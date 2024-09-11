https://ria.ru/20240911/ukraina-1972187349.html

На Украине ускорилась инфляция, пишут СМИ

На Украине ускорилась инфляция, пишут СМИ - РИА Новости, 11.09.2024

На Украине ускорилась инфляция, пишут СМИ

Инфляция на Украине ускорилась до 7,5% из-за роста цен на продукты, сообщает в среду издание "Страна.ua". РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T23:08

2024-09-11T23:08

2024-09-11T23:08

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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Инфляция на Украине ускорилась до 7,5% из-за роста цен на продукты, сообщает в среду издание "Страна.ua". "Инфляция в Украине ускорилась до 7,5%. В августе цены на продукты питания выросли на 0,9% по сравнению с июлем", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. По данным издания, больше всего подорожали яйца и овощи - на 7,1% и 5,2%. Цены на хлеб, сахар, макароны зерновые, масло, мясо и "молочку" выросли на 0,7% - 2,4%. Алкоголь и табачные изделия подорожали на 0,8%. При этом подешевели одежда и обувь - на 2,4% и 3,4% соответственно. Дефицит бюджета Украины в следующем году составит 15 миллиардов долларов, и на этом фоне МВФ планирует призвать центробанк Украины быстрее девальвировать гривну и смягчить свою денежно-кредитную политику в условиях умеренной инфляции, говорят источники Блумберг. Это может повысить доходы бюджета в местной валюте и сделать заимствования дешевле, отмечает агентство. Со своей стороны нацбанк Украины не хочет допускать дальнейшего ослабления гривны, которая с октября 2023 года потеряла уже более 10% стоимости, отмечается в материале. Украинский нацбанк в октябре прошлого года отменил фиксированный курс гривны к доллару, перейдя на так называемый режим управляемой гибкости курса.

https://ria.ru/20240610/grivna-1952028968.html

https://ria.ru/20240401/grivna-1937191909.html

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экономика, украина, страна.ua, мвф, в мире