский военный вертолет - РИА Новости, 11.09.2024
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10:41 11.09.2024 (обновлено: 10:56 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/vertolet-1972010535.html
В секторе Газа разбился израильский военный вертолет
В секторе Газа разбился израильский военный вертолет - РИА Новости, 11.09.2024
В секторе Газа разбился израильский военный вертолет
По меньшей мере двое израильских военнослужащих погибли, семеро получили ранения при крушении спасательного вертолета в секторе Газа, сообщила в среду армейская РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T10:41
2024-09-11T10:56
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. По меньшей мере двое израильских военнослужащих погибли, семеро получили ранения при крушении спасательного вертолета в секторе Газа, сообщила в среду армейская пресс-служба."Ночью вертолет ВВС Израиля "Яншуф", выполнявший задание по эвакуации раненого солдата в госпиталь для оказания медицинской помощи, разбился при посадке в районе Рафаха в секторе Газа. В результате крушения погибли два солдата Армии обороны Израиля, еще семь солдат получили ранения различной степени тяжести и были эвакуированы в госпиталь для получения медицинской помощи", - говорится в сообщении армии.В ходе расследования было выявлено, что вертолет не был сбит вражеским огнем. Армия продолжает расследовать причину падения летательного аппарата.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли около 41 тысячи человек, пострадали свыше 94,8 тысячи. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240910/khezbolla-1971954882.html
https://ria.ru/20240910/izrail-1971927846.html
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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль
В секторе Газа разбился израильский военный вертолет

В секторе Газа разбился израильский военный вертолет, два человека погибли

© AP Photo / Mohammed HajjarСитуация в секторе Газа
Ситуация в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Ситуация в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. По меньшей мере двое израильских военнослужащих погибли, семеро получили ранения при крушении спасательного вертолета в секторе Газа, сообщила в среду армейская пресс-служба.
"Ночью вертолет ВВС Израиля "Яншуф", выполнявший задание по эвакуации раненого солдата в госпиталь для оказания медицинской помощи, разбился при посадке в районе Рафаха в секторе Газа. В результате крушения погибли два солдата Армии обороны Израиля, еще семь солдат получили ранения различной степени тяжести и были эвакуированы в госпиталь для получения медицинской помощи", - говорится в сообщении армии.
Ракеты израильской системы Железный купол - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
"Хезболла" провела пять боевых операций против армии Израиля
10 сентября, 23:49
В ходе расследования было выявлено, что вертолет не был сбит вражеским огнем. Армия продолжает расследовать причину падения летательного аппарата.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли около 41 тысячи человек, пострадали свыше 94,8 тысячи. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
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10 сентября, 19:16
 
В миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраиль
 
 
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