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В РПЦЗ рассказали о работе единственного прихода в Вашингтоне - РИА Новости, 11.09.2024
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Религия
 
17:46 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/vashington-1972142715.html
В РПЦЗ рассказали о работе единственного прихода в Вашингтоне
В РПЦЗ рассказали о работе единственного прихода в Вашингтоне - РИА Новости, 11.09.2024
В РПЦЗ рассказали о работе единственного прихода в Вашингтоне
Единственный приход Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ) в Вашингтоне, посвященный святому Иоанну Предтече, играет важную роль в церковной жизни и... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T17:46
2024-09-11T17:46
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ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Единственный приход Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ) в Вашингтоне, посвященный святому Иоанну Предтече, играет важную роль в церковной жизни и позволяет привлечь к православию многих американцев, сказал РИА Новости епископ Иероним (Шо). "Свято-Иоанно-Предтеченский приход является одним из самых крупных в нашей церкви. Это очень большой и быстро растущий приход. Для нас очень важно, что он действует в Вашингтоне", - сказал епископ Иероним. 11 сентября Свято-Иоанно-Предтеченский приход, расположенный не так далеко от Белого дома, отмечает 75-летие. Владыка Иероним напомнил, что в 1949 году приход основал святой Иоанн Шанхайский и Сан-Францисский (Максимович), приехавший в Вашингтон, чтобы просить американских сенаторов разрешить въезд в страну его пастве – нескольким тысячам русских эмигрантов, бежавших из коммунистического Китая на филиппинский остров Тубабао. "Тот факт, что приход основан святым, очень важен. В Америке есть лишь несколько приходов, которые были созданы святыми, и вашингтонский – один из них", - сказал владыка. Он отметил, в частности, что основателем Свято-Николаевского прихода в Нью-Йорке является святой патриарх Тихон (Беллавин). Несмотря на будний день, несколько десятков прихожан собрались в церкви, чтобы помолиться во время престольного праздника Усекновения главы святого Иоанна Предтечи. Они поклонились чудотворной мироточивой Гавайской Иверской иконе Божией Матери, которая совершает паломничество по православным храмам Восточного побережья США. Владыка Иероним обратил внимание на то, что приход в Вашингтоне является одним из немногих в РПЦЗ, где службы проводятся на двух языках – церковно-славянском и английском. "Это очень важно для нашей церковной жизни", - сказал он, добавив, что настоятель – протоиерей Виктор Потапов – хорошо известен как в США, так и в России. В юрисдикции РПЦЗ находится около 400 приходов по всему миру, больше половины из которых действуют в США.
https://ria.ru/20240821/goneniya-1967668230.html
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США, Китай, Религия
В РПЦЗ рассказали о работе единственного прихода в Вашингтоне

Епископ Иероним: приход РПЦЗ в Вашингтоне привлекает к православию американцев

CC BY-SA 3.0 / Farragutful / Собор Святого Иоанна Крестителя в Вашингтоне
Собор Святого Иоанна Крестителя в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
CC BY-SA 3.0 / Farragutful /
Собор Святого Иоанна Крестителя в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Единственный приход Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ) в Вашингтоне, посвященный святому Иоанну Предтече, играет важную роль в церковной жизни и позволяет привлечь к православию многих американцев, сказал РИА Новости епископ Иероним (Шо).
"Свято-Иоанно-Предтеченский приход является одним из самых крупных в нашей церкви. Это очень большой и быстро растущий приход. Для нас очень важно, что он действует в Вашингтоне", - сказал епископ Иероним.
Распятие в храме - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
В РПЦЗ рассказали о жестоких гонениях на христиан на Украине
21 августа, 22:16
11 сентября Свято-Иоанно-Предтеченский приход, расположенный не так далеко от Белого дома, отмечает 75-летие.
Владыка Иероним напомнил, что в 1949 году приход основал святой Иоанн Шанхайский и Сан-Францисский (Максимович), приехавший в Вашингтон, чтобы просить американских сенаторов разрешить въезд в страну его пастве – нескольким тысячам русских эмигрантов, бежавших из коммунистического Китая на филиппинский остров Тубабао.
"Тот факт, что приход основан святым, очень важен. В Америке есть лишь несколько приходов, которые были созданы святыми, и вашингтонский – один из них", - сказал владыка. Он отметил, в частности, что основателем Свято-Николаевского прихода в Нью-Йорке является святой патриарх Тихон (Беллавин).
Патриарх Константинопольский Варфоломей - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
РПЦ обвинила Константинопольского патриарха в гонениях верующих на Украине
22 августа, 12:23
Несмотря на будний день, несколько десятков прихожан собрались в церкви, чтобы помолиться во время престольного праздника Усекновения главы святого Иоанна Предтечи. Они поклонились чудотворной мироточивой Гавайской Иверской иконе Божией Матери, которая совершает паломничество по православным храмам Восточного побережья США.
Владыка Иероним обратил внимание на то, что приход в Вашингтоне является одним из немногих в РПЦЗ, где службы проводятся на двух языках – церковно-славянском и английском. "Это очень важно для нашей церковной жизни", - сказал он, добавив, что настоятель – протоиерей Виктор Потапов – хорошо известен как в США, так и в России.
В юрисдикции РПЦЗ находится около 400 приходов по всему миру, больше половины из которых действуют в США.
Тбилиси - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
В РПЦ оценили идею Грузии объявить православие государственной религией
30 августа, 04:07
 
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