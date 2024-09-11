https://ria.ru/20240911/uragan-1971969414.html

РСЗО "Ураган" накрыла командный пункт ВСУ под Авдеевкой

РСЗО "Ураган" накрыла командный пункт ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 11.09.2024

РСЗО "Ураган" накрыла командный пункт ВСУ под Авдеевкой

Расчет РСЗО "Ураган" российской группировки войск "Центр" поразил командный пункт ВСУ на авдеевском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны... РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T05:11

2024-09-11T05:11

2024-09-11T05:11

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 11 сен - РИА Новости. Расчет РСЗО "Ураган" российской группировки войск "Центр" поразил командный пункт ВСУ на авдеевском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Военнослужащие расчета реактивной системы залпового огня "Ураган" группировки войск "Центр" уничтожили командный пункт ВСУ на авдеевском направлении зоны проведения специальной военной операции" - сообщили в МО РФ. В ведомстве отметили, что, заняв огневую позицию, военнослужащие произвели развертывание боевой машины и наведение ее на цель, после чего выполнили залп 220-миллиметровыми реактивными снарядами, уничтожив командный пункт противника на дистанции более 25 километров.

https://ria.ru/20240904/spetsoperatsiya-1970395327.html

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