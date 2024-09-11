В РПЦЗ рассказали о работе единственного прихода в Вашингтоне
Епископ Иероним: приход РПЦЗ в Вашингтоне привлекает к православию американцев
Собор Святого Иоанна Крестителя в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Единственный приход Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ) в Вашингтоне, посвященный святому Иоанну Предтече, играет важную роль в церковной жизни и позволяет привлечь к православию многих американцев, сказал РИА Новости епископ Иероним (Шо).
"Свято-Иоанно-Предтеченский приход является одним из самых крупных в нашей церкви. Это очень большой и быстро растущий приход. Для нас очень важно, что он действует в Вашингтоне", - сказал епископ Иероним.
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11 сентября Свято-Иоанно-Предтеченский приход, расположенный не так далеко от Белого дома, отмечает 75-летие.
Владыка Иероним напомнил, что в 1949 году приход основал святой Иоанн Шанхайский и Сан-Францисский (Максимович), приехавший в Вашингтон, чтобы просить американских сенаторов разрешить въезд в страну его пастве – нескольким тысячам русских эмигрантов, бежавших из коммунистического Китая на филиппинский остров Тубабао.
Несмотря на будний день, несколько десятков прихожан собрались в церкви, чтобы помолиться во время престольного праздника Усекновения главы святого Иоанна Предтечи. Они поклонились чудотворной мироточивой Гавайской Иверской иконе Божией Матери, которая совершает паломничество по православным храмам Восточного побережья США.
Владыка Иероним обратил внимание на то, что приход в Вашингтоне является одним из немногих в РПЦЗ, где службы проводятся на двух языках – церковно-славянском и английском. "Это очень важно для нашей церковной жизни", - сказал он, добавив, что настоятель – протоиерей Виктор Потапов – хорошо известен как в США, так и в России.
В юрисдикции РПЦЗ находится около 400 приходов по всему миру, больше половины из которых действуют в США.