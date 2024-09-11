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РСЗО "Ураган" накрыла командный пункт ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 11.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:11 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/uragan-1971969414.html
РСЗО "Ураган" накрыла командный пункт ВСУ под Авдеевкой
РСЗО "Ураган" накрыла командный пункт ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 11.09.2024
РСЗО "Ураган" накрыла командный пункт ВСУ под Авдеевкой
Расчет РСЗО "Ураган" российской группировки войск "Центр" поразил командный пункт ВСУ на авдеевском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T05:11
2024-09-11T05:11
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 11 сен - РИА Новости. Расчет РСЗО "Ураган" российской группировки войск "Центр" поразил командный пункт ВСУ на авдеевском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Военнослужащие расчета реактивной системы залпового огня "Ураган" группировки войск "Центр" уничтожили командный пункт ВСУ на авдеевском направлении зоны проведения специальной военной операции" - сообщили в МО РФ. В ведомстве отметили, что, заняв огневую позицию, военнослужащие произвели развертывание боевой машины и наведение ее на цель, после чего выполнили залп 220-миллиметровыми реактивными снарядами, уничтожив командный пункт противника на дистанции более 25 километров.
https://ria.ru/20240904/spetsoperatsiya-1970395327.html
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
РСЗО "Ураган" накрыла командный пункт ВСУ под Авдеевкой

Расчет РСЗО "Ураган" поразил командный пункт ВСУ на Авдеевском направлении

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота расчета РСЗО "Ураган" в зоне СВО
Работа расчета РСЗО Ураган в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа расчета РСЗО "Ураган" в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 11 сен - РИА Новости. Расчет РСЗО "Ураган" российской группировки войск "Центр" поразил командный пункт ВСУ на авдеевском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ.
"Военнослужащие расчета реактивной системы залпового огня "Ураган" группировки войск "Центр" уничтожили командный пункт ВСУ на авдеевском направлении зоны проведения специальной военной операции" - сообщили в МО РФ.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Российские силы подбили танк и бронемашину под Авдеевкой
4 сентября, 05:11
В ведомстве отметили, что, заняв огневую позицию, военнослужащие произвели развертывание боевой машины и наведение ее на цель, после чего выполнили залп 220-миллиметровыми реактивными снарядами, уничтожив командный пункт противника на дистанции более 25 километров.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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