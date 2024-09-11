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На Украине зафиксировали более 200 поджогов автомобилей военных - РИА Новости, 11.09.2024
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23:39 11.09.2024
https://ria.ru/20240911/ukraina-1972190613.html
На Украине зафиксировали более 200 поджогов автомобилей военных
На Украине зафиксировали более 200 поджогов автомобилей военных - РИА Новости, 11.09.2024
На Украине зафиксировали более 200 поджогов автомобилей военных
Более 200 фактов поджогов автомобилей военнослужащих ВСУ зафиксировано на Украине, сообщил в среду глава нацполиции Иван Выговский. РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T23:39
2024-09-11T23:39
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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Более 200 фактов поджогов автомобилей военнослужащих ВСУ зафиксировано на Украине, сообщил в среду глава нацполиции Иван Выговский. &quot;Мы имеем более 200 фактов (поджогов авто военных – ред.). И более 50 фактов совершили именно дети, не понимая последствий и ответственности&quot;, – приводит слова Выговского издание &quot;Страна.ua&quot;.За какой период времени совершены поджоги автомобилей не уточняется. Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Позднее появились сообщения об украинских автомобилистах, защищающих свои авто от поджога наклейками с надписью "не ТЦК". ТЦК - территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20240909/kiev-1971517087.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, авто
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Авто
На Украине зафиксировали более 200 поджогов автомобилей военных

Нацполиция: на Украине зафиксировано более 200 фактов поджогов машин военных

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Более 200 фактов поджогов автомобилей военнослужащих ВСУ зафиксировано на Украине, сообщил в среду глава нацполиции Иван Выговский.
«

"Мы имеем более 200 фактов (поджогов авто военных – ред.). И более 50 фактов совершили именно дети, не понимая последствий и ответственности", – приводит слова Выговского издание "Страна.ua".

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За какой период времени совершены поджоги автомобилей не уточняется.
Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Позднее появились сообщения об украинских автомобилистах, защищающих свои авто от поджога наклейками с надписью "не ТЦК". ТЦК - территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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